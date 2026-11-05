Trop tôt pour Zorgane ? La compo probable de l'Union contre le Celta Vigo

L'Union Saint-Gilloise est en Galice pour y affronter le Celta Vigo. Les hommes de David Hubert visent une nouvelle victoire en Europa League.

Nantie d'un joli 7 sur 9, l'Union est pour le moment au chaud dans le top 8 de l'Europa League. Après avoir défié la Real Sociedad, les Bruxellois retrouvent une équipe espagnole.

Face au Celta Vigo, David Hubert ne déplore plus 'que' les absences de Kevin Mac Allister, Ondrej Kricfalusi Rob Schoofs (de retour à l'entraînement de manière individuelle) et Mateo Biondic.

Plus d'options pour David Hubert

Revenus dans le parcours, Ross Sykes, Adem Zorgane et Kevin Rodriguez postulent tous trois pour une place de titulaire. Reste à savoir qui sera jugé apte par le staff.

La composition probable de l'Union : Koffi - Chibani, Sylla, Havenaar - Patris, Van de Perre, Zeneli, Olaru, Guilherme - Mofokeng, Florucz