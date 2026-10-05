LIVE : Suivez France-Belgique en direct commenté du Stade de France (20h45)

La Belgique ponctue sa trêve internationale ce lundi par un déplacement au Stade de France. Avec un point seulement de retard sur la France, les Diables peuvent faire une bonne affaire s'ils créent l'exploit.

Prono France - Belgique

France gagne Belgique gagne

Les plus populaires 2-0

(4x) 2-1

(3x) 1-2

(2x)

Comparatif France - Belgique

face-à-face remportés