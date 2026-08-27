Vitor Bruno a dit qu'il ne ferait pas "tourner" : qu'en sera-t-il ?

Vitor Bruno a été très clair : pas question de "faire tourner" ou de mettre une équipe B ce jeudi contre le Kairat Almaty. Ca ne veut pas pour autant dire qu'il alignera le onze qui démarrera dimanche à l'Union.

Et pour cause : aux yeux de Vitor Bruno, il n'y a pas une équipe A et une équipe B. Du moins c'est ce que le Portugais aime à affirmer, ce qui lui permet assez adroitement d'éviter les discussions concernant une "tournante" entre les matchs plus ou moins importants - il se contentera de dire que tous ses joueurs sont des titulaires en puissance.

En défense, cependant, le choix est limité. La défense Pétrot-Biancone sera reconduite, et en réalité, on serait surpris qu'un seul joueur du quatre arrière change. Augustinsson et Maamar devraient démarrer, surtout après la maladie de Moussa N'diaye.

Même l'entrejeu a au final, et en attendant que les renforts arrivent, peu d'options à part le trio Kana-Llansana-Ambros... mais placer Tristan Degreef dans le trio axial est une option que Bruno a déjà tenté. Ce serait cependant surprenant.

C'est devant que les surprises sont possibles. Oliver Antman et Marten Winkler pourraient être "présentés" à leur public avec une première titularisation (à la maison pour le Finlandais, qui avait débuté à Beveren).

Le onze probable :





Coosemans / Augustinsson - Biancone - Pétrot - Maamar / Kana - Llansana - Ambros / Antman - Sikan - Winkler