|Date:
|23/07/2026 19:00
|Compétition:
|Europa League
|journée:
|Second tour
|Stade:
|Tele2 Arena
LIVE : Sikan ouvre le score d'un coup-franc magistral (0-1)
Le RSC Anderlecht lance sa saison ce jeudi soir par un match de qualification européenne face à Hammarby. Les Mauves vont devoir éviter la défaite avant le match retour.
34' 4"
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Ooooh Abraham ! Un centre de Skoglund bien trouvé côté droit va chercher l'attaquant suédois qui reprend mal, au-dessus !
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Onia-Seke ! Bien décalé par Nga Kana, il envoye un centre vicieux que Hahn doit mettre en corner !
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Frappe de Besara après une perte de balle d'Onia Seke devant l'autre rectangle... c'est un peu mou et pas cadré
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Carte jaune pour Ludwig Augustinsson
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Augustinsson lui aussi jauni pour sa faute sur Besara qui lui avait placé un petit pont
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Augustinsson met en corner sur un bon centre de Karlsson
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Carte jaune logique pour Saliba qui s'était fait dépasser
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Carte jaune pour Nathan-Dylan Saliba
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Long ballon... centre de Lind que personne ne peut reprendre
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Biancone, fort de son passé de back, monte énormément balle au pied pour amener le surnombre
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Biancone bloque bien Persson sur le flanc droit, et évite un corner
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COOSEMANS ENCORE ! Karlsson est trouvé par Skoglund depuis la droite, il reprend de volée et le portier anderlechtois repousse !
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10
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Abraham profite d'une sortie de défense moyenne de Biancone mais fait le mauvais choix en fin de course
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Excellente entame de match de Nathan Saliba
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Et sur le corner suivant, Lind ne profite pas d'une sortie hésitante de Coosemans !
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La réponse de Hammarby !! Coup-franc lointain de la droite, Victor Eriksson place une tête que Coosemans dévie en corner !
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But de Danylo Sikan
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Latte rentrante : c'est une vraie merveille de la part de l'Ukrainien !
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6
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OOOOH QUEL COUP-FRANC DE DANYLO SIKAN !!! C'est 0-1 et c'est splendide !
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5
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Très bonne récupération de Saliba devant le rectangle suédois, il obtient ensuite un excellent coup-franc plein axe
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3
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LLANSANA !!! Sur un second ballon récupéré par Sikan, il envoie une frappe lointaine qui touche le poteau de Warner Hahn !
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Le premier tacle signé Pétrot dans le rectangle était risqué !
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C'est parti à Stockholm entre Hammarby et Anderlecht !
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1
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Hammarby - Anderlecht: 0-0