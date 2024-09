🎥 Il faudra faire mieux contre les Bleus, mais une Belgique peu convaincante assure l'essentiel face à Israël

Les Diables se sont fait peur, en premi√®re p√©riode, mais ont assur√© l'essentiel, contre Isra√ęl, gr√Ęce notamment √† un doubl√© du capitaine, Kevin De Bruyne. Toutefois, Domenico Tedesco et ses troupes devront revoir leur copie, mardi √† Lyon.

Rentrée des classes officielle pour la Belgique, qui affrontait Israël ce vendredi soir à Debrecen, en Hongrie. Pour cette rencontre, Domenico Tedesco aligne Maxim De Cuyper sur la gauche de sa défense, avec Arthur Theate dans l'axe. Les duos d'Aston Villa et de Manchester City sont composés, Loïs Openda occupe, seul, la pointe.

Cette rencontre, à huis-clos, est disputée dans un climat très particulier. Et on s'en rend compte très rapidement, tant l'intensité est faible. Dans les vingt premières minutes, il n'y a que des petites demi-opportunités, de part et d'autre. Le premier ballon très dangereux vient d'une mauvaise relance israélienne, et il fait mouche. Tielemans récupère et décale Doku, qui centre au point de penalty. Kevin De Bruyne inscrit son 29e but avec les Diables, tranquillement (1-0, 21e).

Jérémy Doku offre le 1-0 sur un plateau à Kevin De Bruyne ! ūüí™ #RTLsports pic.twitter.com/e2awCHp2IN — RTL sports (@RTLsportsbe) September 6, 2024

Le reste des frissons viendra de Dodi Lukebakio, très actif sur son flanc droit. Parce que, pour le reste, les Diables sont lents, imprécis, laissent trop d'espace à leur adversaire. Bref, ce n'est pas bon. Et même si Israël est le petit poucet de ce groupe, face à une équipe de la Ligue A, en Ligue des Nations, ça se paye cash.

Une nouvelle fois, les Israéliens ont beaucoup trop de temps pour centrer, depuis la droite. Khalaili, qui a signé à l'Union Saint-Gilloise cet été, reprend de la tête au second poteau et voit son ballon, dévié par Castagne, complètement tromper Casteels (1-1, 36e). Les deux équipes sont à égalité à la pause, et ce n'est certainement pas immérité pour Israël qui se sera vu annuler le 1-2 dans le temps additionnel, pour un hors-jeu évident.

Les Diables remettent les pendules à l'heure en seconde période

La Belgique doit remettre les pendules à l'heure, en seconde période, et le fait bien. Trois minutes de jeu à peine et dépassement de fonction de Wout Faes, qui centre à ras de sol. Openda dévie magnifiquement, Tielemans reprend en un temps et rend les commandes aux Diables (2-1, 48e).

Superbe geste de Loïs Openda pour permettre à Youri Tielemans de redonner l'avantage à la Belgique ! ūü§Ě #RTLsports pic.twitter.com/zCmdDDIdjd — RTL sports (@RTLsportsbe) September 6, 2024

Des Diables qui feront même le break, quelques instants plus tard, sur penalty. Débordement de Lukebakio et centre, Openda est accroché par Shlomo. De Bruyne donne deux buts d'avance à la Belgique, inscrit son 30e but en équipe nationale, et permet de voir venir (3-1, 53e).

Loïs Openda va trop vite pour une défense israélienne qui fatigue clairement. L'attaquant de Leipzig se joue de l'arrière-garde, Solomon fait la faute. Penalty, le buteur se charge de la conversion, mais frappe excessivement mal. Gerafi détourne sans aucune difficulté, Openda reste muet sous les ordres de Tedesco (57e).

Kevin De Bruyne met son 2e but de la soirée, sur penalty ! ūüĎŹ #RTLsports pic.twitter.com/YpCS6KOHUa — RTL sports (@RTLsportsbe) September 6, 2024

Ce sera tout, dans cette rencontre, si ce n'est la folle action de Julien Duranville à dix minutes du terme, qui a littéralement liquéfié son opposant direct avant de placer dans le filet latéral.

Sans rassurer, sans convaincre, la Belgique a assuré l'essentiel, et s'est imposée contre une équipe d'Israël qui se sera, à nouveau, vu annuler un but pour hors-jeu en fin de partie, lors de cette première rencontre de Ligue des Nations. Il faudra cependant rendre une copie beaucoup plus propre, lundi à Lyon, contre l'Équipe de France.