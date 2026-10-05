LIVE : Les Bleus poussent (0-0)

Les supporters belges ont mis l'ambiance dans les rues de Paris ce lundi en amont du match entre les Diables Rouges et la France.

Avant la rencontre entre la France et la Belgique, les supporters des Diables Rouges ont donné de la voix dans les rues de Paris. Ils s'étaient donné rendez-vous au pied de Montmartre, à quelques pas du célèbre Moulin Rouge, et ont pris tous ensemble le métro.

Une fois arrivés au stade, une marche a eu lieu du métro au Stade de France, dans une ambiance des grands soirs. La Belgique peut-elle créer la surprise ce soir à Paris ?