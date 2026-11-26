Ce soir, l'Union Saint-Gilloise tentera de poursuivre son beau parcours contre le Lech Poznan. David Hubert pourra cette fois compter sur Ondrej Kricfalusi et Massiré Sylla.

Avec dix points sur douze, l'Union Saint-Gilloise a parfaitement entamé sa campagne d'Europa League. Ce soir, les Bruxellois peuvent poursuivre sur leur lancée à l'occasion de la réception du Lech Poznan, leader du championnat polonais.

Pour David Hubert, les bonnes nouvelles se situent en défense : le staff peut à nouveau compter sur Ondrej Kricfalusi et Massiré Sylla, qui étaient absents à Courtrai le week-end dernier.

Même si l'infirmerie se vide petit à petit, l'Union est par contre toujours privée de Kevin Mac Allister, Mateo Biondic et Nikki Havenaar.

De Roeve de retour sur le banc ?

On peut donc s'attendre à ce que Louis Patris retourne sur le flanc au détriment de Denzel De Roeve. Notons que Nohim Chibani est le seul menacé de suspension.



La composition probable de l'Union : Koffi - Chibani, Sylla, Sykes - Patris, Van de Perre, Zorgane, Zeneli, Guilherme - Florucz, Mofokeng