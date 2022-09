LIVE : C'est reparti, avec plusieurs changements à la pause ! (0-0)

Roberto Martinez a effectué peu de changements dans son onze mais le changement à noter est particulièrement étonnant.

Ainsi, Youri Tielemans quitte le onze pour Amadou Onana. Une titularisation surprise pour le médian d'Everton, et qui confirme tout le bien que Martinez pense de lui. En défense, on retrouve le trio qui a affronté le Pays de Galles, et donc Zeno Debast, qui fête une seconde titularisation consécutive.