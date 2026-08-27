Date: 27/08/2026 20:30
Compétition: Europa League
journée: Play-offs (R)
Stade: Lotto Park

LIVE : Sikan fait 2-0 au terme d'un superbe solo !

Le RSC Anderlecht l'a emporté tranquillement 0-3 à Almaty, et le match retour doit donc être une formalité. Les Mauves veulent surtout une belle fête face à leur public ce jeudi au Lotto Park.

Tous les matches en direct
Classement Live
Temps   59' 22" 
Florent Malice depuis le Lotto Park
55
 remplacé Lukas Ambros
remplaçant Noa Ojea
55
 remplacé Enric Llansana
remplaçant Noah Kalonji
55
 remplacé Danylo Sikan
remplaçant Tristan Degreef
55
 Ambros sort en même temps pour Ojea, et Llansana pour Kalonji
55
 Sentait-il que c'était sa dernière action ? Toujours est-il que Sikan sort dans la foulée, remplacé par Tristan Degreef !
53

But 		But de Danylo Sikan
53
 GOAAAAAAL ! C'est 2-0 !! Un très joli solo de Danylo Sikan depuis le côté gauche dans le rectangle pour aller tromper Kalmurza dans un angle compliqué !
51
 Sikan envoie une frappe totalement dévissée au-dessus ! C'était un nouveau très bon centre d'Ali Maamar
50
 Sikan revient très bien défensivement... semblait-il ! Mais il y a faute et carte jaune...
50
  Carte jaune pour Danylo Sikan
49
 Eeet cette fois Ambros pour Maamar qui rentre dans le rectangle et tire ! Sur le gardien !
48
 Prise de risques, encore, de Pétrot devant un adversaire !
47
 Oooh on passe tout, tout près du 2-0 ! Maamar décale Ambros qui centre au premier poteau, Sikan ne trompe pas le portier !
46
 remplacé Oiva Jukkola
remplaçant Edmilson
46
 C'est reparti entre le RSCA et le Kairat, avec du changement côté kazakh


Arbitre 		Mi-temps


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45+2
 Cvetkovic transforme le penalty !
Eeeet c'est au fond ! Le gardien s'était lancé du bon côté mais c'est imprenable !
45+2

But 		But de Mihajlo Cvetkovic (Coup de pied de réparation)
45+2
 Mihajlo Cvetkovic s'avance...
45+1
 Penalty pour Anderlecht !
Et c'est un PENALTY ! Il y avait bien hands !
45+1

Coup de pied de réparation 		Penalty pour Anderlecht
45
 Oooh et il y a un check du VAR, car le corner obtenu par Joshua Nga Kana aurait pu l'être via... une main kazakhe
44
 Eeeet la tête de Danylo Sikan sur le corner, captée par Kalmurza !
44
 Quelle superbe action anderlechtoise ! Kana va chercher Nga Kana côté gauche et le jeune de 17 ans fait un véritable festival, Maamar est servi côté droit et centre pour Nga Kana encore qui obtient un corner
41
 Bon ballon d'Ambros, Kalmurza intervient bien... le deuxième gardien du Kairat est bien plus inspiré qu'Anarbekov à l'aller
40
 Coup-franc côté gauche pour le RSC Anderlecht
38
 Oksanen a déjà une jaune et intervient franchement de façon limite sur Biancone ! S'il n'avait pas encore de carton, il en aurait pris un... dès lors, pourquoi ne pas l'exclure ?
35
 Et sur le contre, grosse faute offensive de Jukkola sur Pétrot
35
 Anderlecht tente une combinaison un peu farfelue sur coup-franc entre Nga Kana et Llansana, qui va chercher Ambros... c'est repris
35
  Carte jaune pour Oiva Jukkola
33
 Sikan combine joliment avec Cvetkovic qui est encore touché fautivement et obtient un assez bon coup-franc aux 28 mètres
33
 Nga Kana rentre depuis le flanc gauche et envoie une frappe trop molle pour inquiéter Kalmurza
31
 Belle ouverture de Llansana côté droit vers Maamar, qui rentre dans le jeu et trouve Cvetkovic ; le Serbe perd la balle
28
 Le corner qui suit ne donne rien... et derrière, Ludwig Augustinsson envoie un centre qui force un nouveau corner
27
 CVETKOVIC !! Juste à côté !! Sur un magnifique ballon de Léo Pétrot dans le dos de la défense kazakhe !
26
 Bekbolat se balade dans l'entrejeu et envoie une frappe lointaine que Coosemans capte tranquillement
24
 COOSEMANS !! Quelle occasion pour le Kairat ! Superbe ballon en profondeur vers Mata qui se heurte à un excellent portier anderlechtois !
21
 ... et sur le contre, Oksanen prend une jaune pour un tacle sur Llansana
21
  Carte jaune pour Jaakko Oksanen
21
 Corner pour le Kairat Almaty, qui ne donne rien mais permet aux quelques supporters kazakhs présents (certainement résidents locaux) de donner de la voix
18
  Carte jaune pour Damir Kasabulat
17
 Kana va chercher Cvetkovic d'une passe très verticale, le Serbe obtient la faute et un carton jaune pour son opposant
14
 Le gardien kazakh dégage bien des poings, et ça donne une bonne situation de contre, mais le centre de Bekbolat vers Gual est coupé par Maamar !
13
 Grand pont d'Ali Maamar, qui obtient le corner derrière ! Le public apprécie
12
 Oooh la première grosse occasion ! Sikan trouve Cvetkovic d'une très jolie passe, le Serbe tente de piquer son ballon au-dessus de Kalmurza bien sorti !!
10
 Perte de balle de Cvetkovic et faute de Llansana, qui n'a pas l'air dans son match, comme souvent cette saison
9
 Perte de balle d'Oksanen, Cvetkovic combine avec Ambros et Sikan... qui tente un geste un peu trop compliqué pour aller chercher un coéquipier d'une balle piquée
8
 Pétrot se fait encore une petite frayeur devant Jukkola mais s'en sort
5
 Prise de risques franchement inutile de Pétrot et Coosemans qui aurait pu mal finir
4
 Tête de Cvetkovic au premier poteau, captée par le gardien kazakh Kalmurza
3
 Et corner obtenu par Nga Kana, Anderlecht commence sur les chapeaux de roue
3
 Centre de Maamar, Tapalov met en touche sans prendre de risques
2
 Premier débordement de Nga Kana dont le centre est contré
1
 C'est parti, alors que Marco Kana a été fêté au coup d'envoi pour sa 100e sous le maillot du RSCA !
1
 Anderlecht - Kairat Almaty: 0-0
Anderlecht (Anderlecht - Kairat Almaty)
Anderlecht: Colin Coosemans - Ali Maamar - Giulian Biancone - Léo Pétrot - Ludwig Augustinsson - Marco Kana - Lukas Ambros - Enric Llansana - Mihajlo Cvetkovic - Danylo Sikan - Joshua Nga Kana
Banc: Zoumana Keita - Marten Winkler - Oliver Antman - Justin Heekeren - Mattis Seghers - Kaïs Barry - Noa Ojea - Basile Vroninks - Noah Kalonji - Tristan Degreef - Adriano Bertaccini

Kairat Almaty (Anderlecht - Kairat Almaty)
Kairat Almaty: Sherkhan Kalmurza - Erkin Tapalov - Damir Kasabulat - Olzhas Baybek - lev kurgin - Luís Carlos Machado Mata - Jaakko Oksanen - adilet sadybekov - Oiva Jukkola - Aleksandr Mrynskiy - Ismail Bekbolat
Banc: Temirlan Anarbekov - Edmilson - Aleksandr Martynovich - Mansur Birkurmanov - Azamat Tuyakbaev - Mukhamedali Abish
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Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 7.43 -
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
Plus de stats
Maamar Ali 90' 7.02 -
  • Précision des passes: 22/27 (81.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Biancone Giulian 90' 7.16 -
  • Précision des passes: 42/43 (97.7%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Pétrot Léo 90' 7.48 -
  • Précision des passes: 49/56 (87.5%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Augustinsson Ludwig 90' 6.97 -
  • Précision des passes: 31/37 (83.8%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Kana Marco A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 38/40 (95%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Ambros Lukas 55' 7.2 -
  • Précision des passes: 40/43 (93%)
  • Passes clés: 4
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 2/5 (40%)
Plus de stats
Llansana Enric 55' 7.1 -
  • Précision des passes: 42/45 (93.3%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Cvetkovic Mihajlo 90' 6.88 -
  • Buts: 1
  • Coup de pied de réparation: 1
  • Précision des passes: 8/10 (80%)
  • Tirs cadrés: 4/4
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Sikan Danylo  55' 7.66 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 12/20 (60%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/4
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Nga Kana Joshua 90' 6.79 -
  • Précision des passes: 14/17 (82.4%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/4 (50%)
Plus de stats
Banc
Keita Zoumana 0'  
Winkler Marten 0'  
Antman Oliver 0'  
Heekeren Justin 0'  
Seghers Mattis 0'  
Barry Kaïs 0'  
Ojea Noa 35' 6.5 -
Plus de stats
Vroninks Basile 0'  
Kalonji Noah 35' 6.7 -
Plus de stats
Degreef Tristan 35' 6.7 -
Plus de stats
Bertaccini Adriano 0'  
 

Kairat Almaty Kairat Almaty
Kalmurza Sherkhan 90' 7.31 -
  • Arrêts: 5
  • Dégagements des poings: 2
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 2/9 (22.2%)
Plus de stats
Tapalov Erkin 90' 6.15 -
  • Précision des passes: 10/17 (58.8%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Kasabulat Damir   90' 5.73 -
  • Précision des passes: 25/30 (83.3%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Baybek Olzhas 90' 6.26 -
  • Précision des passes: 26/34 (76.5%)
Plus de stats
kurgin lev 90' 6.4 -
  • Précision des passes: 18/21 (85.7%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Machado Mata Luís Carlos 90' 6.2 -
  • Précision des passes: 7/9 (77.8%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
Plus de stats
Oksanen Jaakko   90' 6.1 -
  • Précision des passes: 14/18 (77.8%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
sadybekov adilet 90' 6.11 -
  • Précision des passes: 12/14 (85.7%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Jukkola Oiva   45' 5.75 -
  • Précision des passes: 7/9 (77.8%)
Plus de stats
Mrynskiy Aleksandr 90' -
Bekbolat Ismail 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 2/6 (33.3%)
  • Tirs cadrés: 1/2
Plus de stats
Banc
Anarbekov Temirlan 0'  
Edmilson 45' -
Martynovich Aleksandr 0'  
Birkurmanov Mansur 0'  
Tuyakbaev Azamat 0'  
Abish Mukhamedali 0'  

présentation (du match)

Vitor Bruno a dit qu'il ne ferait pas "tourner" : qu'en sera-t-il ?
Vitor Bruno a dit qu'il ne ferait pas "tourner" : qu'en sera-t-il ?

Vitor Bruno a été très clair : pas question de "faire tourner" ou de mettre une équipe B ce jeudi contre le Kairat Almaty. Ca ne veut pas pour autant dire qu'il alignera le onze qui démarrera dimanche à l'Union.

Et pour cause : aux yeux de Vitor Bruno, il n'y a pas une équipe A et une équipe B. Du moins c'est ce que le Portugais aime à affirmer, ce qui lui permet assez adroitement d'éviter les discussions concernant une "tournante" entre les matchs plus ou moins importants - il se contentera de dire que tous ses joueurs sont des titulaires en puissance.

En défense, cependant, le choix est limité. La défense Pétrot-Biancone sera reconduite, et en réalité, on serait surpris qu'un seul joueur du quatre arrière change. Augustinsson et Maamar devraient démarrer, surtout après la maladie de Moussa N'diaye. 

Même l'entrejeu a au final, et en attendant que les renforts arrivent, peu d'options à part le trio Kana-Llansana-Ambros... mais placer Tristan Degreef dans le trio axial est une option que Bruno a déjà tenté. Ce serait cependant surprenant.

C'est devant que les surprises sont possibles. Oliver Antman et Marten Winkler pourraient être "présentés" à leur public avec une première titularisation (à la maison pour le Finlandais, qui avait débuté à Beveren). 

Le onze probable : 

Coosemans / Augustinsson - Biancone - Pétrot - Maamar / Kana - Llansana - Ambros / Antman - Sikan - Winkler 

Europa League

 Play-offs (R)
Saburtalo Tbilisi Saburtalo Tbilisi 1-2 Bialystok Bialystok
Ararat Erevan Ararat Erevan 1-0 CS U Craiova CS U Craiova
FK Kauno Zalgiris FK Kauno Zalgiris 1-0 Besiktas Besiktas
Red Bull Salzbourg Red Bull Salzbourg 3-0 Mjällby AIF Mjällby AIF
Omonia Nicosia Omonia Nicosia 4-2 STVV STVV
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 5-1* Etoile Rouge de Belgrade Etoile Rouge de Belgrade
Lillestrom SK Lillestrom SK 2-1* Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë
CSKA Sofia CSKA Sofia 0-2 OFI Kreta OFI Kreta
Aarhus GF Aarhus GF 1-3 SL Benfica SL Benfica
FC Thoune FC Thoune 2-2 Lech Poznan Lech Poznan
Ferencváros Ferencváros 3-0 Trabzonspor Trabzonspor
Anderlecht Anderlecht 2-0 Kairat Almaty Kairat Almaty
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