Zeneli pour faire la différence, Saint Koffi pour sauver la baraque : l'Union écœure le Celta !

L'Union Saint-Gilloise a poursuivi sur sa lancée en allant s'imposer 1-2 au Celta Vigo. La rencontre a été particulièrement agitée, mais Hervé Koffi a sorti une immense prestation en deuxième mi-temps.

de soirée continentale, les Saint-Gillois étaient en visite au Celta Vigo.

Trois semaines après avoir contraint une première équipe espagnole au partage, David Hubert a choisi de lancer Adem Zorgane et Kévin Rodriguez au détriment de Dylan Aquino, Darius Olaru ou encore Raul Florucz.

Fidèle à elle-même, l'Union a commencé sans complexe, en prenant l'initiative chez cet habitué du haut de tableau de Liga. Le retour de Zorgane a immédiatement fluidifié le jeu, avec beaucoup de combinaisons courtes à la clé. La première occasion vient d'ailleurs des pieds de l'Algérien, avec un ballon dans le dos de la défense pour lancer Rodriguez, tout juste devancé par le gardien local.

L'Union prise à froid

Mais sur sa première occasion, c'est bien le Celta qui a lancé le hostilités. Trouvé trop facilement dans le rectangle, Pablo Duran a crocheté Massiré Sylla pour ouvrir le score avec l'aide du poteau (11e, 1-0).

Un but qui a un peu freiné les ardeurs unionistes et mis en confiance Vigo. Avec encore le duo Carreira - Duran pour créer des décalages sur le flanc gauche. Cette fois, c'est le premier cité qui en a bénéficié, sa frappe est passée de peu à côté.





© Photonews

Les réponses bruxelloises surviennent sur des tentatives peu dangereuses de Rodriguez. Dangereuse, la percée de Javier Rueda dans le dos de Nikky Havenaar l'était assurément. Mais l'attaquant espagnol s'est loupé dans le dernier geste, mettant tout de même en lumière la facilité des Galiciens à sortir du pressing de l'Union pour trouver l'homme libre au milieu.

Zorgane déjà décisif

Et pourtant, le marquoir a bien évolué en faveur de l'Union, de retour à hauteur sur une nouvelle galette de Zorgane plein axe, cette fois pour lancer Besfort Zeneli (36e, 1-1). Malgré quelques dernières escarmouches, score de parité au repos.

Pas de changement à la reprise, si ce n'est sur l'écran géant...pour saluer le 1-2 inscrit par l'Union. Besfort Zeneli s'est définitivement érigé en grand monsieur de la rencontre avec un doublé. La séquence dans le rectangle qui l'amène est remarquable, Kevin Rodriguez signant cette fois l'assist d'une remise dos au but (48e, 1-2).

La réponse galicienne a été immédiate, avec une pression appuyée, matérialisée par deux grands arrêts d'Hervé Koffi. L'ambiance est encore montée d'un cran avec l'entrée de la légende Iago Aspas.

Du très grand Koffi

C'est ensuite Louis Patris qui s'est montré providentiel avec un retour de dernière minute devant le nouveau venu peu après l'heure de jeu. Nouvelle occasion 40 secondes plus tard sur un rush de Carreira conclu par une frappe hors-cadre.

En souffrance, l'Union avait avec elle ce brin de chance marqué par une nouvelle terrible occasion gâchée au petit rectangle par Vigo à 20 minutes du terme. Saint Koffi a repris le relais avec deux nouvelles parades, dont un véritable miracle devant Rueda, qui se présentait en un contre un.

L'arbitre a alors surpris tout le monde en allant consulter le VAR...pour accorder un penalty à l'Union trois minutes après une intervention qui semblait à première vue anodine sur Mofokeng. Mais Besfort Zeneli est passé à côté de la soirée parfaite avec un envoi trop mou capté par le gardien adverse. Une occasion en or de faire le break qui s'envole à dix minutes du terme.

L'Union n'a pas eu à s'en mordre les doigts. Malgré un fameux nombre de corners à défendre dans les cinq dernières minutes et un ultime sauvetage de Ross Sykes sur la ligne, les Bruxellois signent un joli 10 sur 12.