|Date:
|15/11/2025 15:00
|Compétition:
|WC Qualification (Europe)
|journée:
|Journée 9
|Stade:
|Central Stadium Almaty
LIVE : Le Kazakhstan a frôlé le 2-0... match difficile pour les Diables
La Belgique affronte le Kazakhstan ce samedi à Astana et peut empocher son ticket pour la Coupe du Monde 2026 en cas de victoire.
45+2' 29"
|
45+2
|
Le Kazakhstan balance les ballons vers l'avant avec un seul objectif : atteindre la mi-temps sur ce score de 1-0
|
45+1
|
De Ketelaaaere ! Sa première vraie phase offensive, il est trouvé par Doku, crochète et frappe sur Anarbekov !
|
45
|
Centre de Seys... personne ! Kenzhebek repart en contre...
|
43
|
Et encore un arrêt nécessaire de Matz Sels après que Kenzhebek ait été trouvé côté gauche et soit bien rentré dans le rectangle...
|
42
|
Mauvaise nouvelle pour Amadou Onana averti pour un petit geste vers le visage de Kenzhebek
|
40
|
Carte jaune pour Amadou Onana
|
37
|
Jérémy Doku met encore le feu côté gauche, il centre... Raskin reprend, au-dessus
|
36
|
Vanaken hésite, centre au second poteau... Castagne centre, la défense kazakhe se dégage mais c'est corner belge
|
34
|
Samorodov se balade après un corner, passe Raskin facilement, dépasse Seys et obtient un énième coup de coin...
|
33
|
Kenzhebek lance encore un raid sur une perte de balle de Castagne, c'est chaud... frappe de seconde ligne ensuite de Satpaev et De Winter met en corner !
|
31
|
Centre de Leandro Trossard au second poteau vers Seys, qui reprend au-dessus
|
30
|
Phase offensive kazakh intéressante, Theate reste debout et défend bien... ça relance Doku qui force un carton jaune
|
29
|
Carte jaune pour Erkin Tapalov
|
27
|
Vanakeeen... au-dessus ! Phase plein axe entre Raskin, Trossard et qui revient au capitaine du soir dont la frappe s'envole
|
26
|
Contre kazakh... et Kenzhebek avance devant De Winter qui recule et le laisse enrouler, juste au-dessus
|
23
|
TROSSARD ! Arrêt d'Anarbekov encore ! Ca partait d'une belle balle de Charles De Ketelaere pour Castagne qui va chercher le joueur d'Arsenal en retrait...
|
20
|
VANAKEN ! Reprise sur un excellent centre signé Castagne, et bel arrêt d'Anarbekov, le portier kazakh
|
17
|
Frappe de Onana loin au-dessus
|
17
|
Début de match de cauchemar pour la Belgique en tout cas, le Kazakhstan est très calme et bien dans sa rencontre, ça défend bien...
|
14
|
Seys et Doku combinent, Kassym tacle et concède le corner, le ballon de Doku était un peu fort
|
12
|
Doku passe deux hommes et obtient encore une faute, l'ailier de City est dans son match
|
12
|
Centre venu de la droite encore que Castagne remet calmement à Sels... mais il y avait hors-jeu au début de la phase quoi qu'il en soit
|
10
|
GOAAAAAAAL POUR LE KAZAKHSTAN !!! Une perte de balle de Theate, Satpaev frappe dans l'angle fermé de Sels ! C'est 1-0 !
|
9
|
But de Dastan Satpaev
|
8
|
KENZHEBEK !! Incroyable frappe de l'ailier qui rentre depuis le flanc gauche, il enroule une superbe frappe que Sels va chercher main opposée, corner !
|
7
|
Sels boxe le ballon, De Winter protège son ballon... mais il redevient kazakh
|
7
|
Et dans la foulée, Matz Sels offre bêtement un corner au Kazakhstan !
|
6
|
Contre kazakh emmené par Samorodov qui ouvre côté droit, le centre de Chesnokov ne trouve personne !
|
5
|
Bon coup-franc côté droit pour les Diables... Trossard le donne bien et c'est dévié en corner !
|
3
|
Les Belges faisaient tourner, première perte de balle signée Trossard mais le Kazakhstan n'en profite pas...
|
1
|
Kazakhstan - Belgique: 0-0
|
14:51
|
Vous pouvez découvrir le onze des Diables ci-dessous ; notez que le capitaine de l'équipe est Hans Vanaken, en l'absence de Tielemans
|
14:51
|
Bonjour à tous et bienvenue dans ce live du match entre le Kazakhstan et la Belgique à Astana !
|
Banc: Bekkhan Shaizada - Sergiy Maliy - Arsen Ashirbek - Dauren Zhumat - Mukhammejan Seisen - Georgiy Zhukov - Nauryzbek Zhagorov - Ivan Sviridov - Dinmukhamed Karaman - Elkhan Astanov - Sultanbek Astanov - Damir Kasabulat
Banc: Senne Lammens - Brandon Mechele - Maxim De Cuyper - Axel Witsel - Diego Moreira - Youri Tielemans - Lois Openda - Maarten Vandevoordt - Dodi Lukebakio - Charles Vanhoutte - Romeo Vermant - Alexis Saelemaekers
|
Kazakhstan
|Anarbekov Temirlan
| 7.52
Temirlan Anarbekov @ Kazakhstan - Belgique7.52
|
|Kairov Bagdat
| 6.87
Bagdat Kairov @ Kazakhstan - Belgique6.87
|
|Kassym Alibek
| 6.91
Alibek Kassym @ Kazakhstan - Belgique6.91
|
|Alip Nuraly
| 7.17
Nuraly Alip @ Kazakhstan - Belgique7.17
|
|Vorogovskiy Yan
| 7.27
Yan Vorogovskiy @ Kazakhstan - Belgique7.27
|
|Orazov Ramazan
| 6.83
Ramazan Orazov @ Kazakhstan - Belgique6.83
|
|Tapalov Erkin
| 6.51
Erkin Tapalov @ Kazakhstan - Belgique6.51
|
|Chesnokov Islam
| 6.75
Islam Chesnokov @ Kazakhstan - Belgique6.75
|
|Samorodov Maksim
| 6.95
Maksim Samorodov @ Kazakhstan - Belgique6.95
|
|Kenzhebek Galymzhan
| 7.09
Galymzhan Kenzhebek @ Kazakhstan - Belgique7.09
|
|Satpaev Dastan ⚽
| 7.88
Dastan Satpaev @ Kazakhstan - Belgique7.88
|
|Banc
|Shaizada Bekkhan
|
|Maliy Sergiy
|
|Ashirbek Arsen
|
|Zhumat Dauren
|
|Seisen Mukhammejan
|
|Zhukov Georgiy
|
|Zhagorov Nauryzbek
|
|Sviridov Ivan
|
|Karaman Dinmukhamed
|
|Astanov Elkhan
|
|Astanov Sultanbek
|
|Kasabulat Damir
|
|
Belgique
|Sels Matz
| 7.1
Matz Sels @ Kazakhstan - Belgique7.1
|
|Castagne Timothy
| 6.38
Timothy Castagne @ Kazakhstan - Belgique6.38
|
|De Winter Koni
| 6.66
Koni De Winter @ Kazakhstan - Belgique6.66
|
|Theate Arthur
| 6.69
Arthur Theate @ Kazakhstan - Belgique6.69
|
|Seys Joaquin
| 6.82
Joaquin Seys @ Kazakhstan - Belgique6.82
|
|Onana Amadou
| 6.48
Amadou Onana @ Kazakhstan - Belgique6.48
|
|Vanaken Hans
| 7.0
Hans Vanaken @ Kazakhstan - Belgique7.0
|
|Raskin Nicolas
| 6.98
Nicolas Raskin @ Kazakhstan - Belgique6.98
|
|Trossard Leandro
| 6.33
Leandro Trossard @ Kazakhstan - Belgique6.33
|
|De Ketelaere Charles
| 6.41
Charles De Ketelaere @ Kazakhstan - Belgique6.41
|
|Doku Jérémy
| 6.55
Jérémy Doku @ Kazakhstan - Belgique6.55
|
|Banc
|Lammens Senne
|
|Mechele Brandon
|
|De Cuyper Maxim
|
|Witsel Axel
|
|Moreira Diego
|
|Tielemans Youri
|
|Openda Lois
|
|Vandevoordt Maarten
|
|Lukebakio Dodi
|
|Vanhoutte Charles
|
|Vermant Romeo
|
|Saelemaekers Alexis
|