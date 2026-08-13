Suis Anderlecht - PAOK en live sur Walfoot.be à partir de 20:30.
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Date: 13/08/2026 20:30
Compétition: Europa League
journée: Troisième tour préliminaire (retour)
Stade: Lotto Park

LIVE : Suivez Anderlecht-PAOK en direct commenté (20h30)

Le RSC Anderlecht veut finir le travail face au PAOK Salonique, et se rapprocher de la phase de ligue de l'Europa League. Après leur victoire 0-1 en Grèce, les Mauves peuvent-ils le faire ?

Vitor Bruno se rapproche de son onze type : l'équipe probable d'Anderlecht face au PAOK
Vitor Bruno se rapproche de son onze type : l'équipe probable d'Anderlecht face au PAOK
Photo: © photonews

Le RSC Anderlecht reçoit le PAOK Salonique ce jeudi soir, après avoir remporté une précieuse victoire en Grèce. Les Mauves doivent finir le travail avant un match qui s'annonce éreintant du côté du Kairat Almaty.

Les débuts de Vitor Bruno sont idylliques : qualification contre Hammarby, victoire (certes de justesse) contre la RAAL en ouverture de championnat et victoire au PAOK Salonique dans ce nouveau tour qualificatif européen. Mais tout peut encore tourner au vinaigre : il faudra rester très concentré ce jeudi soir contre les Grecs, au Lotto Park.

L'avantage, c'est que le coach d'Anderlecht commence à trouver "son" onze... mais aussi qu'il a de la qualité sur le banc pour faire tourner, comme il l'a montré contre la RAAL en laissant quelques joueurs au repos.

En défense, on s'attend à peu de surprises avec le duo Pétrot-Biancone qui fonctionne très bien et surtout un Ali Maamar qui entame la saison en trombe. Ludwig Augustinsson et son expérience côté gauche semblent une option crédible.

Dans l'entrejeu, la seule interrogation concerne Nathan Saliba : titularisé face à la RAAL, il n'a pas été bon. Mais Enric Llansana était l'un des rares pas vraiment à niveau lors des matchs européens. Ambros et Kana, eux, semblent indéboulonnables. 

Enfin, devant, l'heure est peut-être venue pour Oliver Antman de débuter une rencontre, mais à la place de qui ? Il semble difficilement envisageable de se passer de Cvetkovic. C'est donc peut-être côté droit que le Finlandais démarrerait, même si Onia Seke reste une option fort plausible.

Le onze potentiel :

Coosemans / Augustinsson - Pétrot - Biancone - Maamar / Saliba - Kana - Ambros / Cvetkovic - Sikan - Antman 

Prono Anderlecht - PAOK

Anderlecht gagne
Partage
Anderlecht Anderlecht gagne Partage PAOK PAOK gagne
53.85% 38.46% 7.69%
Les plus populaires
2-1
(5x)		 2-2
(3x)		 3-1
(2x)

Comparatif Anderlecht - PAOK

Classement

2
35

face-à-face remportés

1
0
1
06/08 19:45 PAOK PAOK 0-1 Anderlecht Anderlecht
23/07 19:00 Anderlecht Anderlecht 1-3 PAOK PAOK
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Europa League

 Troisième tour préliminaire (retour)
Saburtalo Tbilisi Saburtalo Tbilisi 2-1* Larne Larne
Pafos FC Pafos FC 19:00 Red Bull Salzbourg Red Bull Salzbourg
Górnik Zabrze Górnik Zabrze 19:00 Ferencváros Ferencváros
Omonia Nicosia Omonia Nicosia 19:00 Lincoln Red IMPS FC Lincoln Red IMPS FC
Besiktas Besiktas 19:00 Hradec Králové Hradec Králové
CS U Craiova CS U Craiova 19:00 KuPS KuPS
Vikingur Reykjavík Vikingur Reykjavík 19:30 FC Thoune FC Thoune
KI Klaksvik KI Klaksvik 19:30 Lech Poznan Lech Poznan
CSKA Sofia CSKA Sofia 20:00 Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv
Rangers FC Rangers FC 20:30 Bialystok Bialystok
Anderlecht Anderlecht 20:30 PAOK PAOK
Hearts Hearts 20:45 SL Benfica SL Benfica
Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë 21:00 Shamrock Rovers Shamrock Rovers
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