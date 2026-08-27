LIVE : Sikan fait 2-0 au terme d'un superbe solo !

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Florent Malice depuis le Lotto Park
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Lukas Ambros
Noa Ojea
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Enric Llansana
Noah Kalonji
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Danylo Sikan
Tristan Degreef
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Ambros sort en même temps pour Ojea, et Llansana pour Kalonji
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Sentait-il que c'était sa dernière action ? Toujours est-il que Sikan sort dans la foulée, remplacé par Tristan Degreef !
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But de Danylo Sikan
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GOAAAAAAL ! C'est 2-0 !! Un très joli solo de Danylo Sikan depuis le côté gauche dans le rectangle pour aller tromper Kalmurza dans un angle compliqué !
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Sikan envoie une frappe totalement dévissée au-dessus ! C'était un nouveau très bon centre d'Ali Maamar
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Sikan revient très bien défensivement... semblait-il ! Mais il y a faute et carte jaune...
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Carte jaune pour Danylo Sikan
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Eeet cette fois Ambros pour Maamar qui rentre dans le rectangle et tire ! Sur le gardien !
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Prise de risques, encore, de Pétrot devant un adversaire !
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Oooh on passe tout, tout près du 2-0 ! Maamar décale Ambros qui centre au premier poteau, Sikan ne trompe pas le portier !
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Oiva Jukkola
Edmilson
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C'est reparti entre le RSCA et le Kairat, avec du changement côté kazakh
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Mi-temps
Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
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45+2
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Cvetkovic transforme le penalty !
Eeeet c'est au fond ! Le gardien s'était lancé du bon côté mais c'est imprenable !
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45+2
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But de Mihajlo Cvetkovic (Coup de pied de réparation)
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45+2
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Mihajlo Cvetkovic s'avance...
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45+1
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Penalty pour Anderlecht !
Et c'est un PENALTY ! Il y avait bien hands !
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45+1
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Penalty pour Anderlecht
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Oooh et il y a un check du VAR, car le corner obtenu par Joshua Nga Kana aurait pu l'être via... une main kazakhe
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Eeeet la tête de Danylo Sikan sur le corner, captée par Kalmurza !
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Quelle superbe action anderlechtoise ! Kana va chercher Nga Kana côté gauche et le jeune de 17 ans fait un véritable festival, Maamar est servi côté droit et centre pour Nga Kana encore qui obtient un corner
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Bon ballon d'Ambros, Kalmurza intervient bien... le deuxième gardien du Kairat est bien plus inspiré qu'Anarbekov à l'aller
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Coup-franc côté gauche pour le RSC Anderlecht
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Oksanen a déjà une jaune et intervient franchement de façon limite sur Biancone ! S'il n'avait pas encore de carton, il en aurait pris un... dès lors, pourquoi ne pas l'exclure ?
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Et sur le contre, grosse faute offensive de Jukkola sur Pétrot
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Anderlecht tente une combinaison un peu farfelue sur coup-franc entre Nga Kana et Llansana, qui va chercher Ambros... c'est repris
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Carte jaune pour Oiva Jukkola
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Sikan combine joliment avec Cvetkovic qui est encore touché fautivement et obtient un assez bon coup-franc aux 28 mètres
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Nga Kana rentre depuis le flanc gauche et envoie une frappe trop molle pour inquiéter Kalmurza
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Belle ouverture de Llansana côté droit vers Maamar, qui rentre dans le jeu et trouve Cvetkovic ; le Serbe perd la balle
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Le corner qui suit ne donne rien... et derrière, Ludwig Augustinsson envoie un centre qui force un nouveau corner
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CVETKOVIC !! Juste à côté !! Sur un magnifique ballon de Léo Pétrot dans le dos de la défense kazakhe !
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Bekbolat se balade dans l'entrejeu et envoie une frappe lointaine que Coosemans capte tranquillement
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COOSEMANS !! Quelle occasion pour le Kairat ! Superbe ballon en profondeur vers Mata qui se heurte à un excellent portier anderlechtois !
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... et sur le contre, Oksanen prend une jaune pour un tacle sur Llansana
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Carte jaune pour Jaakko Oksanen
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Corner pour le Kairat Almaty, qui ne donne rien mais permet aux quelques supporters kazakhs présents (certainement résidents locaux) de donner de la voix
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Carte jaune pour Damir Kasabulat
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Kana va chercher Cvetkovic d'une passe très verticale, le Serbe obtient la faute et un carton jaune pour son opposant
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Le gardien kazakh dégage bien des poings, et ça donne une bonne situation de contre, mais le centre de Bekbolat vers Gual est coupé par Maamar !
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Grand pont d'Ali Maamar, qui obtient le corner derrière ! Le public apprécie
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Oooh la première grosse occasion ! Sikan trouve Cvetkovic d'une très jolie passe, le Serbe tente de piquer son ballon au-dessus de Kalmurza bien sorti !!
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Perte de balle de Cvetkovic et faute de Llansana, qui n'a pas l'air dans son match, comme souvent cette saison
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Perte de balle d'Oksanen, Cvetkovic combine avec Ambros et Sikan... qui tente un geste un peu trop compliqué pour aller chercher un coéquipier d'une balle piquée
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Pétrot se fait encore une petite frayeur devant Jukkola mais s'en sort
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Prise de risques franchement inutile de Pétrot et Coosemans qui aurait pu mal finir
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Tête de Cvetkovic au premier poteau, captée par le gardien kazakh Kalmurza
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Et corner obtenu par Nga Kana, Anderlecht commence sur les chapeaux de roue
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Centre de Maamar, Tapalov met en touche sans prendre de risques
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Premier débordement de Nga Kana dont le centre est contré
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1
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C'est parti, alors que Marco Kana a été fêté au coup d'envoi pour sa 100e sous le maillot du RSCA !
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1
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Anderlecht - Kairat Almaty: 0-0
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Anderlecht:
Colin Coosemans
- Ali Maamar
- Giulian Biancone
- Léo Pétrot
- Ludwig Augustinsson
- Marco Kana
- Lukas Ambros
- Enric Llansana
- Mihajlo Cvetkovic
- Danylo Sikan
- Joshua Nga Kana
Banc:
Zoumana Keita
- Marten Winkler
- Oliver Antman
- Justin Heekeren
- Mattis Seghers
- Kaïs Barry
- Noa Ojea
- Basile Vroninks
- Noah Kalonji
- Tristan Degreef
- Adriano Bertaccini
Kairat Almaty:
Sherkhan Kalmurza
- Erkin Tapalov
- Damir Kasabulat
- Olzhas Baybek
- lev kurgin
- Luís Carlos Machado Mata
- Jaakko Oksanen
- adilet sadybekov
- Oiva Jukkola
- Aleksandr Mrynskiy
- Ismail Bekbolat
Banc:
Temirlan Anarbekov
- Edmilson
- Aleksandr Martynovich
- Mansur Birkurmanov
- Azamat Tuyakbaev
- Mukhamedali Abish