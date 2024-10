LIVE : C'est reparti, la Belgique peut espérer revenir (2-1)

La Belgique est dos au mur sur le plan mathématique dans cette Ligue des Nations. Mais Domenico Tedesco, surtout, doit se réconcilier avec son public et prendre un bon bol d'air.

Certains diront qu'il est trop tard, et que Domenico Tedesco aurait déjà dû quitter l'équipe nationale après l'Euro 2024. C'était son premier gros test, et le sélectionneur l'a manqué. Mais le mois passé, au moment de se rendre en France, on se prenait à espérer de nouveau : un groupe rajeuni avec des choix forts (exit Trossard, Witsel, Carrasco), l'affaire Courtois enfin derrière lui, une occasion de prendre sa revanche sur la France deux mois à peine après l'Euro.

Les choses se sont très mal passées, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans le jeu déjà, où les Diables ont été encore moins convaincants qu'à Düsseldorf contre une France pourtant en roue libre et privée de nombreux cadres. Et en-dehors du terrain, tout le monde a encore en tête ces images de Kevin De Bruyne répétant ce qui semblait être un "ik stop, ik stop" à Franky Vercauteren.

Ce mercredi en conférence de presse, Youri Tielemans a mis la poussière sous le tapis en assurant que De Bruyne s'était exprimé sous le coup de l'émotion. Le fait est que la blessure de KDB a un timing idéal pour Tedesco, qui ne devra au moins pas gérer ce problème-là.

© photonews

Il peut se concentrer sur ce qu'il a à faire, à savoir : gagner à Rome... et si possible convaincre. Convaincre dans le jeu, avec des idées, un plan, de l'audace : on s'attend à voir Maxim De Cuyper débuter à gauche, on espère voir un entrejeu joueur et pas un double pivot défensif. Si De Ketelaere ne débute pas, quand le fera-t-il ? Tedesco a assuré qu'il "mériterait" de commencer le match, mais il a déjà tenu ce genre de propos pour, derrière, surprendre de manière négative.

Gagner en Italie serait un beau rappel d'une autre victoire dans l'un de "ses" pays, à savoir ce 2-3 si spectaculaire à Cologne quelques semaines à peine après sa prise de fonctions. La Tedesco-mania avait débuté : le public scandait le nom du sélectionneur et on se pensait reparti comme en 2016. C'était crier victoire trop vite. Et même si les Diables l'emportent à Rome, Domenico Tedesco n'aura au mieux gagné qu'un peu de répit. Mais il en aurait bien besoin...

Le onze probable des Diables :

Casteels / De Cuyper - Theate - Faes - Castagne / Mangala - Tielemans - De Ketelaere / Doku - Openda - Trossard