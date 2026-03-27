Date: 27/03/2026 20:00
Compétition: UEFA European U21 Championship qualification
journée: Journée 5
Stade: King Power at Den Dreef

LIVE : Un match terne entre les Espoirs belges et autrichiens (0-0)

Les Espoirs jouent un match très important ce vendredi en qualifications pour l'Euro U21. Une victoire, et la Belgique ferait un pas vers l'Euro.

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44
 L'Autriche met le nez à la fenêtre : Hödl dribble Vermeeren, arrive en position de centre côté droit.... et se loupe !
33
 Coup-franc belge... Samuel Mbangula s'en empare et l'envoie loin au-dessus
30
 Carton jaune pour Matte Smets ! Le capitaine du soir a laissé traîner le pied
27
 Le niveau de jeu est assez bas, avec des U21 qui jouent très peu sur leurs qualités et lancent de longs ballons vers un Bassette et un Vermant invisibles...
20
 L'entrejeu belge, composé de Vermeeren, Piedfort et Nonge, est plutôt à l'aise
17
 Le jeu se limite à beaucoup de longs ballons, malgré une domination technique belge
16
 Enfin un coup de coin belge après une longue période sans réel danger
12
 Mbangula tente de percer la défense autrichienne, qui reste solide
10
 La Belgique est supérieure à l'Autriche dans le jeu... avec 7 joueurs comptant une cap en équipe A, il faut dire que Swerts a une équipe de luxe
5
 Voilà la première grosse occasion !! Sur un coup-franc obtenu par les U21, Mokio donne un ballon parfait et Noubi alerte le gardien autrichien
1
 Belgique - Autriche: 0-0
17:00
 Bienvenue à Den Dreef pour ce match entre les U21 belges et autrichiens !

UEFA European U21 Championship qualification

 Journée 5
Belgique Belgique 0-0 Autriche Autriche
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