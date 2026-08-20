Suis Kairat Almaty - Anderlecht en live sur Walfoot.be à partir de 17:00.
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Date: 20/08/2026 17:00
Compétition: Europa League
journée: Play-offs (A)
Stade: Almaty Ortalyk Stadion

LIVE : Suivez Kairat Almaty - RSC Anderlecht en direct commenté (17h)

Le Sporting d'Anderlecht n'est qu'à deux matchs de la phase de ligue d'Europa League. Le dernier obstacle sur la route des Mauve & Blanc est le Kairat Almaty. Suivez le déplacement du RSCA au Kazakhstan ce jeudi : coup d'envoi à 17h.

Tous les matches en direct
Temps   17:00 

Kairat Almaty Kairat Almaty
Anarbekov Temirlan  
Machado Mata Luís Carlos  
Lucas Áfrico  
Shirobokov Alexandr  
Tapalov Erkin  
Jukkola Oiva  
Oksanen Jaakko  
Mrynskiy Aleksandr  
Edmilson  
Banc
Kasabulat Damir  
kurgin lev  
sadybekov adilet  
Baybek Olzhas  
Birkurmanov Mansur  
Tuyakbaev Azamat  
Abish Mukhamedali  
Buch Danila  
Bekbolat Ismail  
Kalmurza Sherkhan  
 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin  
Augustinsson Ludwig  
Biancone Giulian  
Pétrot Léo  
Maamar Ali  
Llansana Enric  
Kana Marco  
Ambros Lukas  
Nga Kana Joshua  
Cvetkovic Mihajlo  
Sikan Danylo  
Banc
Keita Zoumana  
Winkler Marten  
Antman Oliver  
Heekeren Justin  
Seghers Mattis  
Onia-Seke Jayden  
Barry Kaïs  
Ojea Noa  
Vroninks Basile  
Kalonji Noah  
Degreef Tristan  
Bertaccini Adriano  

Prono Kairat Almaty - Anderlecht

Kairat Almaty gagne
Partage
Anderlecht gagne
Kairat Almaty Kairat Almaty gagne Partage Anderlecht Anderlecht gagne
20% 20% 60%
Les plus populaires
1-2
(3x)		 2-0
(1x)		 1-1
(1x)

Comparatif Kairat Almaty - Anderlecht

Classement

5
2

Europa League

 Play-offs (A)
Kairat Almaty Kairat Almaty 17:00 Anderlecht Anderlecht
Bialystok Bialystok 18:00 Saburtalo Tbilisi Saburtalo Tbilisi
Mjällby AIF Mjällby AIF 18:00 Red Bull Salzbourg Red Bull Salzbourg
Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë 19:00 Lillestrom SK Lillestrom SK
CS U Craiova CS U Craiova 19:00 Ararat Erevan Ararat Erevan
Besiktas Besiktas 19:00 FK Kauno Zalgiris FK Kauno Zalgiris
Trabzonspor Trabzonspor 19:00 Ferencváros Ferencváros
OFI Kreta OFI Kreta 20:00 CSKA Sofia CSKA Sofia
Etoile Rouge de Belgrade Etoile Rouge de Belgrade 20:00 Viktoria Plzen Viktoria Plzen
STVV STVV 20:00 Omonia Nicosia Omonia Nicosia
SL Benfica SL Benfica 21:00 Aarhus GF Aarhus GF
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