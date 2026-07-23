LIVE : Sikan ouvre le score d'un coup-franc magistral (0-1)

32

Ooooh Abraham ! Un centre de Skoglund bien trouvé côté droit va chercher l'attaquant suédois qui reprend mal, au-dessus !



31

Onia-Seke ! Bien décalé par Nga Kana, il envoye un centre vicieux que Hahn doit mettre en corner !



29

Frappe de Besara après une perte de balle d'Onia Seke devant l'autre rectangle... c'est un peu mou et pas cadré



27

Carte jaune pour Ludwig Augustinsson





27

Augustinsson lui aussi jauni pour sa faute sur Besara qui lui avait placé un petit pont



26

Augustinsson met en corner sur un bon centre de Karlsson



24

Carte jaune logique pour Saliba qui s'était fait dépasser



24

Carte jaune pour Nathan-Dylan Saliba





23

Long ballon... centre de Lind que personne ne peut reprendre



20

Biancone, fort de son passé de back, monte énormément balle au pied pour amener le surnombre



17

Biancone bloque bien Persson sur le flanc droit, et évite un corner



14

COOSEMANS ENCORE ! Karlsson est trouvé par Skoglund depuis la droite, il reprend de volée et le portier anderlechtois repousse !



10

Abraham profite d'une sortie de défense moyenne de Biancone mais fait le mauvais choix en fin de course



10

Excellente entame de match de Nathan Saliba



8

Et sur le corner suivant, Lind ne profite pas d'une sortie hésitante de Coosemans !



8

La réponse de Hammarby !! Coup-franc lointain de la droite, Victor Eriksson place une tête que Coosemans dévie en corner !



6



But de Danylo Sikan





6

Latte rentrante : c'est une vraie merveille de la part de l'Ukrainien !



6

OOOOH QUEL COUP-FRANC DE DANYLO SIKAN !!! C'est 0-1 et c'est splendide !



5

Très bonne récupération de Saliba devant le rectangle suédois, il obtient ensuite un excellent coup-franc plein axe



3

LLANSANA !!! Sur un second ballon récupéré par Sikan, il envoie une frappe lointaine qui touche le poteau de Warner Hahn !



2

Le premier tacle signé Pétrot dans le rectangle était risqué !



1

C'est parti à Stockholm entre Hammarby et Anderlecht !

