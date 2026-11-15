Date: 15/11/2026 20:45
Compétition: Nations League A
journée: Journée 6
Stade: Roi Baudouin

LIVE : Les Diables ont le match en main à la pause (3-1)

Les Diables Rouges jouent leur qualification pour les quarts de finale de la Nations League ce dimanche. Il faudra battre l'Italie !

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Classement Live
Temps   Mi-temps 


Arbitre 		Mi-temps


Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
Stats Première mi-temps

Possession

52
48

Attaques

55
53

Attaques dangereuses

23
17

Total des tirs

14
4
1 3     1 0
2 8 3 0

Tirs cadrés

8
3

Tirs non-cadrés

3
1

Tirs sur le cadre

1
0

Frappes arrêtées

2
0
2 Coups de coin 2
1 Hors-jeu 0
280 Total des passes 259
10 Passes clés 3
252 (90%) Précision des passes 228 (88%)
6/13 (46.2%) Dribbles réussis 2/6 (33.3%)
2/8 (25%) Précision des centres 3/9 (33.3%)
10/21 (47.6%) Précision des longs ballons 14/23 (60.9%)
23 (50%) Duels gagnés 23 (50%)
6 Tacles 11
7 Interceptions 4
10 Dégagements 11
4 Fautes 5
2 Coup de pied de but 5

45+2
 La mi-temps est sifflée !
45+1
 Bonne intervention de Senne Lammens dans les airs et relance vers Doku qui obtient la faute et force un carton jaune
45+1
  Carte jaune pour Sandro Tonali
43
 DE BRUYNE !! Le poteau !! Il avait été servi... par un Italien auteur d'une grosse bourde défensive ! Son tir s'écrase sur le poteau et passe devant la ligne ensuite !
38
 Quel geste de Roméo Lavia qui force une faute de Tonali !
37
 Superbe passe de Ngoy pour faire avancer les lignes, puis frappe de Doku péniblement repoussée par Donnarumma
34
 Très bien joué de CDK et Moreira de la tête, l'un en retrait, l'autre le remettant en profondeur ! Mais la défense italienne revient bien
32
 L'arbitre ne siffle pas vraiment dans le sens de Jeremy Doku aujourd'hui... nouvelle action stoppée, probablement fautivement, et il ne dit rien
28
 Nouveau solo de Doku stoppé cette fois par Kayode
27
 Décalé par De Ketelaere, Doku passe trois hommes plein axe et va tromper Donnarumma ! C'est splendide !
26
 GOAAAAAAAAAAAAAAL DE JEREMY DOKUUUUUUUU !! Quel solo fantastique !!!
26

But 		But de Jérémy Doku (Charles De Ketelaere)
22
 Eeeet c'est 1-2 !! Nathan Ngoy est bien placé pour la pousser au fond après une première déviation repoussée par Donnarumma !
22

But 		But de Nathan Ngoy
21
 Corner concédé par la Squadra
18
 Beau travail de CDK en pivot pour trouver Doku, qui est repris
15
 Et le buuut égalisateur ! Frappe déviée de KDB, Castagne est au second poteau pour aller chercher Maxim De Cuyper !
15

But 		But de Maxim De Cuyper (Charles De Ketelaere)
14
 Oooh l'alerte pour Castagne, au duel avec Koleosho lancé en profondeur... l'Italien commet la faute mais c'était tout juste !
12
 But de Pio Esposito sur un centre venu de la droite, c'était une contre-attaque éclair de la part de l'Italie
11
 Eeeet c'est 0-1 sur le contre !! Incroyable !
11

But 		But de Pio Esposito (Michael Kayode)
11
 DONNARUMMA FAIT DES MIRACLES ! Un arrêt réflexe sur une tête de Charles De Ketelaere, puis il se couche encore !
10
 Coup-franc pour les Diables côté gauche...
10
 Belle opportunité belge cette fois avec une frappe contrée de Diego Moreira après une incursion de Castagne, trouvé depuis un centre venu de la gauche !
7
 FAGIOLI !!! Lammens s'interpose ! Le n°10 italien avait été bien trouvé par Koleosho, qui pose de gros problèmes à Castagne !
5
 Très bon ballon de Youri Tielemans en profondeur vers Castagne, qui commet la faute sur Calafiori au duel
3
 Longue touche italienne, et Ngoy doit surgir devant Koleosho qui avait reçu le ballon dans le rectangle
1
 C'est parti, et un premier dribble de Doku, réussi mais suivi d'une mauvaise passe
1
 Belgique - Italie: 0-0
20:45
 Bienvenue au Stade Roi Baudouin, qui a rendu un bel hommage à Axel Witsel, puis à Toni Brogno qui nous a récemment quitté !

Belgique Belgique
Lammens Senne 6.2  
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 2/10 (20%)
Plus de stats
Castagne Timothy 6.56  
  • Précision des passes: 20/24 (83.3%)
  • Passes clés: 2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Ngoy Nathan 7.32  
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 36/36 (100%)
  • Tirs cadrés: 2/2
Plus de stats
Mechele Brandon 6.93  
  • Précision des passes: 42/42 (100%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
De Cuyper Maxim 7.77  
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 28/30 (93.3%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Tielemans Youri 6.78  
  • Précision des passes: 23/25 (92%)
Plus de stats
Lavia Roméo 6.88  
  • Précision des passes: 29/31 (93.5%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Moreira Diego 6.4  
  • Précision des passes: 12/14 (85.7%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
De Bruyne Kevin 6.8  
  • Précision des passes: 21/25 (84%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/3
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Doku Jérémy 7.95  
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 15/19 (78.9%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 4/7 (57.1%)
Plus de stats
De Ketelaere Charles A A 8.29  
  • Assists: 2
  • Précision des passes: 12/12 (100%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Banc
Sabbe Kyriani  
Theate Arthur  
Lukaku Romelu  
Trossard Leandro  
Vandevoordt Maarten  
Penders Mike  
Lukebakio Dodi  
Cuypers Hugo  
Seys Joaquin  
Vanaken Hans  
Godts Mika  
Raskin Nicolas  
 

Italie Italie
Donnarumma Gianluigi 6.08  
  • Arrêts: 4
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
Plus de stats
Kayode Michael A 6.74  
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 19/20 (95%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Scalvini Giorgio 6.51  
  • Précision des passes: 41/41 (100%)
Plus de stats
Bastoni Alessandro 6.31  
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
Plus de stats
Calafiori Riccardo 5.98  
  • Précision des passes: 17/18 (94.4%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Barella Nicolò 6.1  
  • Précision des passes: 23/26 (88.5%)
Plus de stats
Tonali Sandro   6.35  
  • Précision des passes: 19/20 (95%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Fagioli Nicolò 6.43  
  • Précision des passes: 27/29 (93.1%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Pisilli Niccolo 6.6  
  • Précision des passes: 8/10 (80%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Koleosho Luca 6.19  
  • Précision des passes: 14/19 (73.7%)
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Plus de stats
Esposito Pio 7.67  
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 9/16 (56.3%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Banc
Ahanor Honest  
Cisse Alphadjo  
Dimarco Federico  
Carnesecchi Marco  
Vicario Guglielmo  
Palestra Marco  
Doumbia Issa  
Romano Alessandro  
Liberali Mattia  
Scamacca Gianluca  
Vergara Antonio  
Ghilardi Daniele  

Nations League A

 Journée 6
Croatie Croatie 1-0 République tchèque République tchèque
Belgique Belgique 3-1 Italie Italie
France France 0-0 Turquie Turquie
Espagne Espagne 0-1 Angleterre Angleterre
Grèce Grèce 16/11 Serbie Serbie
Allemagne Allemagne 16/11 Pays-Bas Pays-Bas
Pays de Galles Pays de Galles 17/11 Portugal Portugal
Danemark Danemark 17/11 Norvège Norvège
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