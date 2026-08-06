Date: 06/08/2026 19:45
Compétition: Europa League
journée: Troisième tour préliminaire (aller)
Stade: Toumba Stadium

Un but éclair, un exploit de Coosemans et Anderlecht revient du PAOK avec la victoire!

Un but éclair, un exploit de Coosemans et Anderlecht revient du PAOK avec la victoire!
Photo: © photonews

Anderlecht n'avait jamais marqué aussi vite en Coupe d'Europe : 16 secondes et Mihajlo Cvetkovic avait déjà trompé le portier du PAOK. Le RSCA a ensuite tenu bon et ramené une victoire précieuse de Grèce, qui rapproche les Mauves de l'Europa League.

Anderlecht ne pouvait pas mieux commencer son match : avant même qu'on ait eu le temps de planter le décor, un long ballon de Coosemans et une déviation de Sikan étaient très mal dégagés par la défense grecque. Mihajlo Cvetkovic en profite et inscrit, après 16 secondes, l'un des - si pas le - buts les plus rapides de l'histoire du RSCA (0-1). Il en avait fallu trente à Anders Dreyer contre Eupen en 2023.

Idéal, donc, pour entamer un match contre un adversaire que tout le monde dit supérieur... et qui se retrouve sous pression. Les Grecs, sans surprise, vont alors prendre le contrôle du ballon mais Anderlecht est dans un fauteuil. Kana se fait peur devant Konstantelias (9e), mais à force de défendre, les Mauves se créent une énorme occasion en contre, Cvetkovic croisant trop sa frappe sur un excellent ballon de Sikan (15e).

Coosemans sauve Llansana 

Malgré quelques éclairs de Konstantelias, Anderlecht est donc très bien dans son match... jusqu'à ce "cooling break" qui va, visiblement, encore venir parasiter notre football même après la Coupe du Monde. Les erreurs se multiplient après ce "quart-temps" : Pétrot et Biancone se trouent l'un à la suite de l'autre mais Taison n'en profite pas (29e). Zivkovic côte droit (32e), puis Taison côté gauche (33e) prennent l'espace dans le dos de N'diaye et Maamar, sans concrétiser.

Coosemans Colin
© photonews

Le Sporting subit cependant et l'inévitable survient : Llansana, en retard sur beaucoup d'interventions, commet une faute sur l'ex-Panda Konstantelias dans le rectangle. Michalidis s'élance... et se heurte à Colin Coosemans (36e) : Mythou avait bien suivi, mais les joueurs grecs étaient rentrés trop vite dans le rectangle. Le capitaine anderlechtois a certainement craint que son sauvetage ait été en vain quand quelques minutes plus tard, Léo Pétrot commet une faute plus claire que celle de Llansana sur - encore - Konstantelias... mais le VAR va finalement rechercher une faute (réelle) de Zivkovic sur N'diaye au début de la phase, et l'arbitre ne donne donc pas de penalty (41e).

Mieux : sur le coup-franc alors sifflé, Mihajlo Cvetkovic passe tout, tout près du 0-2, sauvé par Pavlenka (43e). Le PAOK tentera encore de pousser un peu dans le temps additionnel, et la défense bruxelloise n'est pas vraiment à son aise, mais le score sera bien de 0-1 à la pause.

Anderlecht n'avait qu'une chose en tête : tenir bon 

Le scénario de la seconde période est bien sûr prévisible : le PAOK va tenter de rapidement se porter vers l'avant. Mais Anderlecht est solide et les Grecs brouillons, ce dont profite Ambrose qui multiplie les gestes intelligents. Onia Seke, lui, n'est pas dedans, à l'image de son contrôle raté sur un très bon ballon de Cvetkovic (54e). Le PAOK pousse : un centre de Michalidis passe devant tout le monde (57e), les tirs contrés se multiplient... mais le danger reste assez loin des buts de Coosemans.

Antman Oliver
© photonews

La plus grosse occasion vient d'un centre qui, suite à une incompréhension entre Biancone et Pétrot, trouve Jeremejeff. Fraîchement monté au jeu, le Suédois s'emmêle les pinceaux et tire à côté (74e). Peu de temps avant cela, Cvetkovic avait failli doucher la Toumba pour de bon mais était clairement hors-jeu sur une phase bien emmenée par Antman (67e), dont les débuts étaient très attendus. 

Dans un stade qui aura tenté de pousser son équipe jusqu'au bout, Zafeiris et Pelkas vont continuer à multiplier les centres devant une défense anderlechtoise regroupée et solide, jamais vraiment menacée (ce PAOK manque d'un "pur" 9 capable de faire souffrir les défenseurs). Coosemans, enfin, sauve un dernier envoi de Zafeiris au bout du temps additionnel (90e+3). Le résultat est donc sans appel : un but après 16 secondes aura suffi pour un 0-1 absolument inestimable avant le match retour au Lotto Park...

Les compositions

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PAOK PAOK
Mythou Anestis 83' 6.3 -
  • Précision des passes: 7/10 (70%)
  • Passes clés: 2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Pavlenka Jiří 90' 6.3 -
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Gomez Jonathan 63' 6.7 -
  • Précision des passes: 42/49 (85.7%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Michalidis Giannis 90' 7.0 -
  • Précision des passes: 69/81 (85.2%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Hatzidiakos Pantelis   45' 6.5 -
  • Précision des passes: 40/44 (90.9%)
Plus de stats
Kenny Jonjoe 90' 6.9 -
  • Précision des passes: 54/62 (87.1%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des centres: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Zafeiris Christos 90' 6.8 -
  • Précision des passes: 49/52 (94.2%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Santamaria Baptiste 63' 6.6 -
  • Précision des passes: 27/30 (90%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Plus de stats
Barcellos Freda Taison 71' 6.4 -
  • Précision des passes: 29/36 (80.6%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Konstantelias Giannis 90' 5.9 -
  • Précision des passes: 16/25 (64%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
  • Dribbles réussis: 4/5 (80%)
  • Précision des centres: 1/5 (20%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Živković Andrija 90' 6.2 -
  • Précision des passes: 35/44 (79.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 3/15 (20%)
  • Ballons perdus: 23
Plus de stats
Banc
Camara Mohamed Mady 0'  
Elustondo Irribaria Aritz   45' 6.0 -
  • Précision des passes: 34/36 (94.4%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Pelkas Dimitris 7' 6.1  
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Jeremejeff Alexander 19' 6.6 -
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Baba Abdul Rahman 27' 6.4 -
  • Précision des passes: 15/18 (83.3%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des centres: 0/4 (0%)
Plus de stats
Louchet Tom 0'  
Thymianis Konstantinos 0'  
Taylor Greg 27' 6.8 -
  • Précision des passes: 34/35 (97.1%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Shoretire Shola 0'  
Chatsidis Dimitrios 0'  
Bataoulas Dimitrios 0'  
Tsiftsis Antonis 0'  
 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 7.5 -
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 2
  • Ballon capté: 2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
N'Diaye Moussa   90' 6.9 -
  • Précision des passes: 23/24 (95.8%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Pétrot Léo 90' 7.5 -
  • Précision des passes: 32/34 (94.1%)
Plus de stats
Biancone Giulian 90' 7.1 -
  • Précision des passes: 38/45 (84.4%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 2/7 (28.6%)
Plus de stats
Maamar Ali 90' 6.1 -
  • Précision des passes: 15/25 (60%)
  • Précision des longs ballons: 2/7 (28.6%)
Plus de stats
Kana Marco 90' 6.7 -
  • Précision des passes: 25/30 (83.3%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Llansana Enric A   90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 30/34 (88.2%)
  • Passes clés: 1
  • Interceptions: 4
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Ambros Lukas 71' 6.6 -
  • Précision des passes: 21/25 (84%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
Plus de stats
Onia-Seke Jayden 57' 6.4 -
  • Précision des passes: 8/10 (80%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Cvetkovic Mihajlo 71' 7.8 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 14/18 (77.8%)
  • Tirs cadrés: 2/3
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Sikan Danylo   90' 6.3 -
  • Précision des passes: 11/19 (57.9%)
  • Passes clés: 2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/4
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Banc
Keita Zoumana 0'  
Augustinsson Ludwig 0'  
Antman Oliver 33' 6.4 -
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Saliba Nathan-Dylan 19' 6.9 -
  • Précision des passes: 7/8 (87.5%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Heekeren Justin 0'  
Barry Kaïs 0'  
Nga Kana Joshua 0'  
Vroninks Basile 0'  
Degreef Tristan 19' 6.8 -
Plus de stats
Bertaccini Adriano 0'  
Revivre PAOK - Anderlecht

Europa League

 Troisième tour préliminaire (aller)
Shamrock Rovers Shamrock Rovers 3-1 Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë
Larne Larne 0-0 Saburtalo Tbilisi Saburtalo Tbilisi
Ferencváros Ferencváros 1-0 Górnik Zabrze Górnik Zabrze
KuPS KuPS 1-1 CS U Craiova CS U Craiova
Bialystok Bialystok 2-1 Rangers FC Rangers FC
Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv 0-3 CSKA Sofia CSKA Sofia
Hradec Králové Hradec Králové 0-1 Besiktas Besiktas
Red Bull Salzbourg Red Bull Salzbourg 1-0 Pafos FC Pafos FC
Lech Poznan Lech Poznan 1-0 KI Klaksvik KI Klaksvik
Lincoln Red IMPS FC Lincoln Red IMPS FC 1-1 Omonia Nicosia Omonia Nicosia
PAOK PAOK 0-1 Anderlecht Anderlecht
FC Thoune FC Thoune 3-0 Vikingur Reykjavík Vikingur Reykjavík
SL Benfica SL Benfica 6-1 Hearts Hearts
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