Un but éclair, un exploit de Coosemans et Anderlecht revient du PAOK avec la victoire!

Anderlecht n'avait jamais marqué aussi vite en Coupe d'Europe : 16 secondes et Mihajlo Cvetkovic avait déjà trompé le portier du PAOK. Le RSCA a ensuite tenu bon et ramené une victoire précieuse de Grèce, qui rapproche les Mauves de l'Europa League.

Anderlecht ne pouvait pas mieux commencer son match : avant même qu'on ait eu le temps de planter le décor, un long ballon de Coosemans et une déviation de Sikan étaient très mal dégagés par la défense grecque. Mihajlo Cvetkovic en profite et inscrit, après 16 secondes, l'un des - si pas le - buts les plus rapides de l'histoire du RSCA (0-1). Il en avait fallu trente à Anders Dreyer contre Eupen en 2023.

Idéal, donc, pour entamer un match contre un adversaire que tout le monde dit supérieur... et qui se retrouve sous pression. Les Grecs, sans surprise, vont alors prendre le contrôle du ballon mais Anderlecht est dans un fauteuil. Kana se fait peur devant Konstantelias (9e), mais à force de défendre, les Mauves se créent une énorme occasion en contre, Cvetkovic croisant trop sa frappe sur un excellent ballon de Sikan (15e).

Colin Coosemans arrête un penalty concédé par Enric Llansana, Mythou a suivi mais était rentré dans le rectangle trop tôt, toujours 0-1 ! 🧤 #PAOAND #RTLsports pic.twitter.com/53NqeGIMJ4 — RTL sports (@RTLsportsbe) August 6, 2026

Coosemans sauve Llansana

Malgré quelques éclairs de Konstantelias, Anderlecht est donc très bien dans son match... jusqu'à ce "cooling break" qui va, visiblement, encore venir parasiter notre football même après la Coupe du Monde. Les erreurs se multiplient après ce "quart-temps" : Pétrot et Biancone se trouent l'un à la suite de l'autre mais Taison n'en profite pas (29e). Zivkovic côte droit (32e), puis Taison côté gauche (33e) prennent l'espace dans le dos de N'diaye et Maamar, sans concrétiser.

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Le Sporting subit cependant et l'inévitable survient : Llansana, en retard sur beaucoup d'interventions, commet une faute sur l'ex-Panda Konstantelias dans le rectangle. Michalidis s'élance... et se heurte à Colin Coosemans (36e) : Mythou avait bien suivi, mais les joueurs grecs étaient rentrés trop vite dans le rectangle. Le capitaine anderlechtois a certainement craint que son sauvetage ait été en vain quand quelques minutes plus tard, Léo Pétrot commet une faute plus claire que celle de Llansana sur - encore - Konstantelias... mais le VAR va finalement rechercher une faute (réelle) de Zivkovic sur N'diaye au début de la phase, et l'arbitre ne donne donc pas de penalty (41e).





Mieux : sur le coup-franc alors sifflé, Mihajlo Cvetkovic passe tout, tout près du 0-2, sauvé par Pavlenka (43e). Le PAOK tentera encore de pousser un peu dans le temps additionnel, et la défense bruxelloise n'est pas vraiment à son aise, mais le score sera bien de 0-1 à la pause.

Anderlecht n'avait qu'une chose en tête : tenir bon

Le scénario de la seconde période est bien sûr prévisible : le PAOK va tenter de rapidement se porter vers l'avant. Mais Anderlecht est solide et les Grecs brouillons, ce dont profite Ambrose qui multiplie les gestes intelligents. Onia Seke, lui, n'est pas dedans, à l'image de son contrôle raté sur un très bon ballon de Cvetkovic (54e). Le PAOK pousse : un centre de Michalidis passe devant tout le monde (57e), les tirs contrés se multiplient... mais le danger reste assez loin des buts de Coosemans.

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La plus grosse occasion vient d'un centre qui, suite à une incompréhension entre Biancone et Pétrot, trouve Jeremejeff. Fraîchement monté au jeu, le Suédois s'emmêle les pinceaux et tire à côté (74e). Peu de temps avant cela, Cvetkovic avait failli doucher la Toumba pour de bon mais était clairement hors-jeu sur une phase bien emmenée par Antman (67e), dont les débuts étaient très attendus.

Dans un stade qui aura tenté de pousser son équipe jusqu'au bout, Zafeiris et Pelkas vont continuer à multiplier les centres devant une défense anderlechtoise regroupée et solide, jamais vraiment menacée (ce PAOK manque d'un "pur" 9 capable de faire souffrir les défenseurs). Coosemans, enfin, sauve un dernier envoi de Zafeiris au bout du temps additionnel (90e+3). Le résultat est donc sans appel : un but après 16 secondes aura suffi pour un 0-1 absolument inestimable avant le match retour au Lotto Park...