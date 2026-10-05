Suis France - Belgique en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.
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Date: 05/10/2026 20:45
Compétition: Nations League A
journée: Journée 4
Stade: Stade de France

LIVE : Suivez France-Belgique en direct commenté du Stade de France (20h45)

La Belgique ponctue sa trêve internationale ce lundi par un déplacement au Stade de France. Avec un point seulement de retard sur la France, les Diables peuvent faire une bonne affaire s'ils créent l'exploit.

Prono France - Belgique

France gagne
Belgique gagne
Les plus populaires
2-0
(4x)		 2-1
(3x)		 1-2
(2x)

Comparatif France - Belgique

face-à-face remportés

6
3
2
28/09 20:45 Belgique Belgique 0-1 France France
14/10 20:45 Belgique Belgique 1-2 France France
09/09 20:45 France France 2-0 Belgique Belgique
01/07 18:00 France France 1-0 Belgique Belgique
07/10 20:45 Belgique Belgique 2-3 France France
10/07 20:00 France France 1-0 Belgique Belgique
07/06 21:00 France France 3-4 Belgique Belgique
07/06 21:00 France France 3-4 Belgique Belgique
14/08 21:00 Belgique Belgique 0-0 France France
14/08 20:45 Belgique Belgique 0-0 France France
15/11 21:00 France France 0-0 Belgique Belgique

Nations League A

 Journée 4
Portugal Portugal 2-1 Norvège Norvège
Grèce Grèce 0-0 Allemagne Allemagne
Pays de Galles Pays de Galles 0-1 Danemark Danemark
Pays-Bas Pays-Bas 2-1 Serbie Serbie
France France 20:45 Belgique Belgique
Italie Italie 20:45 Turquie Turquie
Angleterre Angleterre 06/10 République tchèque République tchèque
Croatie Croatie 06/10 Espagne Espagne
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