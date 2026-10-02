Date: 02/10/2026 20:45
Compétition: Nations League A
journée: Journée 3
Stade: Stade Maurice Dufrasne (Sclessin)

King Kev reste King Kev, même à 35 ans : De Bruyne illumine Sclessin, les Diables se jouent de la Turquie

Loïc Woos
Loïc Woos depuis Sclessin
| Commentaire
King Kev reste King Kev, même à 35 ans : De Bruyne illumine Sclessin, les Diables se jouent de la Turquie
Photo: © photonews

Les deux du droit. Une à ras de sol. L'autre dans la lucarne. Une en pleine course, l'autre quasiment à l'arrêt. Exposition de la palette technique de Kevin De Bruyne, ce vendredi soir à Sclessin. La Belgique bat la Turquie sans avoir survolé la rencontre, mais en ayant pu compter sur son joueur star, qui n'est certes plus dans la fleur de l'âge, mais qui a encore "de bons restes", et même plus que ça.

Mi-mars 2024, la ville de Liège organisait le Printemps des Diversités pour célébrer 60 ans d'immigration turque (notamment) dans la Cité Ardente. Une communauté bien implantée qui, ce vendredi soir à Sclessin, a fait plus de bruit avec ses "Türkiye" chantés à tue-tête et ses bonds à chaque coup de sifflet de l'arbitre norvégien Saggi que le public belge, loin d'être majoritaire dans les Tribunes 1 et 4 du Stade du Standard.

Au rayon des compositions, Mark Van Bommel réalise trois changements après la défaite de lundi face à l'Équipe de France : Maxim De Cuyper reprend sa place sur le flanc gauche au détriment de Joaquin Seys, Hans Vanaken offre une solution plus offensive que Roméo Lavia dans l'entrejeu et Dodi Lukebakio supplée le suspendu Diego Moreira, à droite.

King Kev refroidit les ardeurs turques

Habitué à de chaudes ambiances, le stade de Sclessin n'est donc pas dépaysé, pas même quand la clameur accompagne une première balle dans la profondeur en direction de Yilmaz, bien lue par Ngoy (1e). Les Diables répondent à l'enthousiasme ambiant, avec deux ouvertures de Tielemans pour Godts, puis une frappe signature de Kevin De Bruyne, déposée dans le coin du but d'Ugurcan Cakir pour l'ouverture du score (1-0, 10e).

Comme dans les tribunes, la rencontre part dans tous les sens entre une Turquie vaillante mais brouillonne et des Diables qui laissent des situations, mais qui apportent également le danger. Lukebakio alerte Cakir (14e), Güler répond et trouve Lammens (16e). Le joueur du Real Madrid est le clair facteur X des troupes de Vincenzo Montella, et teste encore l'attention de Lammens, appliqué (27e).

Si les Turcs se montrent de plus en plus menaçants en profitant de pertes de balle pour se créer des occasions, notamment sur coup de pied arrêté, les Diables ne sont pas en reste et passent aussi très près du break. Vanaken, servi par De Bruyne, sur une Madjer (34e), puis Lukebakio, isolé par Godts, en frappant le poteau (36e). Demiral, seul en deuxième zone, s'offre la dernière grosse opportunité avant la pause, mais rate l'immanquable ou presque (44e).

De Bruyne Kevin
© photonews

Voilà pourquoi Kevin De Bruyne est toujours un joueur différent

La pause ne fait pas perdre à la partie son intensité. Que du contraire, d'ailleurs. Le jeu va dans tous les sens, et quand Güler menace la cage de Lammens d'une frappe lointaine (54e), Lukebakio répond en trouvant le poteau pour la deuxième fois de la soirée (56e). Le joueur du Benfica jouit d'espaces en contre, dont il ne profite pas.

Son coéquipier De Bruyne a besoin de beaucoup moins d'espace pour créer des différences. Un petit décalage de Godts lui suffit pour se mettre sur son pied droit, dégainer une frappe et nettoyer la lucarne de Cakir. Du grand art signé Kevin De Bruyne, pour offrir le break à la Belgique à l'heure de jeu (2-0, 60e).

Dans la foulée, la montée au jeu de Roméo Lavia à la place de Vanaken permet à la Belgique de retrouver de l'équilibre dans l'entrejeu, avec un vrai numéro 6. Pour la première fois de la partie, les Diables ne subissent pas une occasion toutes les cinq minutes une fois le joueur de Chelsea monté, et ça n'est pas un hasard.

© photonews

Lukaku se joint à la fête contre le pays qui le moque

Décalé sur le côté droit après la montée au jeu de Romelu Lukaku, De Ketelaere retrouve lui aussi des couleurs. Au point de trouver Lukaku sur une occasion belge à un quart d'heure du terme. Le joueur du Fenerbahçe inscrit son premier but de la saison contre une nation qui le moque depuis son arrivée dans son championnat. Ce qui va évidemment lui faire le plus grand bien.

Les espaces dans l'entrejeu, les pertes de balle et les occasions subies ne se ressentent finalement pas au coup de sifflet final, puisque la Belgique s'impose 3 à 0 face à la Turquie. Un score qui peut paraître un peu forcé, mais qui témoigne de la différence entre une équipe dotée de bons joueurs et une équipe dotée de grands joueurs. Cap sur la France lundi, sans Youri Tielemans et Kevin De Bruyne, suspendus.

Lukaku Romelu
© photonews

Les compositions

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Belgique Belgique
Lammens Senne 90' 9.63 7
  • Arrêts: 8
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 7/15 (46.7%)
Plus de stats
Castagne Timothy 90' 6.66 8
  • Précision des passes: 31/38 (81.6%)
Plus de stats
Mechele Brandon 90' 7.35 6
  • Précision des passes: 63/67 (94%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Ngoy Nathan   90' 6.54 7
  • Précision des passes: 55/57 (96.5%)
Plus de stats
De Cuyper Maxim 90' 7.27 6
  • Précision des passes: 56/59 (94.9%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
Plus de stats
Vanaken Hans 61' 6.67 6
  • Précision des passes: 34/36 (94.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Tielemans Youri A   90' 7.7 5
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 53/62 (85.5%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
De Bruyne Kevin ⚽ ⚽   82' 9.54 9
  • Buts: 2
  • Précision des passes: 41/48 (85.4%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 3/4
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
  • Précision des longs ballons: 4/4 (100%)
Plus de stats
Lukebakio Dodi A   61' 7.37 6
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 16/19 (84.2%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/3
  • Tirs sur le cadre: 2
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
De Ketelaere Charles A 82' 7.38 5
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 15/18 (83.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Godts Mika 75' 6.35 5
  • Précision des passes: 32/38 (84.2%)
  • Passes clés: 4
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
  • Dribbles réussis: 0/7 (0%)
Plus de stats
Banc
Debast Zeno 0'  
Theate Arthur 0'  
Lavia Roméo 29' 6.49 6
  • Précision des passes: 14/15 (93.3%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Lukaku Romelu 29' 7.59 6
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 5/7 (71.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Trossard Leandro 15' 6.44 6
  • Précision des passes: 8/9 (88.9%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Openda Lois 8' 6.94  
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Vandevoordt Maarten 0'  
Penders Mike 0'  
De Winter Koni 0'  
Seys Joaquin 0'  
Fofana Malick 8' 6.61  
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Raskin Nicolas 0'  
 

Turquie Turquie
Çakır Uğurcan 90' 6.6 -
  • Arrêts: 7
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 2/13 (15.4%)
Plus de stats
Çelik Mehmet Zeki 90' 6.73 -
  • Précision des passes: 33/43 (76.7%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Demiral Merih   90' 5.93 -
  • Précision des passes: 46/49 (93.9%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Elmaz Bartug 73' 6.38 -
  • Précision des passes: 50/53 (94.3%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Aktürkoğlu Muhammed Kerem 67' 5.97 -
  • Précision des passes: 11/15 (73.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Guler Arda   90' 7.01 -
  • Précision des passes: 35/44 (79.5%)
  • Passes clés: 5
  • Tirs cadrés: 4/8
  • Buts sur phase arrêtée: 0/6
  • Dribbles réussis: 5/8 (62.5%)
  • Précision des centres: 1/6 (16.7%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
  • Ballons perdus: 24
Plus de stats
Bardakci Abdulkerim   90' 5.94 -
  • Précision des passes: 38/42 (90.5%)
  • Tirs cadrés: 0/2
Plus de stats
Yuksek Ismail 85' 6.88 -
  • Précision des passes: 36/40 (90%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Aydin Oguz 66' 6.34 -
  • Précision des passes: 19/21 (90.5%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Plus de stats
Kadioglu Ferdi 90' 6.57 -
  • Précision des passes: 41/43 (95.3%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Alper Yilmaz Baris 45' 6.53 -
  • Précision des passes: 9/13 (69.2%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
Plus de stats
Banc
Fakılı Kenan 23' -
Demir Ege Tiknaz 0'  
Topcu Emir Han 0'  
Özcan Salih 17' 6.17 -
  • Précision des passes: 9/10 (90%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Tiknaz Demir 5' 5.79  
Plus de stats
Gül Deniz 23' 6.09 -
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Fakili Ilhan 24' 7.08 -
  • Précision des passes: 11/14 (78.6%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 3/3 (100%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Bayındır Altay 0'  
Elmalı Eren 0'  
Kabak Ozan Muhammed 0'  
Kahveci Irfan Can 0'  
Akgün Yunus 45' 6.66 -
  • Précision des passes: 19/23 (82.6%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Eskihellaç Mustafa 0'  
Şengezer Muhammed 0'  
Revivre Belgique - Turquie

présentation (du match)

Les Diables Rouges de retour à Sclessin : suivez Belgique - Turquie en direct commenté (coup d'envoi à 20h45)

Les Diables Rouges de retour à Sclessin : suivez Belgique - Turquie en direct commenté (coup d'envoi à 20h45)

09:15

Les Diables Rouges reçoivent la Turquie ce vendredi soir à Sclessin dans le cadre de la troisième journée de Ligue des Nations. Après un succès en Italie et une défaite con...

Nations League A

 Journée 3
Danemark Danemark 2-4 Portugal Portugal
Grèce Grèce 2-2 Pays-Bas Pays-Bas
Pays de Galles Pays de Galles 2-1 Norvège Norvège
Allemagne Allemagne 2-0 Serbie Serbie
France France 1-1 Italie Italie
Belgique Belgique 3-0 Turquie Turquie
Croatie Croatie 03/10 Angleterre Angleterre
Espagne Espagne 03/10 République tchèque République tchèque
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