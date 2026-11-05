Suis Celta De Vigo - Union SG en live sur Walfoot.be à partir de 21:00.
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Date: 05/11/2026 21:00
Compétition: Europa League
journée: Journée 4
Stade: Estadio Municipal de Balaidos Vigo

L'Union Saint-Gilloise veut poursuivre sa belle campagne au Celta Vigo. Les troupes de David Hubert réaliseront-elles le 10 sur 12 ?

Scott Crabbé depuis Vigo
Les supporters saint-gillois sont bien là en Galice et profitent d'un soleil généreux
14:33
 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve à Vigo pour l'avant-match

présentation (du match)

Trop tôt pour Zorgane ? La compo probable de l'Union contre le Celta Vigo
depuis Vigo
| Commentaire
Trop tôt pour Zorgane ? La compo probable de l'Union contre le Celta Vigo
Photo: © photonews

L'Union Saint-Gilloise est en Galice pour y affronter le Celta Vigo. Les hommes de David Hubert visent une nouvelle victoire en Europa League.

Nantie d'un joli 7 sur 9, l'Union est pour le moment au chaud dans le top 8 de l'Europa League. Après avoir défié la Real Sociedad, les Bruxellois retrouvent une équipe espagnole.

Face au Celta Vigo, David Hubert ne déplore plus 'que' les absences de Kevin Mac Allister, Ondrej Kricfalusi Rob Schoofs (de retour à l'entraînement de manière individuelle) et Mateo Biondic.

Plus d'options pour David Hubert

Revenus dans le parcours, Ross Sykes, Adem Zorgane et Kevin Rodriguez postulent tous trois pour une place de titulaire. Reste à savoir qui sera jugé apte par le staff.

La composition probable de l'Union : Koffi - Chibani, Sylla, Havenaar - Patris, Van de Perre, Zeneli, Olaru, Guilherme - Mofokeng, Florucz

Prono Celta De Vigo - Union SG

Celta De Vigo gagne
Partage
Union SG gagne
Celta De Vigo Celta De Vigo gagne Partage Union SG Union SG gagne
30.77% 38.46% 30.77%
Les plus populaires
1-1
(4x)		 1-3
(2x)		 1-2
(2x)

Comparatif Celta De Vigo - Union SG

Classement

23
7

Points

3
7

Gagner

1
2

Perdre

2
0

Buts inscrits

3
8

Buts reçus

4
1

Cartes jaunes

3
7

Europa League

 Journée 4
Rennes Rennes 0-0 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Sparta Prague Sparta Prague 18:45 Bournemouth Bournemouth
Levski Sofia Levski Sofia 18:45 Bialystok Bialystok
Real Sociedad Real Sociedad 18:45 Lyon Lyon
Lillestrom SK Lillestrom SK 18:45 Viktoria Plzen Viktoria Plzen
Anderlecht Anderlecht 18:45 Red Bull Salzbourg Red Bull Salzbourg
Crystal Palace Crystal Palace 18:45 Hoffenheim Hoffenheim
AC Milan AC Milan 18:45 Ferencváros Ferencváros
NEC NEC 18:45 Omonia Nicosia Omonia Nicosia
Hapoel Beer Sheva Hapoel Beer Sheva 21:00 OFI Kreta OFI Kreta
Sturm Graz Sturm Graz 21:00 NK Celje NK Celje
SL Benfica SL Benfica 21:00 Lech Poznan Lech Poznan
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 21:00 Besiktas Besiktas
Celta De Vigo Celta De Vigo 21:00 Union SG Union SG
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 21:00 Juventus Juventus
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 21:00 Marseille Marseille
Torreense Torreense 21:00 Ararat Erevan Ararat Erevan
Sunderland Sunderland 21:00 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
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