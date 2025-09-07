Date: 07/09/2025 20:45
Compétition: WC Qualification (Europe)
journée: Journée 6
Stade: Koning Boudewijn Stadion

LIVE : Suivez Belgique - Kazakhstan en direct commenté (20h45)

La Belgique reçoit le Kazakhstan ce dimanche avec un objectif clair : les trois points, pour se rapprocher de la Coupe du Monde.

Temps   1' 3" 
Suivi en direct par Florent Malice
1
 Le Kazakhstan au ballon, première intervention de Debast sur une longue balle
1
 Belgique - Kazakhstan: 0-0
20:44
 Les hymnes ont retenti, les deux équipes prennent place ! Notons côté belge les changements suivants : De Ketelaere, Trossard, Raskin et Castagne ont intégré le onze !
20:42
 Bienvenue au Lotto Park pour ce match entre la Belgique et le Kazakhstan !
Belgique (Belgique - Kazakhstan)
Belgique: Thibaut Courtois - Zeno Debast - Arthur Theate - Maxim De Cuyper - Nicolas Raskin - Kevin De Bruyne - Youri Tielemans - Leandro Trossard - Jérémy Doku - Charles De Ketelaere - Timothy Castagne
Banc: Brandon Mechele - Maarten Vandevoordt - Matz Sels - Malick Fofana - Thomas Meunier - Koni De Winter - Charles Vanhoutte - Diego Moreira - Hans Vanaken - Lois Openda - Alexis Saelemaekers - Michy Batshuayi

Kazakhstan (Belgique - Kazakhstan)
Kazakhstan: Aybar Zhaksylykov - Maksim Samorodov - Galymzhan Kenzhebek
Banc: Mukhammejan Seisen - Sultanbek Astanov - Murojon Khalmatov - Dauren Zhumat - Damir Kasabulat - Dinmukhamed Karaman - Almas Tyulyubay - Dastan Satpaev - Islam Chesnokov - Temirlan Anarbekov - Alibek Kassym - Ramazan Orazov - Oralkhan Omirtayev - Bagdat Kairov - Nauryzbek Zhagorov - Bekkhan Shaizada - Serikzhan Muzhikov - Ular Zhaksybayev - Nuraly Alip - Yan Vorogovskiy

Belgique Belgique
  Joueur
1 Courtois Thibaut  
2 Debast Zeno  
3 Theate Arthur  
5 De Cuyper Maxim  
6 Raskin Nicolas  
7 De Bruyne Kevin  
8 Tielemans Youri  
11 Trossard Leandro  
11 Doku Jérémy  
17 De Ketelaere Charles  
21 Castagne Timothy  
  Banc
4 Mechele Brandon  
12 Vandevoordt Maarten  
13 Sels Matz  
14 Fofana Malick  
15 Meunier Thomas  
16 De Winter Koni  
18 Vanhoutte Charles  
19 Moreira Diego  
20 Vanaken Hans  
20 Openda Lois  
22 Saelemaekers Alexis  
23 Batshuayi Michy  

Kazakhstan Kazakhstan
  Joueur
Zhaksylykov Aybar  
Samorodov Maksim  
Kenzhebek Galymzhan  
  Banc
Seisen Mukhammejan  
Astanov Sultanbek  
Khalmatov Murojon  
Zhumat Dauren  
Kasabulat Damir  
Karaman Dinmukhamed  
Tyulyubay Almas  
Satpaev Dastan  
Chesnokov Islam  
Anarbekov Temirlan  
Kassym Alibek  
Orazov Ramazan  
Omirtayev Oralkhan  
Kairov Bagdat  
Zhagorov Nauryzbek  
Shaizada Bekkhan  
Muzhikov Serikzhan  
Zhaksybayev Ular  
Alip Nuraly  
11 Vorogovskiy Yan  

présentation (du match)

Quel onze pour les Diables ? Suivez Belgique-Kazakhstan sur Walfoot.be
Quel onze pour les Diables ? Suivez Belgique-Kazakhstan sur Walfoot.be
Quel onze Rudi Garcia alignera-t-il ce soir face au Kazakhstan ? La réponse d'ici une paire d'heures...

Rudi Garcia a prévenu qu'il y aurait du changement ce dimanche. On ignore dans quelles proportions, mais si le sélectionneur a pris la peine de le préciser, cela ne devrait pas considérer qu'un seul poste. 

On peut imaginer une tournante au poste de gardien de but, Courtois ayant subi une petite alerte à l'entraînement la semaine passée. Matz Sels pourrait donc prendre place derrière l'axe Debast-Theate que Garcia n'a pas l'air de vouloir modifier.

Côté gauche, on serait heureux de voir Diego Moreira remplacer Maxim De Cuyper, et Timothy Castagne pourrait débuter à droite.

Ne pas aligner Youri Tielemans dans son ancien stade serait une décision étrange et certainement impopulaire, et Kevin De Bruyne était présent en conférence de presse. Reste à voir qui remplacerait Hans Vanaken : Nicolas Raskin ou... Charles Vanhoutte, qui a aussi un lien avec Bruxelles ?

Enfin, devant, Loïs Openda ne devrait pas être mis au pilori par son coach, et Jérémy Doku retrouverait lui aussi le Lotto Park. Mais à droite, Fofana a bien assez donné et joué l'intégralité du match jeudi ; Alexis Saelemaekers pourrait débuter pour renforcer la teinte "Neerpede" du onze.

Notre onze :

Sels / Moreira - Theate - Debast - Castagne / Tielemans - KDB - Vanhoutte / Doku - Openda - Saelemaekers 

Quelle malchance : un Diable Rouge est déclaré forfait contre le Kazakhstan et ne fera pas ses débuts

Quelle malchance : un Diable Rouge est déclaré forfait contre le Kazakhstan et ne fera pas ses débuts

05/09 1

Quelle malchance ! Joaquin Seys est déclaré forfait pour le match contre le Kazakhstan au Lotto Park.

Un autre Diable Rouge forfait : Rudi Garcia perd une option

Un autre Diable Rouge forfait : Rudi Garcia perd une option

06/09

Mike Penders a quitté le rassemblement des Diables Rouges. Le gardien de Strasbourg a ressenti une gêne.

Les Diables n'en gardent pas un bon souvenir : l'arbitre de Belgique - Kazakhstan est connu

Les Diables n'en gardent pas un bon souvenir : l'arbitre de Belgique - Kazakhstan est connu

06/09

Demain, les Diables Rouge recevront le Kazakhstan au Lotto Park. L'UEFA a confirmé l'identité de l'arbitre qui dirigera la rencontre.

Anderlecht l'attendait, les Diables vont le faire : une première depuis cinq ans...avec déjà une ombre au tableau

Anderlecht l'attendait, les Diables vont le faire : une première depuis cinq ans...avec déjà une ombre au tableau

06/09

Demain soir, les Diables Rouge défieront le Kazakhstan au Lotto Park. Une affiche qui ne déchaîne pas les passions chez les supporters.

Plusieurs changements à prévoir demain soir : "Ce ne sera pas la même équipe que contre le Liechtenstein"

Plusieurs changements à prévoir demain soir : "Ce ne sera pas la même équipe que contre le Liechtenstein"

06/09

Rudi Garcia a préfacé la rencontre face au Kazakhstan à l'occasion de la conférence de presse de veille de match. Avec du changement à prévoir dans l'équipe.

Kevin De Bruyne donne des nouvelles de Romelu Lukaku

Kevin De Bruyne donne des nouvelles de Romelu Lukaku

06/09

Kevin De Bruyne s'est présenté devant la presse ce samedi, à la veille de Belgique-Kazakhstan. Il en a profité pour donner des nouvelles de son coéquipier à Naples, Romelu ...

Les Diables doivent-ils se méfier du Kazakhstan ? "Nous avons étudié la Belgique en détail"

Les Diables doivent-ils se méfier du Kazakhstan ? "Nous avons étudié la Belgique en détail"

06/09

Les Diables Rouges ne pourront être satisfaits que d'une victoire à domicile dimanche. Mais Ali Aliyev et ses hommes ne viendront pas en victimes consentantes.

Avant Lukaku, avant Openda : quand Marvin Ogunjimi était le roi en pointe des Diables Rouges

Avant Lukaku, avant Openda : quand Marvin Ogunjimi était le roi en pointe des Diables Rouges

10:30

Belgique-Kazakhstan est un match synonyme de très bons souvenirs pour Marvin Ogunjimi. L'ancien attaquant du KRC Genk a brièvement été l'attaquant titulaire des Diables Rou...

Yannick Carrasco va-t-il enfin quitter l'Arabie Saoudite ? Un club s'intéresse à lui

Yannick Carrasco va-t-il enfin quitter l'Arabie Saoudite ? Un club s'intéresse à lui

11:40

Yannick Carrasco évolue en Arabie Saoudite depuis 2023. Mais à 32 ans, sa carrière est encore loin d'être terminée. Pourrait-il retrouver le sommet ?

La principale victime du onze de ce soir ? "Je lui ai dit de garder confiance"

La principale victime du onze de ce soir ? "Je lui ai dit de garder confiance"

13:30 1

Ce soir, les Diables Rouges recoivent le Kazakhstan. L'identitité de l'attaquant de pointe fait encore une fois débat.

"L'entraîneur dont la Belgique avait besoin" : Pierre Locht conquis par Garcia après avoir été consulté...pour Tedesco

"L'entraîneur dont la Belgique avait besoin" : Pierre Locht conquis par Garcia après avoir été consulté...pour Tedesco

16:00

Nouvel homme de l'ombre de la fédération, Pierre Locht n'en côtoye pas moins Rudi Garcia de manière régulière. Il semble conquis par ses premiers mois à la tête des Diables...

Allô Rudi ? Pendant que les Diables cherchent une alternative à Lukaku, un Liégeois plante son 16e but de la saison

Allô Rudi ? Pendant que les Diables cherchent une alternative à Lukaku, un Liégeois plante son 16e but de la saison

18:30

Pendant la trêve internationale, la grande majorité des championnats sont en pause. Mais la MLS continue bel et bien, au rythme de ses buteurs passés par la Pro League.

Raskin de retour dans le onze, Trossard aussi : la compo des Diables contre le Kazakhstan

Raskin de retour dans le onze, Trossard aussi : la compo des Diables contre le Kazakhstan

19:42 4

Les Diables Rouges recoivent le Kazakhstan à Anderlecht ce soir. Les compositions sont connues, avec plusieurs changements côté belge.

