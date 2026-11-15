Mamma mia ! Des Diables de gala font danser l'Italie et filent en quarts de finale de Nations League

Il fallait une victoire, on a eu droit à une démonstration : les Diables Rouges ont dominé l'Italie dans tous les secteurs de jeu pour aller chercher les quarts de finale de la Ligue des Nations.

Quelle belle façon de clore cette campagne de Ligue des Nations : par un match au sommet et à enjeu face à cette Italie si chère à de nombreux Belges - et notamment au regretté Toni Brogno, parti bien trop tôt et mis à l'honneur ce dimanche en présence de sa famille.

Axel Witsel, lui aussi, a été célébré avant la rencontre, et il n'aura pas connu, en tant que joueur, beaucoup de matchs aussi dominants de la part des Diables face à la Squadra. C'est en effet le terme un peu bateau de "match référence" qu'il faut employer pour décrire la prestation des hommes de Mark van Bommel.

De Cuyper de zéro en héros

Les choses avaient pourtant commencé de manière fébrile. Koleosho pose de gros problèmes à Castagne sur son flanc ; l'ailier du Paris FC trouve Nicolo Fagioli qui alerte Senne Lammens, attentif (7e). C'est ensuite Donnarumma qui doit faire des miracles sur une tête de De Ketelaere (10e) : le contre italien est foudroyant, De Cuyper laisse filer son vis-à-vis et Pio Esposito est à la réception d'un superbe geste (11e, 0-1).

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Petite alerte ensuite pour Castagne qui laisse presque filer Koleosho (14e), mais la réaction surgit dans la foulée : Doku déborde côté gauche, trouve De Bruyne dont la frappe déviée trouve Castagne au second poteau ; à la réception, c'est... Maxim De Cuyper qui pousse dans le but vide (15e, 1-1).

La magie de Jeremy Doku

On ne tremblera alors plus : sur un corner, Nathan Ngoy est à la réception d'une tête de Mechele repoussée par Donnarumma et met la Belgique aux commandes (21e, 2-1). Puis, le coup de baguette magique : un une-deux splendide entre De Bruyne et Moreira, une déviation de CDK... et Jeremy Doku, tout seul, qui dribble quatre hommes plein axe pour faire le break (26e, 3-1). Un but tout bonnement merveilleux.





Le rythme retombe ensuite, la Belgique laissant le ballon à une Italie peu inspirée et muselée tant devant qu'au milieu, grâce à un Lavia étincelant et un Ngoy impérial. Une grossière erreur de Calafiori offrira presque le 4-1 à De Bruyne, qui heurte cependant le montant (43e).

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Roberto Mancini tente de changer les choses à la pause en faisant monter Doumbia et Dimarco, mais aussi en plaçant Koleosho sur le flanc de Maxim De Cuyper, ce qui amène quelques alertes en début de seconde période. Sur un contre, le 4-1 était au bout du pied de Doku, isolé par Moreira : après avoir inscrit le plus dur en première période, il retombe dans ses travers et loupe le plus simple (50e).

Beaucoup de gâchis, heureusement sans conséquences

Bien trouvé par Tielemans après un joli travail de Moreira, Kevin De Bruyne manque quant à lui le cadre de peu (51e), avant qu'une tête un peu molle de De Ketelaere heurte la latte (53e). La Squadra est dans les cordes, les Diables s'amusent mais ne mettent pas l'uppercut : Donnarumma prive KDB d'un but qui aurait été bien mérité (64e). C'est ensuite l'arbitre qui ne signale pas un tirage de maillot évident dans le rectangle sur De Cuyper (69e).

Un match référence sur tous les plans donc sauf, peut-être, l'efficacité car cette équipe belge, largement au-dessus de son adversaire ce soir, aurait dû en planter au moins un ou deux de plus en seconde période. Diego Moreira passe lui aussi longtemps à côté du 4-1, d'abord en enroulant de peu à côté (73e), puis en gâchant un contre rondement mené (77e). Il finira enfin par se rattraper : De Bruyne, pas rancunier, le sert parfaitement après un travail jusqu'auboutiste de Doku, et le quatrième est enfin là (81e).

Dans une ambiance rare au Stade Roi Baudouin, le public chambrant l'adversaire, chantant une superbe Brabançonne et exultant même sur un penalty d'Esposito sorti par Lammens dans les arrêts de jeu (90e+2), la Belgique aura été chercher sa qualification pour les quarts de finale avec la manière. Mark van Bommel, lui, aura mis beaucoup de sceptiques de son côté durant cette trêve 100% réussie...