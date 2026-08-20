LIVE : Suivez Kairat Almaty - RSC Anderlecht en direct commenté (17h)

Le Sporting d'Anderlecht n'est qu'à deux matchs de la phase de ligue d'Europa League. Le dernier obstacle sur la route des Mauve & Blanc est le Kairat Almaty. Suivez le déplacement du RSCA au Kazakhstan ce jeudi : coup d'envoi à 17h.

17:00

Prono Kairat Almaty - Anderlecht

Kairat Almaty gagne Partage Anderlecht gagne

Kairat Almaty gagne Partage Anderlecht gagne 20% 20% 60% Les plus populaires 1-2

(3x) 2-0

(1x) 1-1

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Comparatif Kairat Almaty - Anderlecht

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