Date: 13/10/2025 20:45
Compétition: WC Qualification (Europe)
journée: Journée 8

LIVE : Les Diables aux commandes grâce à Meunier, un superbe but

Victoire obligatoire pour la Belgique au Pays de Galles. Voici la composition des Diables Rouges pour cette rencontre décisive.

Tous les matches en direct
Classement Live
Temps   32' 12" 
Loïc Woos depuis le Cardiff City Stadium
30
 Trossard !
Quelle occasion encore, centre de Doku et reprise de Trossard, contrée en corner
27
 Nouvelle occasion pour les Diables, cette fois sur phase arrêtée. Theate en deux temps, au-dessus
24
 GOOOOOAL POUR LA BELGIQUE !!!
Et celui-là est magnifique ! Superbe balle transversale de Trossard pour Doku, qui rentre dans le jeu et attend Meunier. Il frappe, Darlow dévie dans le toit du but, 1-2 !
24

But 		But de Thomas Meunier (Jérémy Doku)
23
 De Ketelaere !
Superbe solo de CDK, mais sa frappe est sur la trajectoire de Darlow
21
 La défense des Diables se troue totalement sur un long ballon vers Harris, c'est heureusement sauvé
18

But 		But de Kevin De Bruyne (Coup de pied de réparation)
18
 GOOOOOOAL POUR LA BELGIQUE
Kevin De Bruyne égalise sur penalty ! C'était léger, mais c'est dedans !
17

Coup de pied de réparation 		Penalty pour Belgique
17
 Il le donne, penalty !
17
 Penalty à suivre pour Belgique? Le VAR analyse la phase.
17
 L'arbitre va consulter l'écran
15
 Centre de De Bruyne contré, les Diables réclament une main dans le rectangle
15
Pays de Galles - Belgique
13
  Carte jaune pour Harry Wilson
Jaune Wilson pour une semelle sur Theate
12
 Les Diables ne réussissent pas trois passes
11
 Les Diables doivent réagir après un début de rencontre très compliqué. Le Pays de Galles a mis une très grosse pression d'entrée de jeu
8

But 		But de Joe Rodon (Sorba Thomas)
8
 Goal pour le Pays de Galles
Reprise de la tête de Joe Rondon sur corner, c'est 1-0 et c'est la folie furieuse ici à Cardiff
5
 Nouvelle occasion galloise issue d'un coup-franc de Wilson, début de match compliqué dans une grosse ambiance
2
 Première occasion galloise avec David Brooks et Jordan James dans le rectangle, juste à côté
1
 Pays de Galles - Belgique: 0-0

Pays de Galles: Karl Darlow - Neco Williams - Benjamin Davies - Ethan Ampadu - Joe Rodon - David Brooks - Harry Wilson - Benjamin Cabango - Jordan James - Mark Thomas Harris - Sorba Thomas
Banc: Chris Mepham - Lewis Koumas - Liam Cullen - Brennan Johnson - Tom King - Kieffer Moore - Rubin Colwill - Jay Dasilva - Ronan Kpakio - Adam Davies - Josh Sheehan - Nathan Broadhead

Belgique: Thibaut Courtois - Thomas Meunier - Arthur Theate - Zeno Debast - Maxim De Cuyper - Nicolas Raskin - Amadou Onana - Kevin De Bruyne - Jérémy Doku - Leandro Trossard - Charles De Ketelaere
Banc: Brandon Mechele - Axel Witsel - Lois Openda - Senne Lammens - Matz Sels - Dodi Lukebakio - Koni De Winter - Malick Fofana - Hans Vanaken - Timothy Castagne - Joaquin Seys - Michy Batshuayi












Pays de Galles Pays de Galles
Darlow Karl 5.6  
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 0/10 (0%)
Plus de stats
Williams Neco 6.15  
  • Précision des passes: 5/9 (55.6%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
Plus de stats
Davies Benjamin 6.14  
  • Précision des passes: 11/16 (68.8%)
  • Précision des longs ballons: 0/5 (0%)
Plus de stats
Ampadu Ethan 6.08  
  • Précision des passes: 15/19 (78.9%)
Plus de stats
Rodon Joe 6.95  
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 18/19 (94.7%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Brooks David 5.97  
  • Précision des passes: 5/7 (71.4%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Wilson Harry   5.78  
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Cabango Benjamin 6.17  
  • Précision des passes: 16/19 (84.2%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
James Jordan 6.03  
  • Précision des passes: 7/8 (87.5%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Harris Mark Thomas 6.33  
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Thomas Sorba A 6.85  
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 5/7 (71.4%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Banc
Mepham Chris  
Koumas Lewis  
Cullen Liam  
Johnson Brennan  
King Tom  
Moore Kieffer  
Colwill Rubin  
Dasilva Jay  
Kpakio Ronan  
Davies Adam  
Sheehan Josh  
Broadhead Nathan  
 

Belgique Belgique
Courtois Thibaut 6.25  
  • Arrêts: 0
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 6/19 (31.6%)
Plus de stats
Meunier Thomas 7.24  
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 4/6 (66.7%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Theate Arthur 5.92  
  • Précision des passes: 11/16 (68.8%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 2/7 (28.6%)
Plus de stats
Debast Zeno 6.29  
  • Précision des passes: 5/6 (83.3%)
Plus de stats
De Cuyper Maxim 6.29  
  • Précision des passes: 8/10 (80%)
Plus de stats
Raskin Nicolas 6.08  
  • Précision des passes: 8/9 (88.9%)
Plus de stats
Onana Amadou 6.38  
  • Précision des passes: 7/9 (77.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
De Bruyne Kevin 6.58  
  • Buts: 1
  • Coup de pied de réparation: 1
  • Précision des passes: 6/6 (100%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Doku Jérémy A 6.64  
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 7/9 (77.8%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Plus de stats
Trossard Leandro 5.97  
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
De Ketelaere Charles 6.8  
  • Précision des passes: 6/8 (75%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Banc
Mechele Brandon  
Witsel Axel  
Openda Lois  
Lammens Senne  
Sels Matz  
Lukebakio Dodi  
De Winter Koni  
Fofana Malick  
Vanaken Hans  
Castagne Timothy  
Seys Joaquin  
Batshuayi Michy  

présentation (du match)

La victoire et rien d'autre : voici la composition probable des Diables au Pays de Galles
Loïc Woos
depuis le Cardiff City Stadium
| 0 réaction
La victoire et rien d'autre : voici la composition probable des Diables au Pays de Galles
Photo: © photonews

Victoire obligatoire pour la Belgique au Pays de Galles. Voici la composition probable des Diables Rouges pour cette rencontre décisive.

La Belgique n'aura pas le droit à l'erreur au Pays de Galles, ce lundi. Pour cette rencontre, Rudi Garcia ne devrait pas changer grand-chose, toutefois, dans son compartiment défensif.

Néanmoins, Thomas Meunier et Timothy Castagne ont souvent alterné les rencontres lorsqu'ils étaient tous les deux disponibles. Castagne ayant commencé contre la Macédoine du Nord, cela pourrait être au tour de Meunier d'accompagner Zeno Debast, Arthur Theate et Maxim De Cuyper dans la défense.

Au milieu de terrain, Amadou Onana n'est pas encore à 100%, et Youri Tielemans est évidemment blessé. Le trio composé de Nicolas Raskin, Hans Vanaken et Kevin De Bruyne pourrait donc être reconduit... et mériterait de l'être.

Sur les ailes, Alexis Saelemaekers a quitté la sélection, blessé. Il pourrait être remplacé numériquement par Malick Fofana, qui accompagnerait Jérémy Doku. En pointe, Charles De Ketelaere est de retour et pourrait profiter du manque d'efficacité de Leandro Trossard et Loïs Openda contre la Macédoine du Nord.

La composition probable des Diables : Courtois - Meunier, Debast, Theate, De Cuyper - Raskin, Vanaken, De Bruyne - Doku, Fofana, De Ketelaere.

Banc (deux joueurs à enlever) : Sels, Vandevoordt, Lammens, Castagne, Mechele, De Winter, Witsel, Seys, Vanhoutte, Onana, Lukebakio, Trossard, Batshuayi, Openda.

Plus le droit à l'erreur : voilà ce dont la Belgique aura besoin pour se qualifier à la Coupe du monde 2026

Plus le droit à l'erreur : voilà ce dont la Belgique aura besoin pour se qualifier à la Coupe du monde 2026

12/10

Après le match nul 0-0 contre la Macédoine du Nord, la qualification des Diables Rouges pour la Coupe du monde reste un peu incertaine. La Belgique doit obtenir au moins se...

Pourquoi ne pas avoir fait monter Batshuayi contre la Macédoine du Nord ? Rudi Garcia s'est exprimé

Pourquoi ne pas avoir fait monter Batshuayi contre la Macédoine du Nord ? Rudi Garcia s'est exprimé

12/10 3

Après le match entre la Belgique et la Macédoine du Nord, une seule question revenait dans la salle de presse de la Planet Group Arena : "Pourquoi le sélectionneur Rudi Gar...

Un ancien Diable Rouge met en garde avant le déplacement au pays de Galles

Un ancien Diable Rouge met en garde avant le déplacement au pays de Galles

12/10

Lundi soir, les Diables Rouges jouent gros au pays de Galles. Ils doivent s'imposer pour rester en course pour la qualification de la Coupe du Monde 2026.

Après la presse italienne, une légende de la Juventus alerte sur le niveau d'un Diable Rouge

Après la presse italienne, une légende de la Juventus alerte sur le niveau d'un Diable Rouge

12/10

La Juventus enchaîne les contre-performances et inquiète. David Trezeguet appelle à une réaction et vise surtout les attaquants du club.

Trop fort pour les Espoirs ? Un Diable Rouge assume : "C'est un pas en arrière, mais..."

Trop fort pour les Espoirs ? Un Diable Rouge assume : "C'est un pas en arrière, mais..."

12/10 1

Diego Moreia était appelé appelé pour la première fois avec les Diables Rouges en septembre, mais cette fois, il joue avec les Espoirs.

Radja Nainggolan donne son avis sur les Diables Rouges : une bonne équipe ?

Radja Nainggolan donne son avis sur les Diables Rouges : une bonne équipe ?

12/10

Radja Nainggolan a pris la parole au sujet des Diables Rouges sous Rudi Garcia. Le joueur du KSC Lokeren se montre assez optimiste quant à l'équipe nationale belge.

"On sait tout faire" : Rudi Garcia confiant avant sa rencontre la plus importante sur le banc des Diables

"On sait tout faire" : Rudi Garcia confiant avant sa rencontre la plus importante sur le banc des Diables

12/10

La Belgique n'aura pas droit à l'erreur sur la pelouse du Cardiff City Stadium, ce lundi. Le pays de Galles devrait se montrer bien plus joueur que la Macédoine du Nord, ce...

"Parfois, vous me faites rire" : Rudi Garcia se moque des critiques après le partage contre la Macédoine

"Parfois, vous me faites rire" : Rudi Garcia se moque des critiques après le partage contre la Macédoine

12/10 2

Son choix de ne pas faire entrer Michy Batshuayi a beaucoup fait parler. Rudi Garcia a répondu aux critiques des supporters et de la presse, ce dimanche en conférence de pr...

"Il y a plus de pression" : Thibaut Courtois sait ce que la Belgique doit faire pour battre le Pays de Galles

"Il y a plus de pression" : Thibaut Courtois sait ce que la Belgique doit faire pour battre le Pays de Galles

06:00

Parmi les Diables les plus expérimentés, Thibaut Courtois s'est présenté en conférence de presse ce dimanche, avant une rencontre où son vécu, comme celui des autres cadres...

L'ancien sélectionneur, Marc Wilmots, mise sur deux jeunes Diables pour faire tomber le pays de Galles

L'ancien sélectionneur, Marc Wilmots, mise sur deux jeunes Diables pour faire tomber le pays de Galles

07:29

La Belgique doit battre le pays de Galles à Cardiff pour rester dans la course à la qualification du Mondial 2026. Une victoire offrirait aux Diables Rouges la première pla...

"Le pays de Galles maître de son destin" : la presse galloise affiche sa confiance

"Le pays de Galles maître de son destin" : la presse galloise affiche sa confiance

08:37

Le pays de Galles et la Belgique s'affrontent ce lundi à Cardiff dans un duel décisif. Les deux équipes jouent gros dans la course à la qualification pour le Mondial 2026.

"J'espère qu'il va débuter" : Philippe Albert tranche sur l'attaquant à aligner contre le pays de Galles

"J'espère qu'il va débuter" : Philippe Albert tranche sur l'attaquant à aligner contre le pays de Galles

11:20

La Belgique se déplace à Cardiff pour un match crucial face au pays de Galles. Les choix offensifs de Rudi Garcia seront au centre de toutes les attentions.

Les Diables devront le surveiller de près : David Brooks, le De Bruyne gallois qui revient de l'enfer

Les Diables devront le surveiller de près : David Brooks, le De Bruyne gallois qui revient de l'enfer

13:20

Les Diables seront sous pression ce soir à Cardiff. Le Pays de Galles peut compter sur une certaine richesse dans le secteur offensif.

"J'ai eu des moments douloureux" : un ancien Diable rouge se confie sur son aventure en sélection

"J'ai eu des moments douloureux" : un ancien Diable rouge se confie sur son aventure en sélection

15:00

Gilles De Bilde a pris part à un total de 25 matchs avec les Diables Rouges entre 1994 et 2000. L'ancien Diable rouge est revenu sur son parcours en sélection.

Plusieurs changements dans la sélection finale de Rudi Garcia pour le déplacement au Pays de Galles

Plusieurs changements dans la sélection finale de Rudi Garcia pour le déplacement au Pays de Galles

12:00

Quelques changements dans les 23 de Rudi Garcia pour ce déplacement au Pays de Galles. Maarten Vandevoordt et Charles Vanhoutte sortent du groupe, tandis que Senne Lammens,...

WC Qualification (Europe)

 Journée 8
Saint-Marin Saint-Marin 0-4 Chypre Chypre
Ecosse Ecosse 2-1 Biélorussie Biélorussie
Iles Féroë Iles Féroë 2-1 République tchèque République tchèque
Pays-Bas Pays-Bas 4-0 Finlande Finlande
Danemark Danemark 3-1 Grèce Grèce
Croatie Croatie 3-0 Gibraltar Gibraltar
Roumanie Roumanie 1-0 Autriche Autriche
Lituanie Lituanie 0-2 Pologne Pologne
Irlande du Nord Irlande du Nord 0-0 Allemagne Allemagne
Islande Islande 0-0 France France
Suède Suède 0-0 Kosovo Kosovo
Slovénie Slovénie 0-0 Suisse Suisse
Macédoine Macédoine 0-0 Kazakhstan Kazakhstan
Slovaquie Slovaquie 0-0 Luxembourg Luxembourg
Ukraine Ukraine 1-0 Azerbaïdjan Azerbaïdjan
Pays de Galles Pays de Galles 1-2 Belgique Belgique
Estonie Estonie 14/10 Moldavie Moldavie
Irlande Irlande 14/10 Arménie Arménie
Andorre Andorre 14/10 Serbie Serbie
Lettonie Lettonie 14/10 Angleterre Angleterre
Espagne Espagne 14/10 Bulgarie Bulgarie
Portugal Portugal 14/10 Hongrie Hongrie
Turquie Turquie 14/10 Georgie Georgie
Italie Italie 14/10 Israël Israël
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved