Date: 23/07/2026 19:00
Compétition: Europa League
journée: Second tour
Stade: Tele2 Arena

LIVE : Sikan ouvre le score d'un coup-franc magistral (0-1)

Le RSC Anderlecht lance sa saison ce jeudi soir par un match de qualification européenne face à Hammarby. Les Mauves vont devoir éviter la défaite avant le match retour.

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Classement Live
Temps   34' 4" 
32
 Ooooh Abraham ! Un centre de Skoglund bien trouvé côté droit va chercher l'attaquant suédois qui reprend mal, au-dessus !
31
 Onia-Seke ! Bien décalé par Nga Kana, il envoye un centre vicieux que Hahn doit mettre en corner !
29
 Frappe de Besara après une perte de balle d'Onia Seke devant l'autre rectangle... c'est un peu mou et pas cadré
27
  Carte jaune pour Ludwig Augustinsson
27
 Augustinsson lui aussi jauni pour sa faute sur Besara qui lui avait placé un petit pont
26
 Augustinsson met en corner sur un bon centre de Karlsson
24
 Carte jaune logique pour Saliba qui s'était fait dépasser
24
  Carte jaune pour Nathan-Dylan Saliba
23
 Long ballon... centre de Lind que personne ne peut reprendre
20
 Biancone, fort de son passé de back, monte énormément balle au pied pour amener le surnombre
17
 Biancone bloque bien Persson sur le flanc droit, et évite un corner
14
 COOSEMANS ENCORE ! Karlsson est trouvé par Skoglund depuis la droite, il reprend de volée et le portier anderlechtois repousse !
10
 Abraham profite d'une sortie de défense moyenne de Biancone mais fait le mauvais choix en fin de course
10
 Excellente entame de match de Nathan Saliba
8
 Et sur le corner suivant, Lind ne profite pas d'une sortie hésitante de Coosemans !
8
 La réponse de Hammarby !! Coup-franc lointain de la droite, Victor Eriksson place une tête que Coosemans dévie en corner !
6

But 		But de Danylo Sikan
6
 Latte rentrante : c'est une vraie merveille de la part de l'Ukrainien !
6
 OOOOH QUEL COUP-FRANC DE DANYLO SIKAN !!! C'est 0-1 et c'est splendide !
5
 Très bonne récupération de Saliba devant le rectangle suédois, il obtient ensuite un excellent coup-franc plein axe
3
 LLANSANA !!! Sur un second ballon récupéré par Sikan, il envoie une frappe lointaine qui touche le poteau de Warner Hahn !
2
 Le premier tacle signé Pétrot dans le rectangle était risqué !
1
 C'est parti à Stockholm entre Hammarby et Anderlecht !
1
 Hammarby - Anderlecht: 0-0

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin  
Augustinsson Ludwig    
Pétrot Léo  
Biancone Giulian  
Maamar Ali  
Kana Marco  
Saliba Nathan-Dylan    
Onia-Seke Jayden  
Llansana Enric  
Nga Kana Joshua  
Sikan Danylo  
  • Buts: 1
Banc
Keita Zoumana  
N'Diaye Moussa  
Cvetkovic Mihajlo  
Vazquez Luis  
Stroeykens Mario  
Heekeren Justin  
Vroninks Basile  
Degreef Tristan  
Bertaccini Adriano  

Europa League

 Second tour
Hammarby Hammarby 0-1 Anderlecht Anderlecht
Tromsö¸ IL Tromsö¸ IL 0-0 Hradec Králové Hradec Králové
Besiktas Besiktas 20:00 FC Midtjylland FC Midtjylland
Sankt Gallen Sankt Gallen 20:00 SL Benfica SL Benfica
FC Midtjylland FC Midtjylland 30/07 Besiktas Besiktas
Hradec Králové Hradec Králové 30/07 Tromsö¸ IL Tromsö¸ IL
Anderlecht Anderlecht 30/07 Hammarby Hammarby
SL Benfica SL Benfica 30/07 Sankt Gallen Sankt Gallen
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