Date: 05/10/2026 20:45
Compétition: Nations League A
journée: Journée 4
Stade: Stade de France

LIVE : Les Bleus poussent (0-0)

La Belgique ponctue sa trêve internationale ce lundi par un déplacement au Stade de France. Avec un point seulement de retard sur la France, les Diables peuvent faire une bonne affaire s'ils créent l'exploit.

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Classement Live
Temps   23' 5" 
Florent Malice
23
 Bonne action d'Eduardo Camavinga côté gauche, Lepaul se retourne et tire dans les gants de Vandevoordt
22
 Centre encore de Lukebakio et tête de Raskin au-dessus !
21
 Centre de Lukebakio repoussé... puis bonne intervention de Ngoy !
16
 Vandevoordt devant Barcola !! Ce dernier avait pris le dos de Castagne sur une perte de balle belge !
15
 Ceeentre de Diouf depuis la gauche, trop long...
13
 Corner joué à deux, Akliouche rate son centre
12
 Corner obtenu par Dembélé...
11
 Ooh le premier tir de Lukaku qui se retourne bien et s'ouvre une fenêtre, Restes se couche !
10
 Mechele dégage bien un centre de Barcola
9
 Tête de Lepaul sur un centre de Dembélé, au-dessus
7
 Frappe contrée d'Ousmane Dembélé, corner pour la France
6
 Pression française devant le rectangle, relance compliquée de Nathan Ngoy... la frappe d'Akliouche est déviée
5
 Barcola déboule dans le dos de Castagne sur un bon une-deux, mais rate son centre derrière
1
 Dembélé lancé côté droit... et sa première frappe est totalement dévissée !
1
 France - Belgique: 0-0
20:44
 Ambiance de feu ici à Paris !
19:57
 Bienvenue au Stade de France !
Énormes surprises dans le onze de Mark van Bommel : Romelu Lukaku est titulaire... mais aussi Maarten Vandevoordt, entre les perches !
France (France - Belgique)
France: Guillaume Restes - Jules Koundé - Leny Yoro - Maxence Lacroix - Andy Diouf - Maghnes Akliouche - Kouadio Manu Kone - Eduardo Camavinga - Bradley Barcola - Esteban Lepaul - Ousmane Dembele
Banc: Desire Doue - Jean Butez - Adrien Rabiot - Adrien Truffert - Lucas Da Cunha - Michael Olise - Mathis Ryan Cherki - Mike Maignan - Pierre Kalulu Kyatengwa

Belgique (France - Belgique)
Belgique: Maarten Vandevoordt - Timothy Castagne - Nathan Ngoy - Brandon Mechele - Joaquin Seys - Nicolas Raskin - Roméo Lavia - Hans Vanaken - Dodi Lukebakio - Diego Moreira - Romelu Lukaku
Banc: Senne Lammens - Zeno Debast - Arthur Theate - Maxim De Cuyper - Mika Godts - Mandela Keita - Leandro Trossard - Lois Openda - Mike Penders - Kyriani Sabbe - Charles De Ketelaere - Matias Fernandez Pardo

France France
Restes Guillaume 7.0  
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
Plus de stats
Koundé Jules 6.5  
  • Précision des passes: 13/16 (81.3%)
Plus de stats
Yoro Leny 7.1  
  • Précision des passes: 24/24 (100%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Lacroix Maxence 6.9  
  • Précision des passes: 21/23 (91.3%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Diouf Andy 6.8  
  • Précision des passes: 20/20 (100%)
Plus de stats
Akliouche Maghnes 6.6  
  • Précision des passes: 15/16 (93.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Kone Kouadio Manu 7.2  
  • Précision des passes: 19/20 (95%)
  • Passes clés: 2
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Camavinga Eduardo 7.2  
  • Précision des passes: 22/22 (100%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
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Barcola Bradley 6.7  
  • Précision des passes: 9/11 (81.8%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Lepaul Esteban 6.5  
  • Précision des passes: 5/6 (83.3%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Dembele Ousmane 6.8  
  • Précision des passes: 15/20 (75%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Banc
Doue Desire  
Butez Jean  
Rabiot Adrien  
Truffert Adrien  
Da Cunha Lucas  
Olise Michael  
Cherki Mathis Ryan  
Maignan Mike  
Kalulu Kyatengwa Pierre  
 

Belgique Belgique
Vandevoordt Maarten 7.1  
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
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Castagne Timothy 6.9  
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Ngoy Nathan 6.1  
  • Précision des passes: 4/6 (66.7%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
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Mechele Brandon 6.5  
  • Précision des passes: 17/19 (89.5%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Seys Joaquin 6.2  
  • Précision des passes: 6/7 (85.7%)
Plus de stats
Raskin Nicolas 6.6  
  • Précision des passes: 11/12 (91.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Lavia Roméo 6.5  
  • Précision des passes: 13/14 (92.9%)
Plus de stats
Vanaken Hans 6.3  
  • Précision des passes: 10/10 (100%)
Plus de stats
Lukebakio Dodi 6.7  
  • Précision des passes: 5/7 (71.4%)
  • Dribbles réussis: 3/3 (100%)
Plus de stats
Moreira Diego 6.4  
  • Précision des passes: 7/10 (70%)
Plus de stats
Lukaku Romelu 6.7  
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Banc
Lammens Senne  
Debast Zeno  
Theate Arthur  
De Cuyper Maxim  
Godts Mika  
Keita Mandela  
Trossard Leandro  
Openda Lois  
Penders Mike  
Sabbe Kyriani  
De Ketelaere Charles  
Fernandez Pardo Matias  

présentation (du match)

Live : Revivez l'ambiance des supporters belges en route vers le Stade Roi Baudouin
Florent Malice
depuis le Stade de France
| Commentaire
Live : Revivez l'ambiance des supporters belges en route vers le Stade Roi Baudouin
Photo: © photonews

Les supporters belges ont mis l'ambiance dans les rues de Paris ce lundi en amont du match entre les Diables Rouges et la France.

Avant la rencontre entre la France et la Belgique, les supporters des Diables Rouges ont donné de la voix dans les rues de Paris. Ils s'étaient donné rendez-vous au pied de Montmartre, à quelques pas du célèbre Moulin Rouge, et ont pris tous ensemble le métro.

Une fois arrivés au stade, une marche a eu lieu du métro au Stade de France, dans une ambiance des grands soirs. La Belgique peut-elle créer la surprise ce soir à Paris ?

 

Nations League A

 Journée 4
Portugal Portugal 2-1 Norvège Norvège
Grèce Grèce 0-0 Allemagne Allemagne
Pays de Galles Pays de Galles 0-1 Danemark Danemark
Pays-Bas Pays-Bas 2-1 Serbie Serbie
France France 20:45 Belgique Belgique
Italie Italie 20:45 Turquie Turquie
Angleterre Angleterre 06/10 République tchèque République tchèque
Croatie Croatie 06/10 Espagne Espagne
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