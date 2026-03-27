LIVE : Un match terne entre les Espoirs belges et autrichiens (0-0)

44

L'Autriche met le nez à la fenêtre : Hödl dribble Vermeeren, arrive en position de centre côté droit.... et se loupe !



33

Coup-franc belge... Samuel Mbangula s'en empare et l'envoie loin au-dessus



30

Carton jaune pour Matte Smets ! Le capitaine du soir a laissé traîner le pied



27

Le niveau de jeu est assez bas, avec des U21 qui jouent très peu sur leurs qualités et lancent de longs ballons vers un Bassette et un Vermant invisibles...



20

L'entrejeu belge, composé de Vermeeren, Piedfort et Nonge, est plutôt à l'aise



17

Le jeu se limite à beaucoup de longs ballons, malgré une domination technique belge



16

Enfin un coup de coin belge après une longue période sans réel danger



12

Mbangula tente de percer la défense autrichienne, qui reste solide



10

La Belgique est supérieure à l'Autriche dans le jeu... avec 7 joueurs comptant une cap en équipe A, il faut dire que Swerts a une équipe de luxe



5

Voilà la première grosse occasion !! Sur un coup-franc obtenu par les U21, Mokio donne un ballon parfait et Noubi alerte le gardien autrichien



1

Belgique - Autriche: 0-0



