Qui succédera à la France ? Ce dimanche soir (20h45), la Croatie et l'Espagne s'affrontent en finale de la troisième édition de la Ligue des Nations à Rotterdam.

Après le Portugal (2019) et la France (2021), on aura donc droit à un nouveau lauréat en Ligue des Nations. La Croatie et l'Espagne devraient reconduire le même onze que celui aligné en demi-finale.

Voici les compositions probables des deux équipes :

Croatie : Livakovic, Juranovic, Vida, Sutalo, Perisic, Modric, Brozovic, Kovacic, Pasalic, Kramaric, Ivanusec

Espagne : Simon, Carvajal, Le Normand, Laporte, Alba, Rodri, Merino, Asensio, Gavi, Pino, Morata