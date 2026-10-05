LIVE : Les Bleus poussent (0-0)
La Belgique ponctue sa trêve internationale ce lundi par un déplacement au Stade de France. Avec un point seulement de retard sur la France, les Diables peuvent faire une bonne affaire s'ils créent l'exploit.
23' 5"
Florent Malice
23
Bonne action d'Eduardo Camavinga côté gauche, Lepaul se retourne et tire dans les gants de Vandevoordt
22
Centre encore de Lukebakio et tête de Raskin au-dessus !
21
Centre de Lukebakio repoussé... puis bonne intervention de Ngoy !
16
Vandevoordt devant Barcola !! Ce dernier avait pris le dos de Castagne sur une perte de balle belge !
15
Ceeentre de Diouf depuis la gauche, trop long...
13
Corner joué à deux, Akliouche rate son centre
12
Corner obtenu par Dembélé...
11
Ooh le premier tir de Lukaku qui se retourne bien et s'ouvre une fenêtre, Restes se couche !
10
Mechele dégage bien un centre de Barcola
9
Tête de Lepaul sur un centre de Dembélé, au-dessus
7
Frappe contrée d'Ousmane Dembélé, corner pour la France
6
Pression française devant le rectangle, relance compliquée de Nathan Ngoy... la frappe d'Akliouche est déviée
5
Barcola déboule dans le dos de Castagne sur un bon une-deux, mais rate son centre derrière
1
Dembélé lancé côté droit... et sa première frappe est totalement dévissée !
1
France - Belgique: 0-0
20:44
Ambiance de feu ici à Paris !
19:57
Bienvenue au Stade de France !
Énormes surprises dans le onze de Mark van Bommel : Romelu Lukaku est titulaire... mais aussi Maarten Vandevoordt, entre les perches !
France:
Guillaume Restes
- Jules Koundé
- Leny Yoro
- Maxence Lacroix
- Andy Diouf
- Maghnes Akliouche
- Kouadio Manu Kone
- Eduardo Camavinga
- Bradley Barcola
- Esteban Lepaul
- Ousmane Dembele
Banc:
Desire Doue
- Jean Butez
- Adrien Rabiot
- Adrien Truffert
- Lucas Da Cunha
- Michael Olise
- Mathis Ryan Cherki
- Mike Maignan
- Pierre Kalulu Kyatengwa
Belgique:
Maarten Vandevoordt
- Timothy Castagne
- Nathan Ngoy
- Brandon Mechele
- Joaquin Seys
- Nicolas Raskin
- Roméo Lavia
- Hans Vanaken
- Dodi Lukebakio
- Diego Moreira
- Romelu Lukaku
Banc:
Senne Lammens
- Zeno Debast
- Arthur Theate
- Maxim De Cuyper
- Mika Godts
- Mandela Keita
- Leandro Trossard
- Lois Openda
- Mike Penders
- Kyriani Sabbe
- Charles De Ketelaere
- Matias Fernandez Pardo
Restes Guillaume
7.0
Guillaume Restes
@ France - Belgique 7.0
Stats importantes
Temps de jeu 21
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Arrêts
Arrêts 1
Dégagements des poings 0
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Ballon capté 0
Discipline
Fautes 0
a subi une faute 0
Hors-jeu 0
Jaune /
Rouge
0 / 0
Attaque
Total des tirs 0
Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 0
Distribution
Précision des passes 4/4 (100%)
Passes clés 0
Passes interceptées 0
Précision des centres 0/0
Précision des longs ballons 1/1 (100%)
Ballons perdus 0
Arrêts: 1
Dégagements des poings: 0
Ballon capté: 0
Plus de stats
Koundé Jules
6.5
Jules Koundé
@ France - Belgique 6.5
Stats importantes
Temps de jeu 21
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Dégagements 1
Tirs contrés 0
Discipline
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a subi une faute 0
Hors-jeu 0
Jaune /
Rouge
0 / 0
Attaque
Total des tirs 0
Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 0
Distribution
Précision des passes 13/16 (81.3%)
Passes clés 0
Passes interceptées 0
Précision des centres 0/1 (0%)
Précision des longs ballons 0/0
Ballons perdus 4
Précision des passes: 13/16 (81.3%)
Plus de stats
Yoro Leny
7.1
Leny Yoro
@ France - Belgique 7.1
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a subi une faute 0
Hors-jeu 0
Jaune /
Rouge
0 / 0
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Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 0
Distribution
Précision des passes 24/24 (100%)
Passes clés 1
Passes interceptées 0
Précision des centres 0/0
Précision des longs ballons 2/2 (100%)
Ballons perdus 0
Précision des passes: 24/24 (100%)
Passes clés: 1
Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Lacroix Maxence
6.9
Maxence Lacroix
@ France - Belgique 6.9
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a subi une faute 0
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Jaune /
Rouge
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Total des tirs 0
Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 0
Distribution
Précision des passes 21/23 (91.3%)
Passes clés 0
Passes interceptées 0
Précision des centres 0/1 (0%)
Précision des longs ballons 2/2 (100%)
Ballons perdus 3
Précision des passes: 21/23 (91.3%)
Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Diouf Andy
6.8
Andy Diouf
@ France - Belgique 6.8
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Tirs sur le cadre 0
Distribution
Précision des passes 20/20 (100%)
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Passes interceptées 0
Précision des centres 0/1 (0%)
Précision des longs ballons 0/0
Ballons perdus 2
Précision des passes: 20/20 (100%)
Plus de stats
Akliouche Maghnes
6.6
Maghnes Akliouche
@ France - Belgique 6.6
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Tirs cadrés 0
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Précision des passes 15/16 (93.8%)
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Précision des centres 0/1 (0%)
Précision des longs ballons 0/0
Ballons perdus 3
Précision des passes: 15/16 (93.8%)
Passes clés: 1
Tirs cadrés: 0/1
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Kone Kouadio Manu
7.2
Kouadio Manu Kone
@ France - Belgique 7.2
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Tirs cadrés 0
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Distribution
Précision des passes 19/20 (95%)
Passes clés 2
Passes interceptées 0
Précision des centres 0/0
Précision des longs ballons 0/0
Ballons perdus 1
Précision des passes: 19/20 (95%)
Passes clés: 2
Plus de stats
Camavinga Eduardo
7.2
Eduardo Camavinga
@ France - Belgique 7.2
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Temps de jeu 21
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Total des tirs 1
Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 0
Buts sur phase arrêtée 0/1
Distribution
Précision des passes 22/22 (100%)
Passes clés 0
Passes interceptées 0
Précision des centres 0/0
Précision des longs ballons 0/0
Ballons perdus 0
Précision des passes: 22/22 (100%)
Tirs cadrés: 0/1
Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Barcola Bradley
6.7
Bradley Barcola
@ France - Belgique 6.7
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Attaque
Total des tirs 1
Tirs cadrés 1
Tirs sur le cadre 0
Distribution
Précision des passes 9/11 (81.8%)
Passes clés 0
Passes interceptées 1
Précision des centres 0/0
Précision des longs ballons 0/0
Ballons perdus 3
Précision des passes: 9/11 (81.8%)
Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Lepaul Esteban
6.5
Esteban Lepaul
@ France - Belgique 6.5
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Tirs contrés 1
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0 / 0
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Total des tirs 1
Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 0
Distribution
Précision des passes 5/6 (83.3%)
Passes clés 0
Passes interceptées 1
Précision des centres 0/0
Précision des longs ballons 0/0
Ballons perdus 2
Précision des passes: 5/6 (83.3%)
Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Dembele Ousmane
6.8
Ousmane Dembele
@ France - Belgique 6.8
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Dégagements 0
Tirs contrés 1
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Hors-jeu 0
Jaune /
Rouge
0 / 0
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Total des tirs 2
Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 0
Distribution
Précision des passes 15/20 (75%)
Passes clés 2
Passes interceptées 0
Précision des centres 0/2 (0%)
Précision des longs ballons 0/1 (0%)
Ballons perdus 7
Précision des passes: 15/20 (75%)
Passes clés: 2
Tirs cadrés: 0/2
Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Banc
Doue Desire
Butez Jean
Rabiot Adrien
Truffert Adrien
Da Cunha Lucas
Olise Michael
Cherki Mathis Ryan
Maignan Mike
Kalulu Kyatengwa Pierre
Vandevoordt Maarten
7.1
Maarten Vandevoordt
@ France - Belgique 7.1
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Temps de jeu 21
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Arrêts 1
Dégagements des poings 0
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Discipline
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Hors-jeu 0
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Rouge
0 / 0
Attaque
Total des tirs 0
Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 0
Distribution
Précision des passes 5/7 (71.4%)
Passes clés 0
Passes interceptées 0
Précision des centres 0/0
Précision des longs ballons 3/5 (60%)
Ballons perdus 2
Arrêts: 1
Dégagements des poings: 0
Ballon capté: 1
Plus de stats
Castagne Timothy
6.9
Timothy Castagne
@ France - Belgique 6.9
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Hors-jeu 0
Jaune /
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0 / 0
Attaque
Total des tirs 0
Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 0
Distribution
Précision des passes 2/4 (50%)
Passes clés 0
Passes interceptées 0
Précision des centres 0/0
Précision des longs ballons 0/1 (0%)
Ballons perdus 2
Plus de stats
Ngoy Nathan
6.1
Nathan Ngoy
@ France - Belgique 6.1
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Dégagements 0
Tirs contrés 0
Discipline
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Hors-jeu 0
Jaune /
Rouge
0 / 0
Attaque
Total des tirs 0
Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 0
Dribbles réussis 0/1 (0%)
Distribution
Précision des passes 4/6 (66.7%)
Passes clés 0
Passes interceptées 0
Précision des centres 0/0
Précision des longs ballons 0/1 (0%)
Ballons perdus 3
Précision des passes: 4/6 (66.7%)
Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Mechele Brandon
6.5
Brandon Mechele
@ France - Belgique 6.5
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Dégagements 1
Tirs contrés 0
Discipline
Fautes 0
a subi une faute 0
Hors-jeu 0
Jaune /
Rouge
0 / 0
Attaque
Total des tirs 0
Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 0
Distribution
Précision des passes 17/19 (89.5%)
Passes clés 0
Passes interceptées 0
Précision des centres 0/0
Précision des longs ballons 0/2 (0%)
Ballons perdus 2
Précision des passes: 17/19 (89.5%)
Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Seys Joaquin
6.2
Joaquin Seys
@ France - Belgique 6.2
Stats importantes
Temps de jeu 21
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Dégagements 0
Tirs contrés 0
Discipline
Fautes 0
a subi une faute 0
Hors-jeu 0
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Rouge
0 / 0
Attaque
Total des tirs 0
Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 0
Distribution
Précision des passes 6/7 (85.7%)
Passes clés 0
Passes interceptées 0
Précision des centres 0/0
Précision des longs ballons 0/0
Ballons perdus 2
Précision des passes: 6/7 (85.7%)
Plus de stats
Raskin Nicolas
6.6
Nicolas Raskin
@ France - Belgique 6.6
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Temps de jeu 21
Buts 0
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Défense
Tacles 0
Interceptions 0
Dégagements 0
Tirs contrés 0
Discipline
Fautes 1
a subi une faute 1
Hors-jeu 0
Jaune /
Rouge
0 / 0
Attaque
Total des tirs 1
Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 0
Buts sur phase arrêtée 0/1
Distribution
Précision des passes 11/12 (91.7%)
Passes clés 0
Passes interceptées 0
Précision des centres 0/0
Précision des longs ballons 1/2 (50%)
Ballons perdus 1
Précision des passes: 11/12 (91.7%)
Tirs cadrés: 0/1
Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Lavia Roméo
6.5
Roméo Lavia
@ France - Belgique 6.5
Stats importantes
Temps de jeu 21
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Assists 0
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Tacles 1
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Dégagements 0
Tirs contrés 0
Discipline
Fautes 0
a subi une faute 0
Hors-jeu 0
Jaune /
Rouge
0 / 0
Attaque
Total des tirs 0
Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 0
Distribution
Précision des passes 13/14 (92.9%)
Passes clés 0
Passes interceptées 0
Précision des centres 0/0
Précision des longs ballons 0/0
Ballons perdus 1
Précision des passes: 13/14 (92.9%)
Plus de stats
Vanaken Hans
6.3
Hans Vanaken
@ France - Belgique 6.3
Stats importantes
Temps de jeu 21
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Assists 0
Défense
Tacles 0
Interceptions 0
Dégagements 0
Tirs contrés 0
Discipline
Fautes 0
a subi une faute 0
Hors-jeu 0
Jaune /
Rouge
0 / 0
Attaque
Total des tirs 0
Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 0
Distribution
Précision des passes 10/10 (100%)
Passes clés 0
Passes interceptées 0
Précision des centres 0/0
Précision des longs ballons 0/0
Ballons perdus 0
Précision des passes: 10/10 (100%)
Plus de stats
Lukebakio Dodi
6.7
Dodi Lukebakio
@ France - Belgique 6.7
Stats importantes
Temps de jeu 21
Buts 0
Assists 0
Défense
Tacles 0
Interceptions 0
Dégagements 0
Tirs contrés 0
Discipline
Fautes 0
a subi une faute 0
Hors-jeu 0
Jaune /
Rouge
0 / 0
Attaque
Total des tirs 0
Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 0
Dribbles réussis 3/3 (100%)
Distribution
Précision des passes 5/7 (71.4%)
Passes clés 0
Passes interceptées 1
Précision des centres 1/2 (50%)
Précision des longs ballons 0/0
Ballons perdus 4
Précision des passes: 5/7 (71.4%)
Dribbles réussis: 3/3 (100%)
Plus de stats
Moreira Diego
6.4
Diego Moreira
@ France - Belgique 6.4
Stats importantes
Temps de jeu 21
Buts 0
Assists 0
Défense
Tacles 0
Interceptions 0
Dégagements 0
Tirs contrés 0
Discipline
Fautes 0
a subi une faute 0
Hors-jeu 0
Jaune /
Rouge
0 / 0
Attaque
Total des tirs 0
Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 0
Distribution
Précision des passes 7/10 (70%)
Passes clés 0
Passes interceptées 1
Précision des centres 0/1 (0%)
Précision des longs ballons 0/1 (0%)
Ballons perdus 5
Précision des passes: 7/10 (70%)
Plus de stats
Lukaku Romelu
6.7
Romelu Lukaku
@ France - Belgique 6.7
Stats importantes
Temps de jeu 21
Buts 0
Assists 0
Défense
Tacles 0
Interceptions 0
Dégagements 2
Tirs contrés 0
Discipline
Fautes 0
a subi une faute 1
Hors-jeu 1
Jaune /
Rouge
0 / 0
Attaque
Total des tirs 1
Tirs cadrés 1
Tirs sur le cadre 0
Buts sur phase arrêtée 0/1
Distribution
Précision des passes 2/3 (66.7%)
Passes clés 0
Passes interceptées 1
Précision des centres 0/0
Précision des longs ballons 0/0
Ballons perdus 3
Tirs cadrés: 1/1
Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Banc
Lammens Senne
Debast Zeno
Theate Arthur
De Cuyper Maxim
Godts Mika
Keita Mandela
Trossard Leandro
Openda Lois
Penders Mike
Sabbe Kyriani
De Ketelaere Charles
Fernandez Pardo Matias
présentation (du match)
Live : Revivez l'ambiance des supporters belges en route vers le Stade Roi Baudouin
Photo: © photonews
Les supporters belges ont mis l'ambiance dans les rues de Paris ce lundi en amont du match entre les Diables Rouges et la France.
Avant la rencontre entre la France et la Belgique, les supporters des Diables Rouges ont donné de la voix dans les rues de Paris. Ils s'étaient donné rendez-vous au pied de Montmartre, à quelques pas du célèbre Moulin Rouge, et ont pris tous ensemble le métro.
Une fois arrivés au stade, une marche a eu lieu du métro au Stade de France, dans une ambiance des grands soirs. La Belgique peut-elle créer la surprise ce soir à Paris ?