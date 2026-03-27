|Date:
|27/03/2026 20:00
|Compétition:
|UEFA European U21 Championship qualification
|journée:
|Journée 5
|Stade:
|King Power at Den Dreef
LIVE : Un match terne entre les Espoirs belges et autrichiens (0-0)
Les Espoirs jouent un match très important ce vendredi en qualifications pour l'Euro U21. Une victoire, et la Belgique ferait un pas vers l'Euro.
Mi-temps
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Mi-temps
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L'Autriche met le nez à la fenêtre : Hödl dribble Vermeeren, arrive en position de centre côté droit.... et se loupe !
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Coup-franc belge... Samuel Mbangula s'en empare et l'envoie loin au-dessus
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Carton jaune pour Matte Smets ! Le capitaine du soir a laissé traîner le pied
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Le niveau de jeu est assez bas, avec des U21 qui jouent très peu sur leurs qualités et lancent de longs ballons vers un Bassette et un Vermant invisibles...
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L'entrejeu belge, composé de Vermeeren, Piedfort et Nonge, est plutôt à l'aise
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Le jeu se limite à beaucoup de longs ballons, malgré une domination technique belge
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Enfin un coup de coin belge après une longue période sans réel danger
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Mbangula tente de percer la défense autrichienne, qui reste solide
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La Belgique est supérieure à l'Autriche dans le jeu... avec 7 joueurs comptant une cap en équipe A, il faut dire que Swerts a une équipe de luxe
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Voilà la première grosse occasion !! Sur un coup-franc obtenu par les U21, Mokio donne un ballon parfait et Noubi alerte le gardien autrichien
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Belgique - Autriche: 0-0
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17:00
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Bienvenue à Den Dreef pour ce match entre les U21 belges et autrichiens !