L'Union Saint-Gilloise n'a pas réussi à enchaîner une nouvelle victoire mais a eu le bon goût d'éviter la défaite contre le Lech Poznan (partage 2-2). Les Polonais menaient 0-2 après un peu plus d'un quart d'heure.

Trois semaines après le printemps indien de Vigo, l'Union Saint-Gilloise a retrouvé le congélateur de Den Dreef à l'occasion de la réception du Lech Poznan. Pour cette rencontre face au leader du championnat polonais (privé de quelques forces vives), David Hubert retrouvait Massiré Sylla mais conservait Louis Patris dans le trio central, laissant le flanc à Denzel De Roeve. Devant, Kevin Rodriguez était associé à Raul Florucz, Relebohile Mofokeng débutant sur le banc.

D'échauffement, le premier quart en avait des airs : de l'énergie au duel de part et d'autre, mais pas encore d'occasion franche. La température a toutefois baissé de quelques degrés quand le Lech Poznan a ouvert le score sur sa première opportunité.

L'Union prise à froid

Déséquilibrée par une mauvaise passe de Massiré Sylla, l'Union a bien tenté de pousser Yannick Agnero vers l'extérieur, mais l'attaquant visiteur est tout de même parvenu à conclure dans un angle fermé (15e, 0-1).

Récompensés pour leur football positif, toujours tourné vers l'avant, les Polonais ont même provoqué une deuxième erreur de Sylla en trois minutes. Cette fois, Hervé Koffi a bien cru pouvoir écarter le danger (la mauvaise passe en retrait de son coéquipier) au dernier moment, mais il n'a pu que dégager sur Luis Palma, ce dernier ayant ensuite tout le loisir de faire le break dans le but vide (18e, 0-2).

Raul Florucz manque le coche

Face au pressing adverse, l'Union a répondu sur phase arrêtée, avec une reprise hors-cadre de Ross Sykes. Et c'est sur une autre phase arrêtée, un penalty, que les Bruxellois auraient dû réduire l'écart. Mais après avoir été crocheté dans l'angle du grand rectangle, Raul Florucz n'a pas réussi à se faire justice à la demi-heure, envoyant son ballon dans les gants du gardien.





L'Union a logiquement continué à pousser, avec un Kevin Rodriguez très présent physiquement mais pas assez juste techniquement pour créer du liant avec les autres saint-gillois - pourtant nombreux - venus le rejoindre aux avant-postes. Verdict : 0-2 au repos, avec même une parade à signaler pour Hervé Koffi, à nouveau dans un angle fermé.

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Pas de changement dans les compositions à la reprise, mais bien dans les intentions bruxelloises : après 17 secondes, Kevin Rodriguez faisait trembler les filets, mais son but était tout aussi rapidement annulé pour un hors-jeu préalable de Louis Patris. Rodriguez, encore lui, forçait ensuite le gardien polonais à la parade sur une reprise de la tête à l'occasion d'un corner.

Le nouveau temps fort bruxellois s'est cette fois matérialisé par un but, valable ! Symbole du jusqu'au-boutisme, Louis Patris a récupéré haut et lancé Raul Florucz, plus à l'aise dans son enchaînement fétiche du gauche que sur le penalty pour le 1-2 à la 55e.

L'Union déchaînée

Cette fois, le Lech Poznan était bel et bien acculé dans son camp. Déjà de retour à l'abordage, l'Union relançait encore Louis Patris sur la droite, avec une nouvelle offrande à la clé, cette fois pour un Kevin Rodrigez dans son élément, auteur d'une dévation en plein dans le plafond au premier poteau (66e, 2-2).

Dans cette furia, l'Union n'a rien perdu de son enthousiasme, réservant à ses supporters une dernière demi-heure assez caractéristique de ces dernières semaines. Et pourtant, les protégés de Den Dreef ont parfois fait preuve d'un peu trop de précipitation en cherchant le 3-2. Résultat, une fin de match un peu plus décousue qu'attendu.

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Reste que Guilherme était tout proche de faire pencher la balance, c'est le poteau qui s'est opposé à sa belle frappe enroulée. De ce chaos, la lumière a encore failli survenir sur un caviar de Louis Patris. Guilherme a tout fait pour au second poteau, mais le gardien polonais a réalisé un arrêt de classe mondiale au second poteau, avant de voir Dylan Aquino envoyer le second ballon en tribune.

Les autres entrants, Rob Schoofs et Ilan Hurtevent, ont encore porté le danger dans le rectangle une dernière fois, en vain. L'Union Saint-Gilloise ne transforme pas ses deux buts de retard en victoire mais aura encore offert une belle réaction pour au moins conserver sa place dans le top 8.