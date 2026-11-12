Arda Guler 20'
1-0
1-1
27' Kevin De Bruyne (Jérémy Doku)
1-2
|Date:
|12/11/2026 18:00
|Compétition:
|Nations League A
|journée:
|Journée 5
|Stade:
|Gürsel Aksel Stadium
La Belgique se déplace en Turquie dans le cadre de la cinquième journée de la Ligue des Nations. Les hommes de Mark van Bommel reviendront-ils avec la victoire ?
32' 25"
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32
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Carte jaune pour Ozan Muhammed Kabak
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31
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CDK ! La Belgique prend les devants !
Centre de Raskin au second poteau, Moreira se la joue altrusite et sert De Ketelaere au petit rectangle, c'est 1-2 !
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30
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But de Charles De Ketelaere
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27
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Doku pour De Bruyne ! C'est 1-1 !
Doku est laissé en un contre un et fait la différence, son centre en retrait trouve De Bruyne, qui conclut d'un plat du pied dans le plafond, la Belgique revient au score !
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27
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But de Kevin De Bruyne (Jérémy Doku)
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27
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Arrêt de Lammens
Mechele perd le ballon, Raskin se replie, Kocku tire tout de même, Lammens se détend
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24
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La Turquie à nouveau au ballon
Le stade redonne de la voix, les locaux ne se replient pas, que du contraire
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21
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Quel coup franc ! Arda Güler met la Turquie aux commandes !
Coup franc concédé plein axe aux 25 mètres par Raskin, Güler fait la différence avec un ballon en pleine lucarne, les Diables sont menés !
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20
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But de Arda Guler
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19
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Ngoy réclame un penalty
Coup franc de De Cuyper, Ngoy est légèrement retenu mais tombe trop facilement, l'arbitre ne bronche pas
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17
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Les Belges un peu plus haut
Le ballon est récupéré plus rapidement, les Turcs commettent quelques fautes
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13
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Coup franc belge
Le ballon de De Cuyper est trop long
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10
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La Turquie met la pression
Poussés par leur public, les locaux se font respecter dans les duels et récupèrent haut
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7
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Deux phases arrêtées pour les Turcs
Lammens intervient
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6
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La Turquie réclame un penalty
Centre venu de la droite, Arda Güler s'infiltre, Nicolas Raskin intervient en prenant des risques dans le rectangle, l'arbitre ne bronche pas
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5
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Centre de Moreira
Personne ne coupe, le gardien capte
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4
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L'anticipation du gardien turc
Tielemans lance De Bruyne, qui arrive un peu trop tard. Sur le contre, Lammens doit jouer des coudes face à Enes Ünal
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2
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Premier long ballon turc
Mechele se dégage
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1
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C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
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1
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Turquie - Belgique: 0-0
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17:56
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Les joueurs montent sur le terrain
Les visages sont concentrés dans le camp belge
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17:45
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L'ambiance s'annonce chaude
Les Diables ne jouent pas dans la capitale, mais le Gursel Aksel Stadium d'Izmir (23 000 places) sera animé
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17:44
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Les Diables veulent gagner
En cas de victoire prendrait deux points d'avance sur l'Italie et reviendrait à une unité de la France, les deux premiers dru groupe s'affrontent ce soir
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17:05
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Van Bommel garde sa confiance en Lammens
Malgré la période compliquée traversée par Lammens à Manchester United et les progrès de Mike Penders dans les buts de Chelsea, Mark van Bommel poursuit avec son gardien numéro un
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17:03
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De Cuyper bien titulaire
Joaquin Seys est sur le banc. Pour le reste, Van Bommel aligne le onze attendu, avec le duo Ngoy - Mechele en défense, Raskin et Tielemans aux côtés de De Bruyne, tandis que Moreira et Doku devront alimenter Charles De Ketelaere
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Banc: Kenan Fakılı - Mehmet Zeki Çelik - Emir Han Topcu - Salih Özcan - Ilhan Fakili - Hakan Calhanoglu - Can Uzun - Ersin Destanoğlu - Eren Elmalı - Ahmetcan Kaplan - Oguz Aydin - Deniz Gül - Mustafa Eskihellaç - Berke Özer
Banc: Kyriani Sabbe - Arthur Theate - Mandela Keita - Hugo Cuypers - Leandro Trossard - Maarten Vandevoordt - Mike Penders - Dodi Lukebakio - Josue Ndenge Kongolo - Joaquin Seys - Hans Vanaken - Mika Godts
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16:44
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La Turquie joue sa dernière carte
Avec 0 sur 12, les Turcs sont proches de retourner en Ligue B. Pour l'éviter, il faudra gagner contre les Diables, qui comptent six points de plus
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16:29
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Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve pour ce match des Diables Rouges à Izmir
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Turquie
|Çakır Uğurcan
| 5.84
Uğurcan Çakır @ Turquie - Belgique5.84
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|Oğuz Ahmet
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|Demiral Merih
| 6.33
Merih Demiral @ Turquie - Belgique6.33
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|Kabak Ozan Muhammed
| 6.38
Ozan Muhammed Kabak @ Turquie - Belgique6.38
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|Kadioglu Ferdi
| 6.04
Ferdi Kadioglu @ Turquie - Belgique6.04
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|Kökçü Orkun
| 6.02
Orkun Kökçü @ Turquie - Belgique6.02
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|Yuksek Ismail
| 6.61
Ismail Yuksek @ Turquie - Belgique6.61
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|Akgün Yunus
| 6.62
Yunus Akgün @ Turquie - Belgique6.62
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|Guler Arda ⚽
| 8.1
Arda Guler @ Turquie - Belgique8.1
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|Alper Yilmaz Baris
| 5.9
Baris Alper Yilmaz @ Turquie - Belgique5.9
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|Ünal Enes
| 7.0
Enes Ünal @ Turquie - Belgique7.0
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|Banc
|Fakılı Kenan
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|Çelik Mehmet Zeki
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|Topcu Emir Han
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|Özcan Salih
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|Fakili Ilhan
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|Calhanoglu Hakan
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|Uzun Can
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|Destanoğlu Ersin
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|Elmalı Eren
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|Kaplan Ahmetcan
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|Aydin Oguz
| 6.43
Oguz Aydin @ Turquie - Belgique6.43
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|Gül Deniz
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|Eskihellaç Mustafa
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|Özer Berke
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Belgique
|Lammens Senne
| 6.2
Senne Lammens @ Turquie - Belgique6.2
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|Castagne Timothy
| 6.3
Timothy Castagne @ Turquie - Belgique6.3
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|Ngoy Nathan
| 6.3
Nathan Ngoy @ Turquie - Belgique6.3
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|Mechele Brandon
| 6.4
Brandon Mechele @ Turquie - Belgique6.4
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|De Cuyper Maxim
| 6.1
Maxim De Cuyper @ Turquie - Belgique6.1
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|Raskin Nicolas
| 5.9
Nicolas Raskin @ Turquie - Belgique5.9
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|Tielemans Youri
| 6.7
Youri Tielemans @ Turquie - Belgique6.7
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|Doku Jérémy A
| 7.4
Jérémy Doku @ Turquie - Belgique7.4
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|De Bruyne Kevin ⚽
| 7.5
Kevin De Bruyne @ Turquie - Belgique7.5
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|Moreira Diego
| 6.6
Diego Moreira @ Turquie - Belgique6.6
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|De Ketelaere Charles
| 6.5
Charles De Ketelaere @ Turquie - Belgique6.5
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|Banc
|Sabbe Kyriani
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|Theate Arthur
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|Keita Mandela
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|Cuypers Hugo
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|Trossard Leandro
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|Vandevoordt Maarten
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|Penders Mike
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|Lukebakio Dodi
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|Ndenge Kongolo Josue
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|Seys Joaquin
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|Vanaken Hans
|
|Godts Mika
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