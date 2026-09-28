Date: 28/09/2026 20:45
Compétition: Nations League A
journée: Journée 2
Stade: Roi Baudouin

LIVE : La France contrôle la seconde période (0-0)

Les Diables Rouges reçoivent la France ce lundi dans le cadre de la deuxième journée de Ligue des Nations. Un match qui doit permettre de confirmer les belles choses vues vendredi à Rome.

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Classement Live
Temps   83' 22" 
Florent Malice
79
 Corner forcé par Tielemans ! La Belgique se réveille !
78
 Ooooh Dodi Lukebakio a tenté sa spéciale ! Maignan capte en deux temps !
77
 remplacé Bradley Barcola
remplaçant Michael Olise
77
 remplacé Maghnes Akliouche
remplaçant Mathis Ryan Cherki
77
 remplacé Andy Diouf
remplaçant Mathis Ryan Cherki
75
 Frappe de Tielemans... au-dessus
73
 Excellent ballon de Tielemans vers De Ketelaere, qui loupe un peu son contrôle mais lance Lukebakio dont le tir est bloqué par Maignan
69
 Ousmane Dembélé monte au jeu !
68
 remplacé Esteban Lepaul
remplaçant Ousmane Dembele
68
 remplacé Joaquin Seys
remplaçant Maxim De Cuyper
66
  Carte jaune pour Youri Tielemans
63
 remplacé Kevin De Bruyne
remplaçant Hans Vanaken
63
 remplacé Diego Moreira
remplaçant Dodi Lukebakio
63
 Récupération de Tielemans qui lance Moreira... dont le tir est croqué
62
 Le festival de Désiré Doué côté droit... il passe tout le monde et frappe sur Lammens
57
  Carte jaune pour Kevin De Bruyne
56
 LAMMENS !! La frappe d'Akliouche péniblement repoussée, la France prend un ascendant clair
55
 Les Bleus commencent à prendre l'ascendant technique sur les Diables, avec des garçons comme Akliouche, Doué et Da Cunha qui réussissent tous leurs gestes !
54
 DA CUNHA ! La frappe des 25 mètres sur le poteau, après une perte de balle de Tielemans !
53
 Moreira part dans un déboulé du milieu de terrain... puis manque sa passe
52
 Désiré Doué se met face au but d'un superbe geste technique et enroule de très, très peu à côté... grosse alerte !
50
 De Bruyne va chercher De Ketelaere dans le rectangle... il ne peut pas se mettre face au but, ça se termine en centre de Castagne dans les gants de Maignan
46
 C'est reparti !


Arbitre 		Mi-temps


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45
 Il y aura 1 minutes de temps additionnel.
44
 Percée côté gauche entre Diouf et Barcola, dégagée de justesse
42
  Carte jaune pour Diego Moreira
42
 Encore une belle inspiration de Roméo Lavia pour lancer Moreira côté gauche !
40
 Corner concédé par Ngoy
37
 De Bruyne juste à côté !
KDB enroule juuuuste à côté ! Ca partait d'un très bon ballon de Lavia vers Castagne, qui centre vers CDK... remise de ce dernier à De Bruyne et frappe !
36
 Mika Godts part dans ses dribbles côté gauche et rentre sur son pied droit... sa frappe passe assez loin à côté
34
 De Bruyne prend le ballon en plein visage en contre de manière malencontreuse
31
 Godts fait danser la défense, De Bruyne décale Lavia qui centre... ça passe devant tout le monde !
30
 Godts accélère et obtient un excellent coup-franc sur une faute de Camavinga !
28
 Belle tentative de passe tranchante de Tielemans vers Godts, qui rate son contrôle !
27
 Ooooh Lammens repousse difficilement le coup-franc de Désiré Doué !
25
 Joaquin Seys stoppe Doué dans le rectangle... sans faute !
24
 Corner repoussé difficilement par Lammens... et De Bruyne tente un lob très compliqué sur Maignan !
23
 Corner concédé par Seys devant Akliouche !
21
 Godts fait encore un petit festival côté gauche et est stoppé fautivement !
21
 Castagne se fait dépasser par Barcola... Ngoy revient et bouscule le Français, sans faute apparemment
19
 Nouvelle énorme occasion avec Moreira et KDB aux avant-postes, la défense française se dégage de justesse... et sur le contre, Barcola fixe Castagne et enroule sur Lammens !
17
 OOOOH la superbe action belge ! Superbe double contact de Lavia à la récupération, il lance Moreira qui combine avec KDB !
17
 LEPAUL !!! Dans les gants de Lammens !
16
 De Bruyne lance De Ketelaere, qui revient vers Godts... frappe enfin de KDB, contrée !
12
 Doué sur la barre !
DESIRE DOUE ! Il dribble deux hommes et fait trembler la barre !
10
 Lavia intervient bien devant Diouf pour stopper une action française
8
 Perte de balle assez risquée de Moreira, centre de Kalulu capté par Lammens
8
 Da Cunha envoie quelques superbes passes pour ouvrir le jeu...
5
 Centre de Kalulu, mal repris par Lepaul
4
 La France a le ballon...
2
 Relance compliquée de Maignan directement sur Godts, qui combine avec KDB et met le feu ! Corner !
1
 Belgique - France: 0-0
20:45
Belgique - France
20:13
 Suite à un problème technique indépendant de notre volonté, le 11 de base de la France ne s'affiche pas comme il le devrait. Le voici : Maignan / Diouf - Lacroix - Jacquet - Kalulu / Akliouche - Da Cunha - Camavinga / Barcola - Lepaul - Doué
20:12
 Bienvenue à tous au Stade Roi Baudouin pour ce Belgique-France dans le cadre de la deuxième journée de Ligue des Nations !
Belgique (Belgique - France)
Belgique: Senne Lammens - Timothy Castagne - Nathan Ngoy - Brandon Mechele - Joaquin Seys - Roméo Lavia - Youri Tielemans - Diego Moreira - Kevin De Bruyne - Mika Godts - Charles De Ketelaere
Banc: Zeno Debast - Koni De Winter - Maxim De Cuyper - Romelu Lukaku - Lois Openda - Maarten Vandevoordt - Jari De Busser - Dodi Lukebakio - Mandela Keita - Hans Vanaken - Matias Fernandez Pardo - Nicolas Raskin

France (Belgique - France)
France: Jérémy Jacquet - Andy Diouf - Maghnes Akliouche - Desire Doue - Esteban Lepaul - Bradley Barcola
Banc: Mathis Ryan Cherki - Michael Olise - Adrien Truffert - Jean Butez - Kouadio Manu Kone - Guillaume Restes - Leny Yoro - Maxence Lacroix - Lucas Da Cunha - Pierre Kalulu Kyatengwa - Dayotchanculle Upamecano - Jules Koundé - Eduardo Camavinga - Ousmane Dembele - Adrien Rabiot - Mike Maignan
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Belgique Belgique
Lammens Senne 90' 7.77 -
  • Arrêts: 5
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 5/13 (38.5%)
Plus de stats
Castagne Timothy 90' 6.46 -
  • Précision des passes: 21/25 (84%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Ngoy Nathan 90' 6.89 -
  • Précision des passes: 36/39 (92.3%)
Plus de stats
Mechele Brandon 90' 6.98 -
  • Précision des passes: 35/38 (92.1%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Seys Joaquin 68' 6.61 -
  • Précision des passes: 14/16 (87.5%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Lavia Roméo 90' 6.94 -
  • Précision des passes: 39/39 (100%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Tielemans Youri   90' 6.35 -
  • Précision des passes: 26/32 (81.3%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Moreira Diego   63' 6.11 -
  • Précision des passes: 14/24 (58.3%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
De Bruyne Kevin   63' 6.3 -
  • Précision des passes: 13/18 (72.2%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Godts Mika 90' 6.8 -
  • Précision des passes: 18/21 (85.7%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
De Ketelaere Charles 90' 6.3 -
  • Précision des passes: 14/19 (73.7%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Banc
Debast Zeno 0'  
De Winter Koni 0'  
De Cuyper Maxim 22' 6.7 -
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Lukaku Romelu 0'  
Openda Lois 0'  
Vandevoordt Maarten 0'  
De Busser Jari 0'  
Lukebakio Dodi 27' 7.1 -
  • Précision des passes: 5/8 (62.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Plus de stats
Keita Mandela 0'  
Vanaken Hans 27' 6.5 -
  • Précision des passes: 13/16 (81.3%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Fernandez Pardo Matias 0'  
Raskin Nicolas 0'  
 

France France
Jacquet Jérémy 90' 7.4 -
  • Précision des passes: 58/63 (92.1%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Diouf Andy 77' 6.6 -
  • Précision des passes: 58/62 (93.5%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Akliouche Maghnes 77' 7.2 -
  • Précision des passes: 65/70 (92.9%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des centres: 0/5 (0%)
Plus de stats
Doue Desire 90' 6.9 -
  • Précision des passes: 43/48 (89.6%)
  • Passes clés: 4
  • Tirs cadrés: 2/5
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Dribbles réussis: 4/8 (50%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Lepaul Esteban 68' 6.3 -
  • Précision des passes: 8/11 (72.7%)
  • Tirs cadrés: 1/4
Plus de stats
Barcola Bradley 77' 6.4 -
  • Précision des passes: 25/25 (100%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Banc
Cherki Mathis Ryan 13' 6.5 -
Plus de stats
Olise Michael 13' 6.5 -
Plus de stats
Truffert Adrien 0'  
Butez Jean 0'  
Kone Kouadio Manu 0'  
Restes Guillaume 0'  
Yoro Leny 0'  
Lacroix Maxence 0' 7.1  
  • Précision des passes: 76/80 (95%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Da Cunha Lucas 0' 7.0  
  • Précision des passes: 77/83 (92.8%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
Plus de stats
Kalulu Kyatengwa Pierre 0' 7.1  
  • Précision des passes: 56/59 (94.9%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
Plus de stats
Upamecano Dayotchanculle 0'  
Koundé Jules 0'  
Camavinga Eduardo 0' 7.6  
  • Précision des passes: 56/59 (94.9%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/5
Plus de stats
Dembele Ousmane 22' 6.6 -
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Rabiot Adrien 0'  
Maignan Mike 0' 7.2  
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
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présentation (du match)

Van Bommel aura pris des notes à Rome : voici le onze probable des Diables Rouges
Florent Malice
depuis , suiveur des Diables Rouges
| Commentaire
Van Bommel aura pris des notes à Rome : voici le onze probable des Diables Rouges
Photo: © photonews

Avec quatre matchs en un temps assez limité, Mark van Bommel a plus que probablement prévu de faire tourner à certains postes, et la victoire en Italie lui a déjà donné de l'air. Mais pour sa première à la maison, il voudra aussi aligner l'équipe la plus compétitive possible.

Senne Lammens ayant donné plein et entière satisfaction et Mike Penders étant quoi qu'il en soit blessé et indisponible, il n'y a aucun faux suspens à installer pour le poste de n°1. Maarten Vandevoordt devra encore attendre un peu avant de faire ses grands débuts ; pourquoi pas à Liège face à la Turquie ? 

Devant lui, on imagine mal Mark van Bommel faire tourner une défense centrale solide et installée pour un match aussi important. Nathan Ngoy est déjà indiscutable, et Brandon Mechele amène une expérience fort utile. Seul Zeno Debast paraît pouvoir bousculer la hiérarchie, mais là aussi, on l'imagine plutôt jouer l'un des matchs suivants.

Seys plutôt que De Cuyper à gauche 

C'est peut-être sur les flancs que le match se jouera. Même en l'absence de Kylian Mbappé, les ailes françaises sont de classe mondiale, que Zidane aligne Olise, Doué ou (et?) Barcola. Castagne n'a pas de concurrent à droite mais De Cuyper est aussi passé à côté de son match côté gauche : on se rappelle que Joaquin Seys avait été brillant face à Lamine Yamal, et il a nos faveurs.

Dans l'entrejeu, il y a des options : Youri Tielemans, en tant que capitaine, devrait rester titulaire, mais Van Bommel voudra peut-être laisser souffler Kevin De Bruyne en vue du reste de la trêve. Auquel cas sa doublure évidente est Hans Vanaken, bien rentré à Rome. Mais KDB pourrait aussi être jugé irremplaçable au vu du niveau impressionnant qu'il a montré vendredi : ce serait notre choix, quitte à ce qu'il soit laissé au repos pour la suite de la trêve internationale.

Roméo Lavia et Dodi Lukebakio titulaires ? 

Nicolas Raskin, lui, a perdu des points lors de la première du sélectionneur, qui apprécie beaucoup Roméo Lavia. On ne serait donc pas surpris que le milieu de Chelsea démarre contre la France. Lui aussi est bien monté au jeu en Italie, et amènera un profil plus physique face au milieu de terrain français, qui posera un autre défi que celui de la Squadra.

Difficile d'imaginer Mika Godts ne pas être reconduit après sa démonstration au Stadio Olimpico, surtout face à cette France contre laquelle il sera forcément surmotivé. Diego Moreira pourrait échanger le rôle de joker de luxe avec Dodi Lukebakio, tandis que De Ketelaere paraît bien installé en pointe.

Le onze potentiel : 

Lammens / Seys - Mechele - Ngoy - Castagne / Lavia - Tielemans - De Bruyne / Godts - De Ketelaere - Lukebakio 

Nations League A

 Journée 2
Serbie Serbie 1-2 Pays-Bas Pays-Bas
Danemark Danemark 2-0 Pays de Galles Pays de Galles
Norvège Norvège 1-2 Portugal Portugal
Allemagne Allemagne 0-1 Grèce Grèce
Turquie Turquie 1-4 Italie Italie
Belgique Belgique 0-0 France France
République tchèque République tchèque 29/09 Angleterre Angleterre
Espagne Espagne 29/09 Croatie Croatie
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