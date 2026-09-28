Suis Belgique - France en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.
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Date: 28/09/2026 20:45
Compétition: Nations League A
journée: Journée 2
Stade: Roi Baudouin

LIVE : Van Bommel fait quelques changements dans son onze (20h45)

Les Diables Rouges reçoivent la France ce lundi dans le cadre de la deuxième journée de Ligue des Nations. Un match qui doit permettre de confirmer les belles choses vues vendredi à Rome.

Tous les matches en direct
Temps   20:45 
Florent Malice
20:12
 Bienvenue à tous au Stade Roi Baudouin pour ce Belgique-France dans le cadre de la deuxième journée de Ligue des Nations !
Belgique (Belgique - France)
Belgique: Senne Lammens - Timothy Castagne - Nathan Ngoy - Brandon Mechele - Joaquin Seys - Roméo Lavia - Youri Tielemans - Diego Moreira - Kevin De Bruyne - Mika Godts - Charles De Ketelaere
Banc: Zeno Debast - Koni De Winter - Maxim De Cuyper - Romelu Lukaku - Lois Openda - Maarten Vandevoordt - Jari De Busser - Dodi Lukebakio - Mandela Keita - Hans Vanaken - Matias Fernandez Pardo - Nicolas Raskin

France (Belgique - France)
France:
Banc: Adrien Truffert - Mathis Ryan Cherki - Lucas Da Cunha - Andy Diouf - Maghnes Akliouche - Desire Doue - Leny Yoro - Guillaume Restes - Jérémy Jacquet - Esteban Lepaul - Maxence Lacroix - Jean Butez - Michael Olise - Kouadio Manu Kone - Bradley Barcola - Pierre Kalulu Kyatengwa - Dayotchanculle Upamecano - Jules Koundé - Eduardo Camavinga - Ousmane Dembele - Adrien Rabiot - Mike Maignan

Belgique Belgique
Lammens Senne  
Castagne Timothy  
Ngoy Nathan  
Mechele Brandon  
Seys Joaquin  
Lavia Roméo  
Tielemans Youri  
Moreira Diego  
De Bruyne Kevin  
Godts Mika  
De Ketelaere Charles  
Banc
Debast Zeno  
De Winter Koni  
De Cuyper Maxim  
Lukaku Romelu  
Openda Lois  
Vandevoordt Maarten  
De Busser Jari  
Lukebakio Dodi  
Keita Mandela  
Vanaken Hans  
Fernandez Pardo Matias  
Raskin Nicolas  
 

présentation (du match)

Van Bommel aura pris des notes à Rome : voici le onze probable des Diables Rouges
Florent Malice
depuis , suiveur des Diables Rouges
| Commentaire
Van Bommel aura pris des notes à Rome : voici le onze probable des Diables Rouges
Photo: © photonews

Avec quatre matchs en un temps assez limité, Mark van Bommel a plus que probablement prévu de faire tourner à certains postes, et la victoire en Italie lui a déjà donné de l'air. Mais pour sa première à la maison, il voudra aussi aligner l'équipe la plus compétitive possible.

Senne Lammens ayant donné plein et entière satisfaction et Mike Penders étant quoi qu'il en soit blessé et indisponible, il n'y a aucun faux suspens à installer pour le poste de n°1. Maarten Vandevoordt devra encore attendre un peu avant de faire ses grands débuts ; pourquoi pas à Liège face à la Turquie ? 

Devant lui, on imagine mal Mark van Bommel faire tourner une défense centrale solide et installée pour un match aussi important. Nathan Ngoy est déjà indiscutable, et Brandon Mechele amène une expérience fort utile. Seul Zeno Debast paraît pouvoir bousculer la hiérarchie, mais là aussi, on l'imagine plutôt jouer l'un des matchs suivants.

Seys plutôt que De Cuyper à gauche 

C'est peut-être sur les flancs que le match se jouera. Même en l'absence de Kylian Mbappé, les ailes françaises sont de classe mondiale, que Zidane aligne Olise, Doué ou (et?) Barcola. Castagne n'a pas de concurrent à droite mais De Cuyper est aussi passé à côté de son match côté gauche : on se rappelle que Joaquin Seys avait été brillant face à Lamine Yamal, et il a nos faveurs.

Dans l'entrejeu, il y a des options : Youri Tielemans, en tant que capitaine, devrait rester titulaire, mais Van Bommel voudra peut-être laisser souffler Kevin De Bruyne en vue du reste de la trêve. Auquel cas sa doublure évidente est Hans Vanaken, bien rentré à Rome. Mais KDB pourrait aussi être jugé irremplaçable au vu du niveau impressionnant qu'il a montré vendredi : ce serait notre choix, quitte à ce qu'il soit laissé au repos pour la suite de la trêve internationale.

Roméo Lavia et Dodi Lukebakio titulaires ? 

Nicolas Raskin, lui, a perdu des points lors de la première du sélectionneur, qui apprécie beaucoup Roméo Lavia. On ne serait donc pas surpris que le milieu de Chelsea démarre contre la France. Lui aussi est bien monté au jeu en Italie, et amènera un profil plus physique face au milieu de terrain français, qui posera un autre défi que celui de la Squadra.

Difficile d'imaginer Mika Godts ne pas être reconduit après sa démonstration au Stadio Olimpico, surtout face à cette France contre laquelle il sera forcément surmotivé. Diego Moreira pourrait échanger le rôle de joker de luxe avec Dodi Lukebakio, tandis que De Ketelaere paraît bien installé en pointe.

Le onze potentiel : 

Lammens / Seys - Mechele - Ngoy - Castagne / Lavia - Tielemans - De Bruyne / Godts - De Ketelaere - Lukebakio 

Prono Belgique - France

Belgique gagne
Partage
France gagne
Belgique Belgique gagne Partage France France gagne
12.5% 37.5% 50%
Les plus populaires
1-3
(2x)		 1-1
(2x)		 2-1
(1x)

Comparatif Belgique - France

face-à-face remportés

2
3
5
14/10 20:45 Belgique Belgique 1-2 France France
09/09 20:45 France France 2-0 Belgique Belgique
01/07 18:00 France France 1-0 Belgique Belgique
07/10 20:45 Belgique Belgique 2-3 France France
10/07 20:00 France France 1-0 Belgique Belgique
07/06 21:00 France France 3-4 Belgique Belgique
07/06 21:00 France France 3-4 Belgique Belgique
14/08 21:00 Belgique Belgique 0-0 France France
14/08 20:45 Belgique Belgique 0-0 France France
15/11 21:00 France France 0-0 Belgique Belgique

Nations League A

 Journée 2
Serbie Serbie 1-2 Pays-Bas Pays-Bas
Danemark Danemark 2-0 Pays de Galles Pays de Galles
Norvège Norvège 1-2 Portugal Portugal
Allemagne Allemagne 0-1 Grèce Grèce
Turquie Turquie 20:45 Italie Italie
Belgique Belgique 20:45 France France
République tchèque République tchèque 29/09 Angleterre Angleterre
Espagne Espagne 29/09 Croatie Croatie
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