32

Carte jaune pour Ozan Muhammed Kabak





31

CDK ! La Belgique prend les devants !

Centre de Raskin au second poteau, Moreira se la joue altrusite et sert De Ketelaere au petit rectangle, c'est 1-2 !



30



But de Charles De Ketelaere





27

Doku pour De Bruyne ! C'est 1-1 !

Doku est laissé en un contre un et fait la différence, son centre en retrait trouve De Bruyne, qui conclut d'un plat du pied dans le plafond, la Belgique revient au score !



27



But de Kevin De Bruyne (Jérémy Doku)





27

Arrêt de Lammens

Mechele perd le ballon, Raskin se replie, Kocku tire tout de même, Lammens se détend



24

La Turquie à nouveau au ballon

Le stade redonne de la voix, les locaux ne se replient pas, que du contraire



21

Quel coup franc ! Arda Güler met la Turquie aux commandes !

Coup franc concédé plein axe aux 25 mètres par Raskin, Güler fait la différence avec un ballon en pleine lucarne, les Diables sont menés !



20



But de Arda Guler





19

Ngoy réclame un penalty

Coup franc de De Cuyper, Ngoy est légèrement retenu mais tombe trop facilement, l'arbitre ne bronche pas



17

Les Belges un peu plus haut

Le ballon est récupéré plus rapidement, les Turcs commettent quelques fautes



13

Coup franc belge

Le ballon de De Cuyper est trop long



10

La Turquie met la pression

Poussés par leur public, les locaux se font respecter dans les duels et récupèrent haut



7

Deux phases arrêtées pour les Turcs

Lammens intervient



6

La Turquie réclame un penalty

Centre venu de la droite, Arda Güler s'infiltre, Nicolas Raskin intervient en prenant des risques dans le rectangle, l'arbitre ne bronche pas



5

Centre de Moreira

Personne ne coupe, le gardien capte



4

L'anticipation du gardien turc

Tielemans lance De Bruyne, qui arrive un peu trop tard. Sur le contre, Lammens doit jouer des coudes face à Enes Ünal



2

Premier long ballon turc

Mechele se dégage



1

C'est parti !

Le coup d'envoi est donné



1

Turquie - Belgique: 0-0





17:56

Les joueurs montent sur le terrain

Les visages sont concentrés dans le camp belge



17:45

L'ambiance s'annonce chaude

Les Diables ne jouent pas dans la capitale, mais le Gursel Aksel Stadium d'Izmir (23 000 places) sera animé



17:44

Les Diables veulent gagner

En cas de victoire prendrait deux points d'avance sur l'Italie et reviendrait à une unité de la France, les deux premiers dru groupe s'affrontent ce soir



17:05

Van Bommel garde sa confiance en Lammens

Malgré la période compliquée traversée par Lammens à Manchester United et les progrès de Mike Penders dans les buts de Chelsea, Mark van Bommel poursuit avec son gardien numéro un



17:03

De Cuyper bien titulaire

Joaquin Seys est sur le banc. Pour le reste, Van Bommel aligne le onze attendu, avec le duo Ngoy - Mechele en défense, Raskin et Tielemans aux côtés de De Bruyne, tandis que Moreira et Doku devront alimenter Charles De Ketelaere



Turquie: Uğurcan Çakır - Ahmet Oğuz - Merih Demiral - Ozan Muhammed Kabak - Ferdi Kadioglu - Orkun Kökçü - Ismail Yuksek - Yunus Akgün - Arda Guler - Baris Alper Yilmaz - Enes Ünal

Banc: Kenan Fakılı - Mehmet Zeki Çelik - Emir Han Topcu - Salih Özcan - Ilhan Fakili - Hakan Calhanoglu - Can Uzun - Ersin Destanoğlu - Eren Elmalı - Ahmetcan Kaplan - Oguz Aydin - Deniz Gül - Mustafa Eskihellaç - Berke Özer



Belgique: Senne Lammens - Timothy Castagne - Nathan Ngoy - Brandon Mechele - Maxim De Cuyper - Nicolas Raskin - Youri Tielemans - Jérémy Doku - Kevin De Bruyne - Diego Moreira - Charles De Ketelaere

Banc: Kyriani Sabbe - Arthur Theate - Mandela Keita - Hugo Cuypers - Leandro Trossard - Maarten Vandevoordt - Mike Penders - Dodi Lukebakio - Josue Ndenge Kongolo - Joaquin Seys - Hans Vanaken - Mika Godts

16:44

La Turquie joue sa dernière carte

Avec 0 sur 12, les Turcs sont proches de retourner en Ligue B. Pour l'éviter, il faudra gagner contre les Diables, qui comptent six points de plus

