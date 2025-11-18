Suis Belgique - Liechtenstein en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.
Date: 18/11/2025 20:45
Compétition: WC Qualification (Europe)
journée: Journée 10
Stade: Koning Boudewijn Stadion

Les Diables doivent faire plaisir au public, mais aussi se faire plaisir contre le Liechtenstein (live 20h45)

Loïc Woos
Loïc Woos depuis Sclessin
Les Diables doivent faire plaisir au public, mais aussi se faire plaisir contre le Liechtenstein (live 20h45)
Photo: © photonews

La Belgique reçoit le Liechtenstein, ce mardi soir à Sclessin. Une rencontre à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

C’est la dernière de l’année civile pour les Diables, qui disputeront leur ultime rencontre de qualification pour la Coupe du monde 2026 ce mardi soir contre le Liechtenstein, à Sclessin.

Une rencontre facile, sur le papier, face à l’une des plus faibles nations du globe. Mais une rencontre capitale aussi, puisque la Belgique ne doit pas seulement s’imposer après la déception vécue au Kazakhstan : elle doit également convaincre.

Les Diables doivent se faire plaisir

En conférence de presse, Rudi Garcia a promis plusieurs changements dans le onze de base par rapport à samedi soir. Pendant ce temps, Amadou Onana et Nathan Ngoy, blessés, ont quitté la sélection.

Le sélectionneur français espère fêter la qualification avec le douzième homme liégeois après la rencontre, tandis que le Liechtenstein, de son côté, espère profiter de ce match de gala pour inscrire son premier but dans ces qualifications.

Belgique - Liechtenstein : une rencontre déséquilibrée qui doit permettre aux Diables d’enchaîner les buts et de retrouver un peu de confiance avant la fin de l’année. Une affiche à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Comparatif Belgique - Liechtenstein

face-à-face remportés

1
0
0
04/09 20:45 Liechtenstein Liechtenstein 0-6 Belgique Belgique
