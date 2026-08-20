Suis Kairat Almaty - Anderlecht en live sur Walfoot.be à partir de 17:00.
|Date:
|20/08/2026 17:00
|Compétition:
|Europa League
|journée:
|Play-offs (A)
|Stade:
|Almaty Ortalyk Stadion
LIVE : Suivez Kairat Almaty - RSC Anderlecht en direct commenté (17h)
Le Sporting d'Anderlecht n'est qu'à deux matchs de la phase de ligue d'Europa League. Le dernier obstacle sur la route des Mauve & Blanc est le Kairat Almaty. Suivez le déplacement du RSCA au Kazakhstan ce jeudi : coup d'envoi à 17h.
17:00
Prono Kairat Almaty - Anderlecht
Kairat Almaty gagne
Partage
Anderlecht gagne
|Kairat Almaty gagne
|Partage
|Anderlecht gagne
|20%
|20%
|60%
|Les plus populaires
|1-2
(3x)
|2-0
(1x)
|1-1
(1x)
Comparatif Kairat Almaty - Anderlecht
Classement
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