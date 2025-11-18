Date: 18/11/2025 20:45
Compétition: WC Qualification (Europe)
journée: Journée 10
Stade: Koning Boudewijn Stadion

LIVE : Suivez Belgique - Liechtenstein en direct commenté

La Belgique reçoit le Liechtenstein, ce mardi soir à Sclessin. Une rencontre à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Temps   0' 50" 
Loïc Woos depuis Sclessin
1
 Belgique - Liechtenstein: 0-0

19:45
 Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live pour suivre, en direct commenté, la rencontre entre la Belgique et le Liechtenstein
Belgique (Belgique - Liechtenstein)
Belgique: Senne Lammens - Thomas Meunier - Brandon Mechele - Arthur Theate - Timothy Castagne - Nicolas Raskin - Youri Tielemans - Alexis Saelemaekers - Hans Vanaken - Jérémy Doku - Charles De Ketelaere
Banc: Joaquin Seys - Maxim De Cuyper - Axel Witsel - Diego Moreira - Lois Openda - Leandro Trossard - Mike Penders - Matz Sels - Dodi Lukebakio - Koni De Winter - Charles Vanhoutte - Romeo Vermant

Liechtenstein: Benjamin Büchel - Maximilian Goppel - Andreas Malin - Fabio Luque-Notaro - Aron Sele - Kenny Kindle - Simon Luchinger - Nicolas Hasler - Sandro Wolfinger - Jens Hofer - Livio Meier
Banc: Pascal Foser - Philipp Ospelt - Severin Schlegel - Jonas Weissenhofer - Felix Oberwaditzer - Ferhat Saglam - Alessio Hasler - Dennis Salanović - Gabriel Foser - Liam Kranz - Fabio Wolfinger - Emanuel Zünd - Justin Ospelt - William Pizzi

présentation (du match)

Les Diables doivent faire plaisir au public, mais aussi se faire plaisir contre le Liechtenstein (live 20h45)
Loïc Woos
depuis Sclessin
| 0 réaction
Les Diables doivent faire plaisir au public, mais aussi se faire plaisir contre le Liechtenstein (live 20h45)
Photo: © photonews

La Belgique reçoit le Liechtenstein, ce mardi soir à Sclessin. Une rencontre à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

C’est la dernière de l’année civile pour les Diables, qui disputeront leur ultime rencontre de qualification pour la Coupe du monde 2026 ce mardi soir contre le Liechtenstein, à Sclessin.

Une rencontre facile, sur le papier, face à l’une des plus faibles nations du globe. Mais une rencontre capitale aussi, puisque la Belgique ne doit pas seulement s’imposer après la déception vécue au Kazakhstan : elle doit également convaincre.

Les Diables doivent se faire plaisir

En conférence de presse, Rudi Garcia a promis plusieurs changements dans le onze de base par rapport à samedi soir. Pendant ce temps, Amadou Onana et Nathan Ngoy, blessés, ont quitté la sélection.

Le sélectionneur français espère fêter la qualification avec le douzième homme liégeois après la rencontre, tandis que le Liechtenstein, de son côté, espère profiter de ce match de gala pour inscrire son premier but dans ces qualifications.

Belgique - Liechtenstein : une rencontre déséquilibrée qui doit permettre aux Diables d’enchaîner les buts et de retrouver un peu de confiance avant la fin de l’année. Une affiche à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Un superbe souvenir pour deux Diables, qui étaient encore jeunes : voici l'arbitre de Belgique - Liechtenstein

Un superbe souvenir pour deux Diables, qui étaient encore jeunes : voici l'arbitre de Belgique - Liechtenstein

17/11

La Belgique devra s'imposer contre le Liechtenstein ce mardi pour valider son ticket pour la Coupe du monde 2026. L'arbitre de la rencontre arbitrera un match de notre équi...

Une bicyclette de Witsel et presque aucun titulaire présent ce mardi : les Diables reviennent à Sclessin

Une bicyclette de Witsel et presque aucun titulaire présent ce mardi : les Diables reviennent à Sclessin

17/11

Les Diables Rouges ponctuent leur "tour de Belgique" ce mardi avec un match à Sclessin. Un retour très attendu, huit ans plus tard.

Confirmé par la fédération : un supplément d'âme pour pousser les Diables vers le Mondial à Sclessin

Confirmé par la fédération : un supplément d'âme pour pousser les Diables vers le Mondial à Sclessin

17/11

Demain soir, la Belgique recevra le Liechtenstein à Sclessin. Malgré la contre-performance de samedi à Astana, le public répond présent.

Les premiers doutes remontent au mois de juin : la position de Rudi Garcia est déjà fragilisée

Les premiers doutes remontent au mois de juin : la position de Rudi Garcia est déjà fragilisée

17/11 1

Rudi Garcia n'en est qu'à son dixième match avec les Diables Rouges, mais les doutes autour de lui sont bien là. Notre sélectionneur aurait déjà été remis en question en in...

"Je lui demandais d'en laisser passer quelques-uns" : l'anecdote folle de Carlo Ancelotti sur Thibaut Courtois

"Je lui demandais d'en laisser passer quelques-uns" : l'anecdote folle de Carlo Ancelotti sur Thibaut Courtois

17/11

Thibaut Courtois est un monument au Real Madrid. Il n'y a qu'à demander à Carlo Ancelotti ce qu'il en pense pour s'en convaincre.

Une teinte Rouche et du changement nécessaire : notre onze des Diables face au Liechtenstein

Une teinte Rouche et du changement nécessaire : notre onze des Diables face au Liechtenstein

17/11

Quel onze les Diables aligneront-ils ce mardi pour la dernière face au Liechtenstein ? Faut-il aligner l'équipe-type face à un adversaire très faible et battu d'avance, ou ...

Rudi Garcia répond à la déclaration phare de Jérémy Doku : "Il faut se méfier des réactions à chaud"

Rudi Garcia répond à la déclaration phare de Jérémy Doku : "Il faut se méfier des réactions à chaud"

17/11

Après avoir reçu quelques critiques et après la déclaration de Jérémy Doku, Rudi Garcia a calmé le jeu ce lundi en conférence de presse. Le sélectionneur des Diables a conf...

Une course contre la montre improbable a sauvé un Diable Rouge au Kazakhstan

Une course contre la montre improbable a sauvé un Diable Rouge au Kazakhstan

08:01

Avoir la bonne paire aux pieds, ça compte. Amadou Onana peut en témoigner : Adidas n'a pas livré à temps le Diable Rouge et une course contre la montre s'était lancée.

"Mes coéquipiers prennent des vacances pour jouer" : le quotidien surprenant des joueurs du Liechtenstein

"Mes coéquipiers prennent des vacances pour jouer" : le quotidien surprenant des joueurs du Liechtenstein

11:20

Le capitaine du Liechtenstein, Nicolas Hasler, s'est exprimé sur Qmusic avant le match de ce soir contre les Diables Rouges.

Beaucoup de changements et des surprises ? La composition probable des Diables contre le Liechtenstein

Beaucoup de changements et des surprises ? La composition probable des Diables contre le Liechtenstein

11:40 1

Dernière rencontre de qualification pour les Diables, qui reçoivent le Liechtenstein ce mardi soir à Sclessin. Voici la composition probable concoctée par Rudi Garcia.

Que se passe-t-il si les Diables Rouges ne gagnent pas ? Les différents scénarios

Que se passe-t-il si les Diables Rouges ne gagnent pas ? Les différents scénarios

12:40

La Belgique joue sa qualification ce soir : victoire, nul ou défaite, chaque scénario peut tout changer.

Le Liechtenstein y croit-il ? "Quand je vois des stades dont la capacité dépasse la population du pays..."

Le Liechtenstein y croit-il ? "Quand je vois des stades dont la capacité dépasse la population du pays..."

14:30

Le Liechtenstein aura fort à faire pour priver la Belgique de sa qualification pour la Coupe du Monde 2026. Le sélectionneur Konrad Funfstuck veut que ses joueurs rentrent ...

Qu'a pensé Kevin De Bruyne du match au Kazakhstan ? Les confidences de Steven Defour

Qu'a pensé Kevin De Bruyne du match au Kazakhstan ? Les confidences de Steven Defour

18:40

Kevin De Bruyne a commencé sa rééducation après son opération aux ischio-jambiers. Selon Steven Defour, tout se passe bien, même s'il s'ennuie un peu. De Bruyne a également...

Les Diables incapables de trouver des solutions eux-mêmes ? Steven Defour répond à Jérémy Doku

Les Diables incapables de trouver des solutions eux-mêmes ? Steven Defour répond à Jérémy Doku

17:30

Les Diables n'ont pas été épargnés par les critiques après leur partage au Kazakhstan. Steven Defour cautionne la remise en question de Jérémy Doku mais se pose des questions.

Un choix lourd de sens : le statut de Maarten Vandevoordt est en grand danger

Un choix lourd de sens : le statut de Maarten Vandevoordt est en grand danger

19:30

Maarten Vandevoordt a été placé en tribune par Rudi Garcia ce mardi face au Liechtenstein, au profit de Mike Penders. Un choix anecdotique ?

Cinq changements : voici les 11 Diables qui débutent face au Liechtenstein

Cinq changements : voici les 11 Diables qui débutent face au Liechtenstein

20:00

Rudi Garcia a révélé l'identité des 11 Diables Rouges qui débuteront ce mardi soir face au Liechtenstein et devront aller chercher la qualification.

WC Qualification (Europe)

 Journée 10
Hongrie Hongrie 2-3 Irlande Irlande
Portugal Portugal 9-1 Arménie Arménie
Ukraine Ukraine 2-0 Islande Islande
Serbie Serbie 2-1 Lettonie Lettonie
Albanie Albanie 0-2 Angleterre Angleterre
Azerbaïdjan Azerbaïdjan 1-3 France France
Israël Israël 4-1 Moldavie Moldavie
Italie Italie 1-4 Norvège Norvège
Allemagne Allemagne 6-0 Slovaquie Slovaquie
Malte Malte 2-3 Pologne Pologne
Montenegro Montenegro 2-3 Croatie Croatie
République tchèque République tchèque 6-0 Gibraltar Gibraltar
Irlande du Nord Irlande du Nord 1-0 Luxembourg Luxembourg
Pays-Bas Pays-Bas 4-0 Lituanie Lituanie
Bulgarie Bulgarie 20:45 Georgie Georgie
Biélorussie Biélorussie 20:45 Grèce Grèce
Pays de Galles Pays de Galles 20:45 Macédoine Macédoine
Ecosse Ecosse 20:45 Danemark Danemark
Belgique Belgique 0-0 Liechtenstein Liechtenstein
Espagne Espagne 20:45 Turquie Turquie
Autriche Autriche 20:45 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Suède Suède 0-0 Slovénie Slovénie
Roumanie Roumanie 20:45 Saint-Marin Saint-Marin
Kosovo Kosovo 20:45 Suisse Suisse
