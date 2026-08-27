Suis Anderlecht - Kairat Almaty en live sur Walfoot.be à partir de 20:30.
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Date: 27/08/2026 20:30
Compétition: Europa League
journée: Play-offs (R)
Stade: Lotto Park
Vitor Bruno a dit qu'il ne ferait pas "tourner" : qu'en sera-t-il ?
Vitor Bruno a dit qu'il ne ferait pas "tourner" : qu'en sera-t-il ?

Vitor Bruno a été très clair : pas question de "faire tourner" ou de mettre une équipe B ce jeudi contre le Kairat Almaty. Ca ne veut pas pour autant dire qu'il alignera le onze qui démarrera dimanche à l'Union.

Et pour cause : aux yeux de Vitor Bruno, il n'y a pas une équipe A et une équipe B. Du moins c'est ce que le Portugais aime à affirmer, ce qui lui permet assez adroitement d'éviter les discussions concernant une "tournante" entre les matchs plus ou moins importants - il se contentera de dire que tous ses joueurs sont des titulaires en puissance.

En défense, cependant, le choix est limité. La défense Pétrot-Biancone sera reconduite, et en réalité, on serait surpris qu'un seul joueur du quatre arrière change. Augustinsson et Maamar devraient démarrer, surtout après la maladie de Moussa N'diaye. 

Même l'entrejeu a au final, et en attendant que les renforts arrivent, peu d'options à part le trio Kana-Llansana-Ambros... mais placer Tristan Degreef dans le trio axial est une option que Bruno a déjà tenté. Ce serait cependant surprenant.

C'est devant que les surprises sont possibles. Oliver Antman et Marten Winkler pourraient être "présentés" à leur public avec une première titularisation (à la maison pour le Finlandais, qui avait débuté à Beveren). 

Le onze probable : 

Coosemans / Augustinsson - Biancone - Pétrot - Maamar / Kana - Llansana - Ambros / Antman - Sikan - Winkler 

Prono Anderlecht - Kairat Almaty

Anderlecht gagne
Les plus populaires
2-0
(3x)		 3-0
(3x)		 3-1
(2x)

Comparatif Anderlecht - Kairat Almaty

face-à-face remportés

1
0
0
20/08 17:00 Kairat Almaty Kairat Almaty 0-3 Anderlecht Anderlecht

Europa League

 Play-offs (R)
Saburtalo Tbilisi Saburtalo Tbilisi 0-0 Bialystok Bialystok
Ararat Erevan Ararat Erevan 0-0 CS U Craiova CS U Craiova
FK Kauno Zalgiris FK Kauno Zalgiris 19:00 Besiktas Besiktas
Red Bull Salzbourg Red Bull Salzbourg 19:00 Mjällby AIF Mjällby AIF
Omonia Nicosia Omonia Nicosia 19:00 STVV STVV
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 19:00 Etoile Rouge de Belgrade Etoile Rouge de Belgrade
Lillestrom SK Lillestrom SK 19:00 Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë
CSKA Sofia CSKA Sofia 20:00 OFI Kreta OFI Kreta
Aarhus GF Aarhus GF 20:00 SL Benfica SL Benfica
FC Thoune FC Thoune 20:00 Lech Poznan Lech Poznan
Ferencváros Ferencváros 20:30 Trabzonspor Trabzonspor
Anderlecht Anderlecht 20:30 Kairat Almaty Kairat Almaty
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