0-1
11' Pio Esposito (Michael Kayode)
1-1
Nathan Ngoy 22'
2-1
3-1
|Date:
|15/11/2026 20:45
|Compétition:
|Nations League A
|journée:
|Journée 6
|Stade:
|Roi Baudouin
LIVE : Les Diables ont le match en main à la pause (3-1)
Les Diables Rouges jouent leur qualification pour les quarts de finale de la Nations League ce dimanche. Il faudra battre l'Italie !
Mi-temps
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Mi-temps
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Stats Première mi-temps
Possession
52
48
Attaques
55
53
Attaques dangereuses
23
17
Total des tirs
14
4
Tirs cadrés
8
3
Tirs non-cadrés
3
1
Tirs sur le cadre
1
0
Frappes arrêtées
2
0
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45+2
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La mi-temps est sifflée !
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45+1
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Bonne intervention de Senne Lammens dans les airs et relance vers Doku qui obtient la faute et force un carton jaune
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45+1
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Carte jaune pour Sandro Tonali
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43
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DE BRUYNE !! Le poteau !! Il avait été servi... par un Italien auteur d'une grosse bourde défensive ! Son tir s'écrase sur le poteau et passe devant la ligne ensuite !
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38
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Quel geste de Roméo Lavia qui force une faute de Tonali !
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37
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Superbe passe de Ngoy pour faire avancer les lignes, puis frappe de Doku péniblement repoussée par Donnarumma
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34
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Très bien joué de CDK et Moreira de la tête, l'un en retrait, l'autre le remettant en profondeur ! Mais la défense italienne revient bien
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32
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L'arbitre ne siffle pas vraiment dans le sens de Jeremy Doku aujourd'hui... nouvelle action stoppée, probablement fautivement, et il ne dit rien
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28
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Nouveau solo de Doku stoppé cette fois par Kayode
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27
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Décalé par De Ketelaere, Doku passe trois hommes plein axe et va tromper Donnarumma ! C'est splendide !
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26
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GOAAAAAAAAAAAAAAL DE JEREMY DOKUUUUUUUU !! Quel solo fantastique !!!
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26
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But de Jérémy Doku (Charles De Ketelaere)
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22
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Eeeet c'est 1-2 !! Nathan Ngoy est bien placé pour la pousser au fond après une première déviation repoussée par Donnarumma !
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22
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But de Nathan Ngoy
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21
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Corner concédé par la Squadra
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18
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Beau travail de CDK en pivot pour trouver Doku, qui est repris
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15
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Et le buuut égalisateur ! Frappe déviée de KDB, Castagne est au second poteau pour aller chercher Maxim De Cuyper !
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15
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But de Maxim De Cuyper (Charles De Ketelaere)
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14
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Oooh l'alerte pour Castagne, au duel avec Koleosho lancé en profondeur... l'Italien commet la faute mais c'était tout juste !
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12
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But de Pio Esposito sur un centre venu de la droite, c'était une contre-attaque éclair de la part de l'Italie
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11
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Eeeet c'est 0-1 sur le contre !! Incroyable !
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11
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But de Pio Esposito (Michael Kayode)
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11
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DONNARUMMA FAIT DES MIRACLES ! Un arrêt réflexe sur une tête de Charles De Ketelaere, puis il se couche encore !
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10
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Coup-franc pour les Diables côté gauche...
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10
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Belle opportunité belge cette fois avec une frappe contrée de Diego Moreira après une incursion de Castagne, trouvé depuis un centre venu de la gauche !
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7
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FAGIOLI !!! Lammens s'interpose ! Le n°10 italien avait été bien trouvé par Koleosho, qui pose de gros problèmes à Castagne !
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5
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Très bon ballon de Youri Tielemans en profondeur vers Castagne, qui commet la faute sur Calafiori au duel
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3
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Longue touche italienne, et Ngoy doit surgir devant Koleosho qui avait reçu le ballon dans le rectangle
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1
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C'est parti, et un premier dribble de Doku, réussi mais suivi d'une mauvaise passe
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1
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Belgique - Italie: 0-0
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20:45
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Bienvenue au Stade Roi Baudouin, qui a rendu un bel hommage à Axel Witsel, puis à Toni Brogno qui nous a récemment quitté !
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Belgique
|Lammens Senne
| 6.2
Senne Lammens @ Belgique - Italie6.2
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|Castagne Timothy
| 6.56
Timothy Castagne @ Belgique - Italie6.56
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|Ngoy Nathan ⚽
| 7.32
Nathan Ngoy @ Belgique - Italie7.32
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|Mechele Brandon
| 6.93
Brandon Mechele @ Belgique - Italie6.93
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|De Cuyper Maxim ⚽
| 7.77
Maxim De Cuyper @ Belgique - Italie7.77
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|Tielemans Youri
| 6.78
Youri Tielemans @ Belgique - Italie6.78
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|Lavia Roméo
| 6.88
Roméo Lavia @ Belgique - Italie6.88
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|Moreira Diego
| 6.4
Diego Moreira @ Belgique - Italie6.4
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|De Bruyne Kevin
| 6.8
Kevin De Bruyne @ Belgique - Italie6.8
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|Doku Jérémy ⚽
| 7.95
Jérémy Doku @ Belgique - Italie7.95
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|De Ketelaere Charles A A
| 8.29
Charles De Ketelaere @ Belgique - Italie8.29
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|Banc
|Sabbe Kyriani
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|Theate Arthur
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|Lukaku Romelu
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|Trossard Leandro
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|Vandevoordt Maarten
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|Penders Mike
|
|Lukebakio Dodi
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|Cuypers Hugo
|
|Seys Joaquin
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|Vanaken Hans
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|Godts Mika
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|Raskin Nicolas
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Italie
|Donnarumma Gianluigi
| 6.08
Gianluigi Donnarumma @ Belgique - Italie6.08
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|Kayode Michael A
| 6.74
Michael Kayode @ Belgique - Italie6.74
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|Scalvini Giorgio
| 6.51
Giorgio Scalvini @ Belgique - Italie6.51
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|Bastoni Alessandro
| 6.31
Alessandro Bastoni @ Belgique - Italie6.31
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|Calafiori Riccardo
| 5.98
Riccardo Calafiori @ Belgique - Italie5.98
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|Barella Nicolò
| 6.1
Nicolò Barella @ Belgique - Italie6.1
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|Tonali Sandro
| 6.35
Sandro Tonali @ Belgique - Italie6.35
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|Fagioli Nicolò
| 6.43
Nicolò Fagioli @ Belgique - Italie6.43
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|Pisilli Niccolo
| 6.6
Niccolo Pisilli @ Belgique - Italie6.6
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|Koleosho Luca
| 6.19
Luca Koleosho @ Belgique - Italie6.19
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|Esposito Pio ⚽
| 7.67
Pio Esposito @ Belgique - Italie7.67
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|Banc
|Ahanor Honest
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|Cisse Alphadjo
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|Dimarco Federico
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|Carnesecchi Marco
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|Vicario Guglielmo
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|Palestra Marco
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|Doumbia Issa
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|Romano Alessandro
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|Liberali Mattia
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|Scamacca Gianluca
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|Vergara Antonio
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|Ghilardi Daniele
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