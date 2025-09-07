Quel onze pour les Diables ? Suivez Belgique-Kazakhstan sur Walfoot.be

Quel onze Rudi Garcia alignera-t-il ce soir face au Kazakhstan ? La réponse d'ici une paire d'heures...

Rudi Garcia a prévenu qu'il y aurait du changement ce dimanche. On ignore dans quelles proportions, mais si le sélectionneur a pris la peine de le préciser, cela ne devrait pas considérer qu'un seul poste.

On peut imaginer une tournante au poste de gardien de but, Courtois ayant subi une petite alerte à l'entraînement la semaine passée. Matz Sels pourrait donc prendre place derrière l'axe Debast-Theate que Garcia n'a pas l'air de vouloir modifier.

Côté gauche, on serait heureux de voir Diego Moreira remplacer Maxim De Cuyper, et Timothy Castagne pourrait débuter à droite.

Ne pas aligner Youri Tielemans dans son ancien stade serait une décision étrange et certainement impopulaire, et Kevin De Bruyne était présent en conférence de presse. Reste à voir qui remplacerait Hans Vanaken : Nicolas Raskin ou... Charles Vanhoutte, qui a aussi un lien avec Bruxelles ?

Enfin, devant, Loïs Openda ne devrait pas être mis au pilori par son coach, et Jérémy Doku retrouverait lui aussi le Lotto Park. Mais à droite, Fofana a bien assez donné et joué l'intégralité du match jeudi ; Alexis Saelemaekers pourrait débuter pour renforcer la teinte "Neerpede" du onze.

Notre onze :

Sels / Moreira - Theate - Debast - Castagne / Tielemans - KDB - Vanhoutte / Doku - Openda - Saelemaekers