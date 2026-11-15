LIVE : Les Diables ont le match en main à la pause (3-1)

Stats Première mi-temps Possession 52 48 Attaques 55 53 Attaques dangereuses 23 17 Total des tirs 14 4 1 3 1 0 2 8 3 0 Tirs cadrés 8 3 Tirs non-cadrés 3 1 Tirs sur le cadre 1 0 Frappes arrêtées 2 0 2 Coups de coin 2 1 Hors-jeu 0 280 Total des passes 259 10 Passes clés 3 252 (90%) Précision des passes 228 (88%) 6/13 (46.2%) Dribbles réussis 2/6 (33.3%) 2/8 (25%) Précision des centres 3/9 (33.3%) 10/21 (47.6%) Précision des longs ballons 14/23 (60.9%) 23 (50%) Duels gagnés 23 (50%) 6 Tacles 11 7 Interceptions 4 10 Dégagements 11 4 Fautes 5 2 Coup de pied de but 5



45+2

La mi-temps est sifflée !



45+1

Bonne intervention de Senne Lammens dans les airs et relance vers Doku qui obtient la faute et force un carton jaune



45+1

Carte jaune pour Sandro Tonali





43

DE BRUYNE !! Le poteau !! Il avait été servi... par un Italien auteur d'une grosse bourde défensive ! Son tir s'écrase sur le poteau et passe devant la ligne ensuite !



38

Quel geste de Roméo Lavia qui force une faute de Tonali !



37

Superbe passe de Ngoy pour faire avancer les lignes, puis frappe de Doku péniblement repoussée par Donnarumma



34

Très bien joué de CDK et Moreira de la tête, l'un en retrait, l'autre le remettant en profondeur ! Mais la défense italienne revient bien



32

L'arbitre ne siffle pas vraiment dans le sens de Jeremy Doku aujourd'hui... nouvelle action stoppée, probablement fautivement, et il ne dit rien



28

Nouveau solo de Doku stoppé cette fois par Kayode



27

Décalé par De Ketelaere, Doku passe trois hommes plein axe et va tromper Donnarumma ! C'est splendide !



26

GOAAAAAAAAAAAAAAL DE JEREMY DOKUUUUUUUU !! Quel solo fantastique !!!



26



But de Jérémy Doku (Charles De Ketelaere)





22

Eeeet c'est 1-2 !! Nathan Ngoy est bien placé pour la pousser au fond après une première déviation repoussée par Donnarumma !



22



But de Nathan Ngoy





21

Corner concédé par la Squadra



18

Beau travail de CDK en pivot pour trouver Doku, qui est repris



15

Et le buuut égalisateur ! Frappe déviée de KDB, Castagne est au second poteau pour aller chercher Maxim De Cuyper !



15



But de Maxim De Cuyper (Charles De Ketelaere)





14

Oooh l'alerte pour Castagne, au duel avec Koleosho lancé en profondeur... l'Italien commet la faute mais c'était tout juste !



12

But de Pio Esposito sur un centre venu de la droite, c'était une contre-attaque éclair de la part de l'Italie



11

Eeeet c'est 0-1 sur le contre !! Incroyable !



11



But de Pio Esposito (Michael Kayode)





11

DONNARUMMA FAIT DES MIRACLES ! Un arrêt réflexe sur une tête de Charles De Ketelaere, puis il se couche encore !



10

Coup-franc pour les Diables côté gauche...



10

Belle opportunité belge cette fois avec une frappe contrée de Diego Moreira après une incursion de Castagne, trouvé depuis un centre venu de la gauche !



7

FAGIOLI !!! Lammens s'interpose ! Le n°10 italien avait été bien trouvé par Koleosho, qui pose de gros problèmes à Castagne !



5

Très bon ballon de Youri Tielemans en profondeur vers Castagne, qui commet la faute sur Calafiori au duel



3

Longue touche italienne, et Ngoy doit surgir devant Koleosho qui avait reçu le ballon dans le rectangle



1

C'est parti, et un premier dribble de Doku, réussi mais suivi d'une mauvaise passe



1

Belgique - Italie: 0-0



