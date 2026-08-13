LIVE : Suivez Anderlecht-PAOK en direct commenté (20h30)

Le RSC Anderlecht reçoit le PAOK Salonique ce jeudi soir, après avoir remporté une précieuse victoire en Grèce. Les Mauves doivent finir le travail avant un match qui s'annonce éreintant du côté du Kairat Almaty.

Les débuts de Vitor Bruno sont idylliques : qualification contre Hammarby, victoire (certes de justesse) contre la RAAL en ouverture de championnat et victoire au PAOK Salonique dans ce nouveau tour qualificatif européen. Mais tout peut encore tourner au vinaigre : il faudra rester très concentré ce jeudi soir contre les Grecs, au Lotto Park.

L'avantage, c'est que le coach d'Anderlecht commence à trouver "son" onze... mais aussi qu'il a de la qualité sur le banc pour faire tourner, comme il l'a montré contre la RAAL en laissant quelques joueurs au repos.

En défense, on s'attend à peu de surprises avec le duo Pétrot-Biancone qui fonctionne très bien et surtout un Ali Maamar qui entame la saison en trombe. Ludwig Augustinsson et son expérience côté gauche semblent une option crédible.

Dans l'entrejeu, la seule interrogation concerne Nathan Saliba : titularisé face à la RAAL, il n'a pas été bon. Mais Enric Llansana était l'un des rares pas vraiment à niveau lors des matchs européens. Ambros et Kana, eux, semblent indéboulonnables.

Enfin, devant, l'heure est peut-être venue pour Oliver Antman de débuter une rencontre, mais à la place de qui ? Il semble difficilement envisageable de se passer de Cvetkovic. C'est donc peut-être côté droit que le Finlandais démarrerait, même si Onia Seke reste une option fort plausible.

Le onze potentiel :

Coosemans / Augustinsson - Pétrot - Biancone - Maamar / Saliba - Kana - Ambros / Cvetkovic - Sikan - Antman