Date: 05/11/2026 21:00
Compétition: Europa League
journée: Journée 4
Stade: Estadio Municipal de Balaidos Vigo
Zeneli pour faire la différence, Saint Koffi pour sauver la baraque : l'Union écœure le Celta !
Scott Crabbé depuis Vigo
| Commentaire
Zeneli pour faire la différence, Saint Koffi pour sauver la baraque : l'Union écœure le Celta !
Photo: © Photonews

L'Union Saint-Gilloise a poursuivi sur sa lancée en allant s'imposer 1-2 au Celta Vigo. La rencontre a été particulièrement agitée, mais Hervé Koffi a sorti une immense prestation en deuxième mi-temps.

de soirée continentale, les Saint-Gillois étaient en visite au Celta Vigo.

Trois semaines après avoir contraint une première équipe espagnole au partage, David Hubert a choisi de lancer Adem Zorgane et Kévin Rodriguez au détriment de Dylan Aquino, Darius Olaru ou encore Raul Florucz.

Fidèle à elle-même, l'Union a commencé sans complexe, en prenant l'initiative chez cet habitué du haut de tableau de Liga. Le retour de Zorgane a immédiatement fluidifié le jeu, avec beaucoup de combinaisons courtes à la clé. La première occasion vient d'ailleurs des pieds de l'Algérien, avec un ballon dans le dos de la défense pour lancer Rodriguez, tout juste devancé par le gardien local.

L'Union prise à froid

Mais sur sa première occasion, c'est bien le Celta qui a lancé le hostilités. Trouvé trop facilement dans le rectangle, Pablo Duran a crocheté Massiré Sylla pour ouvrir le score avec l'aide du poteau (11e, 1-0).

Un but qui a un peu freiné les ardeurs unionistes et mis en confiance Vigo. Avec encore le duo Carreira - Duran pour créer des décalages sur le flanc gauche. Cette fois, c'est le premier cité qui en a bénéficié, sa frappe est passée de peu à côté.

© Photonews

Les réponses bruxelloises surviennent sur des tentatives peu dangereuses de Rodriguez. Dangereuse, la percée de Javier Rueda dans le dos de Nikky Havenaar l'était assurément. Mais l'attaquant espagnol s'est loupé dans le dernier geste, mettant tout de même en lumière la facilité des Galiciens à sortir du pressing de l'Union pour trouver l'homme libre au milieu.

Zorgane déjà décisif

Et pourtant, le marquoir a bien évolué en faveur de l'Union, de retour à hauteur sur une nouvelle galette de Zorgane plein axe, cette fois pour lancer Besfort Zeneli (36e, 1-1). Malgré quelques dernières escarmouches, score de parité au repos.

Pas de changement à la reprise, si ce n'est sur l'écran géant...pour saluer le 1-2 inscrit par l'Union. Besfort Zeneli s'est définitivement érigé en grand monsieur de la rencontre avec un doublé. La séquence dans le rectangle qui l'amène est remarquable, Kevin Rodriguez signant cette fois l'assist d'une remise dos au but (48e, 1-2).

La réponse galicienne a été immédiate, avec une pression appuyée, matérialisée par deux grands arrêts d'Hervé Koffi. L'ambiance est encore montée d'un cran avec l'entrée de la légende Iago Aspas. 

Du très grand Koffi

C'est ensuite Louis Patris qui s'est montré providentiel avec un retour de dernière minute devant le nouveau venu peu après l'heure de jeu. Nouvelle occasion 40 secondes plus tard sur un rush de Carreira conclu par une frappe hors-cadre.

En souffrance, l'Union avait avec elle ce brin de chance marqué par une nouvelle terrible occasion gâchée  au petit rectangle par Vigo à 20 minutes du terme. Saint Koffi a repris le relais avec deux nouvelles parades, dont un véritable miracle devant Rueda, qui se présentait en un contre un.

L'arbitre a alors surpris tout le monde en allant consulter le VAR...pour accorder un penalty à l'Union trois minutes après une intervention qui semblait à première vue anodine sur Mofokeng. Mais Besfort Zeneli est passé à côté de la soirée parfaite avec un envoi trop mou capté par le gardien adverse. Une occasion en or de faire le break qui s'envole à dix minutes du terme.

L'Union n'a pas eu à s'en mordre les doigts. Malgré un fameux nombre de corners à défendre dans les cinq dernières minutes et un ultime sauvetage de Ross Sykes sur la ligne, les Bruxellois signent un joli 10 sur 12.

Les compositions

Voulez-vous donner votre avis sur votre équipe favorite ? Connectez-vous et partagez votre avis avec d'autres supporters !

Celta De Vigo Celta De Vigo
Radu Ionuț Andrei 90' 5.88 -
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 1/9 (11.1%)
Plus de stats
Dominguez Javi 90' -
Lago Yoel 90' 6.79 -
  • Précision des passes: 73/76 (96.1%)
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Plus de stats
Mendoza Marcos Alonso 90' 6.59 -
  • Précision des passes: 70/80 (87.5%)
  • Précision des longs ballons: 1/6 (16.7%)
Plus de stats
Rueda Javier 81' 6.3 -
  • Précision des passes: 29/34 (85.3%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
  • Dribbles réussis: 4/10 (40%)
Plus de stats
Burcio Hugo 81' 6.26 -
  • Précision des passes: 42/45 (93.3%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Febas Pérez Aleix 60' 6.42 -
  • Précision des passes: 25/29 (86.2%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Carreira Vilariño Sergio A 90' 7.69 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 48/54 (88.9%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Alvarez Hugo 60' 6.25 -
  • Précision des passes: 29/34 (85.3%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 4/4 (100%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Plus de stats
Duran Pablo  82' 7.92 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 16/26 (61.5%)
  • Tirs cadrés: 3/5
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 4/5 (80%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Swedberg Williot 71' 6.43 -
  • Précision des passes: 19/20 (95%)
  • Passes clés: 3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
Plus de stats
Banc
Driouech Couhaib 19' 6.73 -
  • Précision des passes: 10/11 (90.9%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 2/5 (40%)
Plus de stats
Rodriguez Javi 0' 6.91  
  • Précision des passes: 83/94 (88.3%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Bayındır Altay 0'  
Faye Abdoulaye 0'  
Moriba Ilaix 30' 6.49 -
  • Précision des passes: 26/27 (96.3%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Jutgla Ferran 9' 6.49  
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Aspas Juncal Iago 30' 6.95 -
  • Précision des passes: 21/24 (87.5%)
  • Passes clés: 3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/5 (40%)
  • Précision des centres: 3/9 (33.3%)
Plus de stats
Gonzalez Hugo 0'  
Caceres Sebastian 0'  
Galán Gil Javier 0'  
Antañón Vieites Andrés 9' 6.02  
  • Précision des passes: 12/14 (85.7%)
Plus de stats
Arcos Ángel 0'  
Milla Germain 0'  
 

Union SG Union SG
Koffi Hervé 90' 6.9 -
  • Arrêts: 3
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 4/11 (36.4%)
Plus de stats
Chibani Nohim 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 27/33 (81.8%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Sylla Massiré 90' 7.09 -
  • Précision des passes: 38/42 (90.5%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/6
Plus de stats
Havenaar Nikki 81' 6.6 -
  • Précision des passes: 34/42 (81%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Van de Perre Kamiel 90' 6.58 -
  • Précision des passes: 51/57 (89.5%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 3/3 (100%)
Plus de stats
Patris Louis 90' 6.29 -
  • Précision des passes: 20/29 (69%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Zorgane Adem A 66' 7.58 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 49/56 (87.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
Plus de stats
Zeneli Besfort ⚽ ⚽ 90' 8.92 -
  • Buts: 2
  • Précision des passes: 35/41 (85.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 3/4
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Smith Guilherme   81' 6.41 -
  • Précision des passes: 30/34 (88.2%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/5 (0%)
Plus de stats
Mofokeng Relebohile 86' 6.53 -
  • Précision des passes: 26/29 (89.7%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Rodriguez Kevin A 66' 6.76 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 11/15 (73.3%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/5
Plus de stats
Banc
Chambaere Vic 0'  
Schoofs Rob 0'  
Aquino Dylan 24' 6.69 -
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
De Roeve Denzel 24' 6.22 -
  • Précision des passes: 3/7 (42.9%)
Plus de stats
Hurtevent Ilan 9' 6.14  
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Sykes Ross 9' 6.34  
Plus de stats
Olaru Darius 4' 6.22  
Plus de stats
Florucz Raul 0'  
Keita Sekou 0'  
Hamoutahar Youssef 0'  
Tshilanda Kabongo Daniel 0'  
Revivre Celta De Vigo - Union SG

présentation (du match)

Trop tôt pour Zorgane ? La compo probable de l'Union contre le Celta Vigo

Trop tôt pour Zorgane ? La compo probable de l'Union contre le Celta Vigo

05/11

L'Union Saint-Gilloise est en Galice pour y affronter le Celta Vigo. Les hommes de David Hubert visent une nouvelle victoire en Europa League.

Europa League

 Journée 4
Rennes Rennes 0-0 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Sparta Prague Sparta Prague 1-3 Bournemouth Bournemouth
Levski Sofia Levski Sofia 1-0 Bialystok Bialystok
Real Sociedad Real Sociedad 1-1 Lyon Lyon
Lillestrom SK Lillestrom SK 0-1 Viktoria Plzen Viktoria Plzen
Anderlecht Anderlecht 2-0 Red Bull Salzbourg Red Bull Salzbourg
Crystal Palace Crystal Palace 1-1 Hoffenheim Hoffenheim
AC Milan AC Milan 0-2 Ferencváros Ferencváros
NEC NEC 3-1 Omonia Nicosia Omonia Nicosia
Hapoel Beer Sheva Hapoel Beer Sheva 0-2 OFI Kreta OFI Kreta
Sturm Graz Sturm Graz 2-3 NK Celje NK Celje
SL Benfica SL Benfica 3-1 Lech Poznan Lech Poznan
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 3-2 Besiktas Besiktas
Celta De Vigo Celta De Vigo 1-2 Union SG Union SG
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 1-2 Juventus Juventus
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 0-1 Marseille Marseille
Torreense Torreense 3-2 Ararat Erevan Ararat Erevan
Sunderland Sunderland 0-2 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved