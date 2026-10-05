Suis France - Belgique en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.
|Date:
|05/10/2026 20:45
|Compétition:
|Nations League A
|journée:
|Journée 4
|Stade:
|Stade de France
LIVE : Suivez France-Belgique en direct commenté du Stade de France (20h45)
La Belgique ponctue sa trêve internationale ce lundi par un déplacement au Stade de France. Avec un point seulement de retard sur la France, les Diables peuvent faire une bonne affaire s'ils créent l'exploit.
Prono France - Belgique
France gagne
Belgique gagne
|Les plus populaires
|2-0
(4x)
|2-1
(3x)
|1-2
(2x)
Comparatif France - Belgique
face-à-face remportés
6
3
2
|28/09 20:45
|Belgique
|0-1
|France
|14/10 20:45
|Belgique
|1-2
|France
|09/09 20:45
|France
|2-0
|Belgique
|01/07 18:00
|France
|1-0
|Belgique
|07/10 20:45
|Belgique
|2-3
|France
|10/07 20:00
|France
|1-0
|Belgique
|07/06 21:00
|France
|3-4
|Belgique
|07/06 21:00
|France
|3-4
|Belgique
|14/08 21:00
|Belgique
|0-0
|France
|14/08 20:45
|Belgique
|0-0
|France
|15/11 21:00
|France
|0-0
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