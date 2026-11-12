Quatre minutes ont suffi : les Diables renversent la Turquie pour mettre l'Italie et la France sous pression

La Belgique a fait le boulot en s'imposant 1-2 en Turquie. Menés suite à une petite merveille d'Arda Güler, les Diables ont parfaitement réagi et auraient même dû se mettre à l'abri en début de deuxième mi-temps.

Après les quatre premiers matchs du mois d'octobre, les Diables Rouges à la sauce Van Bommel étaient cette fois attendus sur les bords de la Mer Égée. Pour ce déplacement en Turquie, la composition belge n'offre que peu de surprises : Senne Lammens et Maxim De Cuyper confirmés dans le onze, la charnière Ngoy - Mechele, Nicolas Raskin et Jérémy Doku de retour, Diego Moreira et Kévin De Bruyne comme autres garants des animations offensives derrière Charles De Ketelaere.

Ce qui était aussi attendu, c'est la fougue turque du début de match. Poussés par leur public, les locaux ont mis la pression d'entrée, avec des récupérations hautes et quelques débordements dangereux sur le flanc de Maxim De Cuyper, parfois pris entre deux chaises face aux montées du latéral adverse.

Arda Güler illumine la rencontre

Malgré ces offensives, le bloc belge était bien en place, ne concédant que peu d'occasions. Et pourtant, c'est bien la Turquie qui a débloqué la rencontre après 20 minutes. Il n'aura fallu qu'un coup franc concédé plein axe aux 25 mètres par Nicolas Raskin pour permettre à Arda Güler de nettoyer la lucarne d'un ballon tout simplement sublime (20e, 1-0).

Et les Diables dans tout cela ? Assez peu en vue offensivement. Charles De Ketelaere, Jérémy Doku, Diego Moreira et Kevin De Bruyne touchaient très peu de ballons en position favorable. C'est même Senne Lammens qui s'est signalé en premier après le but turc avec un arrêt - certes pas si difficile - après une perte de balle de Mechele.

Deux buts en quatre minutes pour les Diables

Mais à l'image du but turc, la Belgique a su frapper au bon moment, sur sa première véritable occasion. Laissé en un-contre-un sur son flanc gauche, Doku a sorti sa spéciale pour mettre Kevin De Bruyne sur orbite en retrait. Le Napolitain a égalisé d'un plat du pied dans le plafond (27e, 1-1).





Un but qui a rassuré tout le monde dans le camp belge autant qu'il a mis un coup sur la tête des Turcs. Quatre minutes plus tard, les Diables renversaient complètement leur adversaire sur un nouveau centre venu de la gauche ; après avoir d'abord tenté d'exploiter lui-même un bon ballon de Nicolas Raskin, De Cuyper a servi Charles De Ketelaere au petit rectangle (31e, 1-2).

Les Diables sont ainsi apparus beaucoup plus sereins au ballon dans le troisième quart d'heure, face à un pressing turc bien moins insistant. Diego Moreira a d'ailleurs failli inscrire l'un des buts de la soirée de l'extérieur du pied pour conclure un magnifique jeu en triangle avec Maxim De Cuyper et Youri Tielemans.

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Dans l'autre sens, la Belgique n'était tout de même pas totalement à l'abri pour autant. Même si le hors-jeu a été signalé peu après, Senne Lammens a sorti le grand jeu devant Enes Ünal, parti dans le dos de la défense, pour garder ce but d'avance ; 1-2 au repos.

Pas de changement pour lancer le deuxième acte, le match a repris avec une percée axiale de Jérémy Doku, stoppée fautivement à 20 mètres des buts. Kevin De Bruyne a alors frappé le coup franc directement, mais trop mollement pour surprendre le gardien turc.

Nouvelles frappes belges avant l'heure de jeu avec un KDB pas plus heureux, un Doku toujours aussi inspiré auteur d'un geste génial dans le rectangle, sans parvenir à conclure. Le but du break, Charles De Ketelaere en était aussi tout proche, mais Uğurcan Çakır a sorti l'arrêt qu'il faut pour garder les siens dans le match.

La Belgique tremble en fin de match

Les changements ont fait du bien à la Turquie, qui a remis les Diables sous pression sur quelques récupérations au milieu de terrain. L'une de ces projections a donné quelques sueurs froides à Mark van Bommel, mais Nicolas Raskin a paré au plus pressé avec une intervention qui n'a pas laissé les supporters turcs dans le rectangle.

Ce sont ensuite Senne Lammens et Timothy Castagne qui ont sauvé les meubles à cinq minutes de la fin du temps réglementaire. Le premier cité avec un bel arrêt devant Deniz Gül, qui avait pris le dos de De Cuyper, Castagne en se sacrifiant au rebond.

Un dernier arrêt de Lammens dans le temps additionnel, et la Belgique signe un 9 sur 15 dans cette Ligue des Nations, de quoi prendre provisoirement deux points d'avance sur l'Italie et revenir à une unité de la France, les deux équipes d'affrontent ce soir à Milan.