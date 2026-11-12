Date: 12/11/2026 18:00
Compétition: Nations League A
journée: Journée 5
Stade: Gürsel Aksel Stadium

La Belgique se déplace en Turquie dans le cadre de la cinquième journée de la Ligue des Nations. Les hommes de Mark van Bommel reviendront-ils avec la victoire ?

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Classement Live
Temps   32' 25" 
32
  Carte jaune pour Ozan Muhammed Kabak
31
 CDK ! La Belgique prend les devants !
Centre de Raskin au second poteau, Moreira se la joue altrusite et sert De Ketelaere au petit rectangle, c'est 1-2 !
30

But 		But de Charles De Ketelaere
27
 Doku pour De Bruyne ! C'est 1-1 !
Doku est laissé en un contre un et fait la différence, son centre en retrait trouve De Bruyne, qui conclut d'un plat du pied dans le plafond, la Belgique revient au score !
27

But 		But de Kevin De Bruyne (Jérémy Doku)
27
 Arrêt de Lammens
Mechele perd le ballon, Raskin se replie, Kocku tire tout de même, Lammens se détend
24
 La Turquie à nouveau au ballon
Le stade redonne de la voix, les locaux ne se replient pas, que du contraire
21
 Quel coup franc ! Arda Güler met la Turquie aux commandes !
Coup franc concédé plein axe aux 25 mètres par Raskin, Güler fait la différence avec un ballon en pleine lucarne, les Diables sont menés !
20

But 		But de Arda Guler
19
 Ngoy réclame un penalty
Coup franc de De Cuyper, Ngoy est légèrement retenu mais tombe trop facilement, l'arbitre ne bronche pas
17
 Les Belges un peu plus haut
Le ballon est récupéré plus rapidement, les Turcs commettent quelques fautes
13
 Coup franc belge
Le ballon de De Cuyper est trop long
10
 La Turquie met la pression
Poussés par leur public, les locaux se font respecter dans les duels et récupèrent haut
7
 Deux phases arrêtées pour les Turcs
Lammens intervient
6
 La Turquie réclame un penalty
Centre venu de la droite, Arda Güler s'infiltre, Nicolas Raskin intervient en prenant des risques dans le rectangle, l'arbitre ne bronche pas
5
 Centre de Moreira
Personne ne coupe, le gardien capte
4
 L'anticipation du gardien turc
Tielemans lance De Bruyne, qui arrive un peu trop tard. Sur le contre, Lammens doit jouer des coudes face à Enes Ünal
2
 Premier long ballon turc
Mechele se dégage
1
 C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
1
 Turquie - Belgique: 0-0
17:56
 Les joueurs montent sur le terrain
Les visages sont concentrés dans le camp belge
17:45
 L'ambiance s'annonce chaude
Les Diables ne jouent pas dans la capitale, mais le Gursel Aksel Stadium d'Izmir (23 000 places) sera animé
17:44
 Les Diables veulent gagner
En cas de victoire prendrait deux points d'avance sur l'Italie et reviendrait à une unité de la France, les deux premiers dru groupe s'affrontent ce soir
17:05
 Van Bommel garde sa confiance en Lammens
Malgré la période compliquée traversée par Lammens à Manchester United et les progrès de Mike Penders dans les buts de Chelsea, Mark van Bommel poursuit avec son gardien numéro un
17:03
 De Cuyper bien titulaire
Joaquin Seys est sur le banc. Pour le reste, Van Bommel aligne le onze attendu, avec le duo Ngoy - Mechele en défense, Raskin et Tielemans aux côtés de De Bruyne, tandis que Moreira et Doku devront alimenter Charles De Ketelaere
Turquie (Turquie - Belgique)
Turquie: Uğurcan Çakır - Ahmet Oğuz - Merih Demiral - Ozan Muhammed Kabak - Ferdi Kadioglu - Orkun Kökçü - Ismail Yuksek - Yunus Akgün - Arda Guler - Baris Alper Yilmaz - Enes Ünal
Banc: Kenan Fakılı - Mehmet Zeki Çelik - Emir Han Topcu - Salih Özcan - Ilhan Fakili - Hakan Calhanoglu - Can Uzun - Ersin Destanoğlu - Eren Elmalı - Ahmetcan Kaplan - Oguz Aydin - Deniz Gül - Mustafa Eskihellaç - Berke Özer

Belgique (Turquie - Belgique)
Belgique: Senne Lammens - Timothy Castagne - Nathan Ngoy - Brandon Mechele - Maxim De Cuyper - Nicolas Raskin - Youri Tielemans - Jérémy Doku - Kevin De Bruyne - Diego Moreira - Charles De Ketelaere
Banc: Kyriani Sabbe - Arthur Theate - Mandela Keita - Hugo Cuypers - Leandro Trossard - Maarten Vandevoordt - Mike Penders - Dodi Lukebakio - Josue Ndenge Kongolo - Joaquin Seys - Hans Vanaken - Mika Godts
16:44
 La Turquie joue sa dernière carte
Avec 0 sur 12, les Turcs sont proches de retourner en Ligue B. Pour l'éviter, il faudra gagner contre les Diables, qui comptent six points de plus
16:29
 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve pour ce match des Diables Rouges à Izmir

Turquie Turquie
Çakır Uğurcan 5.84  
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
Plus de stats
Oğuz Ahmet  
Demiral Merih 6.33  
  • Précision des passes: 18/20 (90%)
Plus de stats
Kabak Ozan Muhammed 6.38  
  • Précision des passes: 21/24 (87.5%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Kadioglu Ferdi 6.04  
  • Précision des passes: 8/9 (88.9%)
Plus de stats
Kökçü Orkun 6.02  
  • Précision des passes: 13/15 (86.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Yuksek Ismail 6.61  
  • Précision des passes: 21/21 (100%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Akgün Yunus 6.62  
  • Précision des passes: 20/20 (100%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Guler Arda 8.1  
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 25/26 (96.2%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 1/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Alper Yilmaz Baris 5.9  
Plus de stats
Ünal Enes 7.0  
  • Précision des passes: 5/8 (62.5%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Banc
Fakılı Kenan  
Çelik Mehmet Zeki  
Topcu Emir Han  
Özcan Salih  
Fakili Ilhan  
Calhanoglu Hakan  
Uzun Can  
Destanoğlu Ersin  
Elmalı Eren  
Kaplan Ahmetcan  
Aydin Oguz 6.43  
  • Précision des passes: 19/21 (90.5%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Gül Deniz  
Eskihellaç Mustafa  
Özer Berke  
 

Belgique Belgique
Lammens Senne 6.2  
  • Arrêts: 0
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
Plus de stats
Castagne Timothy 6.3  
  • Précision des passes: 13/15 (86.7%)
Plus de stats
Ngoy Nathan 6.3  
  • Précision des passes: 17/19 (89.5%)
Plus de stats
Mechele Brandon 6.4  
  • Précision des passes: 17/19 (89.5%)
Plus de stats
De Cuyper Maxim 6.1  
  • Précision des passes: 7/9 (77.8%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Raskin Nicolas 5.9  
  • Précision des passes: 9/9 (100%)
Plus de stats
Tielemans Youri 6.7  
  • Précision des passes: 12/14 (85.7%)
Plus de stats
Doku Jérémy A 7.4  
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 7/7 (100%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/4 (50%)
Plus de stats
De Bruyne Kevin 7.5  
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 7/11 (63.6%)
  • Tirs cadrés: 1/2
Plus de stats
Moreira Diego 6.6  
  • Précision des passes: 5/6 (83.3%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
De Ketelaere Charles 6.5  
Plus de stats
Banc
Sabbe Kyriani  
Theate Arthur  
Keita Mandela  
Cuypers Hugo  
Trossard Leandro  
Vandevoordt Maarten  
Penders Mike  
Lukebakio Dodi  
Ndenge Kongolo Josue  
Seys Joaquin  
Vanaken Hans  
Godts Mika  

Nations League A

 Journée 5
Turquie Turquie 1-2 Belgique Belgique
Angleterre Angleterre 20:45 Croatie Croatie
Italie Italie 20:45 France France
République tchèque République tchèque 20:45 Espagne Espagne
Serbie Serbie 13/11 Allemagne Allemagne
Pays-Bas Pays-Bas 13/11 Grèce Grèce
Norvège Norvège 14/11 Pays de Galles Pays de Galles
Portugal Portugal 14/11 Danemark Danemark
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