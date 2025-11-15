Date: 15/11/2025 15:00
Compétition: WC Qualification (Europe)
journée: Journée 9
Stade: Central Stadium Almaty

LIVE : Le Kazakhstan a frôlé le 2-0... match difficile pour les Diables

La Belgique affronte le Kazakhstan ce samedi à Astana et peut empocher son ticket pour la Coupe du Monde 2026 en cas de victoire.

Temps   45+2' 29" 
45+2
 Le Kazakhstan balance les ballons vers l'avant avec un seul objectif : atteindre la mi-temps sur ce score de 1-0
45+1
 De Ketelaaaere ! Sa première vraie phase offensive, il est trouvé par Doku, crochète et frappe sur Anarbekov !
45
 Centre de Seys... personne ! Kenzhebek repart en contre...
43
 Et encore un arrêt nécessaire de Matz Sels après que Kenzhebek ait été trouvé côté gauche et soit bien rentré dans le rectangle...
42
 Mauvaise nouvelle pour Amadou Onana averti pour un petit geste vers le visage de Kenzhebek
40
  Carte jaune pour Amadou Onana
37
 Jérémy Doku met encore le feu côté gauche, il centre... Raskin reprend, au-dessus
36
 Vanaken hésite, centre au second poteau... Castagne centre, la défense kazakhe se dégage mais c'est corner belge
34
 Samorodov se balade après un corner, passe Raskin facilement, dépasse Seys et obtient un énième coup de coin...
33
 Kenzhebek lance encore un raid sur une perte de balle de Castagne, c'est chaud... frappe de seconde ligne ensuite de Satpaev et De Winter met en corner !
31
 Centre de Leandro Trossard au second poteau vers Seys, qui reprend au-dessus
30
 Phase offensive kazakh intéressante, Theate reste debout et défend bien... ça relance Doku qui force un carton jaune
29
  Carte jaune pour Erkin Tapalov
27
 Vanakeeen... au-dessus ! Phase plein axe entre Raskin, Trossard et qui revient au capitaine du soir dont la frappe s'envole
26
 Contre kazakh... et Kenzhebek avance devant De Winter qui recule et le laisse enrouler, juste au-dessus
23
 TROSSARD ! Arrêt d'Anarbekov encore ! Ca partait d'une belle balle de Charles De Ketelaere pour Castagne qui va chercher le joueur d'Arsenal en retrait...
20
 VANAKEN ! Reprise sur un excellent centre signé Castagne, et bel arrêt d'Anarbekov, le portier kazakh
17
 Frappe de Onana loin au-dessus
17
 Début de match de cauchemar pour la Belgique en tout cas, le Kazakhstan est très calme et bien dans sa rencontre, ça défend bien...
14
 Seys et Doku combinent, Kassym tacle et concède le corner, le ballon de Doku était un peu fort
12
 Doku passe deux hommes et obtient encore une faute, l'ailier de City est dans son match
12
 Centre venu de la droite encore que Castagne remet calmement à Sels... mais il y avait hors-jeu au début de la phase quoi qu'il en soit
10
 GOAAAAAAAL POUR LE KAZAKHSTAN !!! Une perte de balle de Theate, Satpaev frappe dans l'angle fermé de Sels ! C'est 1-0 !
9

But 		But de Dastan Satpaev
8
 KENZHEBEK !! Incroyable frappe de l'ailier qui rentre depuis le flanc gauche, il enroule une superbe frappe que Sels va chercher main opposée, corner !
7
 Sels boxe le ballon, De Winter protège son ballon... mais il redevient kazakh
7
 Et dans la foulée, Matz Sels offre bêtement un corner au Kazakhstan !
6
 Contre kazakh emmené par Samorodov qui ouvre côté droit, le centre de Chesnokov ne trouve personne !
5
 Bon coup-franc côté droit pour les Diables... Trossard le donne bien et c'est dévié en corner !
3
 Les Belges faisaient tourner, première perte de balle signée Trossard mais le Kazakhstan n'en profite pas...
1
 Kazakhstan - Belgique: 0-0
14:51
 Vous pouvez découvrir le onze des Diables ci-dessous ; notez que le capitaine de l'équipe est Hans Vanaken, en l'absence de Tielemans
14:51
 Bonjour à tous et bienvenue dans ce live du match entre le Kazakhstan et la Belgique à Astana !
Kazakhstan (Kazakhstan - Belgique)
Kazakhstan: Temirlan Anarbekov - Bagdat Kairov - Alibek Kassym - Nuraly Alip - Yan Vorogovskiy - Ramazan Orazov - Erkin Tapalov - Islam Chesnokov - Maksim Samorodov - Galymzhan Kenzhebek - Dastan Satpaev
Banc: Bekkhan Shaizada - Sergiy Maliy - Arsen Ashirbek - Dauren Zhumat - Mukhammejan Seisen - Georgiy Zhukov - Nauryzbek Zhagorov - Ivan Sviridov - Dinmukhamed Karaman - Elkhan Astanov - Sultanbek Astanov - Damir Kasabulat

Belgique (Kazakhstan - Belgique)
Belgique: Matz Sels - Timothy Castagne - Koni De Winter - Arthur Theate - Joaquin Seys - Amadou Onana - Hans Vanaken - Nicolas Raskin - Leandro Trossard - Charles De Ketelaere - Jérémy Doku
Banc: Senne Lammens - Brandon Mechele - Maxim De Cuyper - Axel Witsel - Diego Moreira - Youri Tielemans - Lois Openda - Maarten Vandevoordt - Dodi Lukebakio - Charles Vanhoutte - Romeo Vermant - Alexis Saelemaekers
15:00

Kazakhstan Kazakhstan
Anarbekov Temirlan 7.52  
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 2
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 2/10 (20%)
Plus de stats
Kairov Bagdat 6.87  
  • Précision des passes: 5/7 (71.4%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Kassym Alibek 6.91  
  • Précision des passes: 11/13 (84.6%)
Plus de stats
Alip Nuraly 7.17  
  • Précision des passes: 10/11 (90.9%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Vorogovskiy Yan 7.27  
  • Précision des passes: 5/8 (62.5%)
Plus de stats
Orazov Ramazan 6.83  
  • Précision des passes: 11/13 (84.6%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Tapalov Erkin   6.51  
  • Précision des passes: 5/6 (83.3%)
Plus de stats
Chesnokov Islam 6.75  
  • Précision des passes: 9/10 (90%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des centres: 0/5 (0%)
Plus de stats
Samorodov Maksim 6.95  
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Kenzhebek Galymzhan 7.09  
  • Précision des passes: 8/10 (80%)
  • Tirs cadrés: 2/3
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Satpaev Dastan 7.88  
  • Buts: 1
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Banc
Shaizada Bekkhan  
Maliy Sergiy  
Ashirbek Arsen  
Zhumat Dauren  
Seisen Mukhammejan  
Zhukov Georgiy  
Zhagorov Nauryzbek  
Sviridov Ivan  
Karaman Dinmukhamed  
Astanov Elkhan  
Astanov Sultanbek  
Kasabulat Damir  
 

Belgique Belgique
Sels Matz 7.1  
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 1
Plus de stats
Castagne Timothy 6.38  
  • Précision des passes: 20/27 (74.1%)
  • Passes clés: 2
Plus de stats
De Winter Koni 6.66  
  • Précision des passes: 42/44 (95.5%)
Plus de stats
Theate Arthur 6.69  
  • Précision des passes: 36/37 (97.3%)
Plus de stats
Seys Joaquin 6.82  
  • Précision des passes: 33/34 (97.1%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Onana Amadou   6.48  
  • Précision des passes: 26/29 (89.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Vanaken Hans 7.0  
  • Précision des passes: 28/29 (96.6%)
  • Tirs cadrés: 1/2
Plus de stats
Raskin Nicolas 6.98  
  • Précision des passes: 25/26 (96.2%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Trossard Leandro 6.33  
  • Précision des passes: 17/21 (81%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des centres: 0/6 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
De Ketelaere Charles 6.41  
  • Précision des passes: 9/10 (90%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Doku Jérémy 6.55  
  • Précision des passes: 21/25 (84%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 3/6 (50%)
Plus de stats
Banc
Lammens Senne  
Mechele Brandon  
De Cuyper Maxim  
Witsel Axel  
Moreira Diego  
Tielemans Youri  
Openda Lois  
Vandevoordt Maarten  
Lukebakio Dodi  
Vanhoutte Charles  
Vermant Romeo  
Saelemaekers Alexis  
13/11

Les Diables Rouges s'envolent aujourd'hui pour le Kazakhstan. Thomas Meunier ne fera finalement pas partie du voyage.

14/11

Blessé, Zeno Debast manquera les deux derniers matchs de qualification pour la Coupe du monde 2026. Pour le remplacer en défense centrale aux côtés d'Arthur Theate, le choi...

14/11

Kevin De Bruyne étant blessé, Hans Vanaken sera probablement titulaire au Kazakhstan et contre le Liechtenstein. Ce samedi à Astana, beaucoup de regards seront tournés vers...

14/11

Les Diables Rouges se préparent dans des conditions glaciales pour leur match de qualification pour la Coupe du Monde contre le Kazakhstan. Youri Tielemans s'est présenté a...

14/11

Les Diables Rouges se préparent à affronter le Kazakhstan à Astana. Côté kazakh, l'heure est également à peaufiner les derniers détails.

14/11

Youri Tielemans s'est présenté aux côtés de Rudi Garcia en conférence de presse. Le capitaine veut faire honneur à son statut, même si des doutes subsistent quant à sa form...

07:20

Les Diables Rouges défient le Kazakhstan cette après-midi. Quel onze de base Rudi Garcia nous réservera-t-il ?

08:30

Le Kazakhstan aura fort à faire pour faire oublier la défaite 6-0 concédée à l'aller contre la Belgique. La sélection comptera notamment sur Dastan Satpaev, 17 ans seulement.

10:00

L'entraîneur national Rudi Garcia ne cache pas l'importance de Kevin De Bruyne pour les Diables Rouges. Mais l'équipe devra terminer le travail sans lui à Astana, une premi...

11:00

Plusieurs interrogations subsistent quant au onze des Diables Rouges au Kazakhstan. Rudi Garcia n'a pas voulu dévoiler l'identité de son gardien, mais son choix est fait.

12:00

Rudi Garcia est suspendu pour le match de cette après-midi contre le Kazakhstan. C'est son adjoint Claude Fichaux qui sera à la barre.

11:30

Les Diables Rouges affrontent le Kazakhstan sur le coup de 15h. Rudi Garcia a communiqué à l'UEFA les joueurs convoqués pour être sur la feuille de match.

14:30 1

La composition de la Belgique au Kazakhstan est tombée. Pour la première fois depuis bien longtemps, on ne retrouve aucun joueur de la génération dorée.

WC Qualification (Europe)

 Journée 9
Norvège Norvège 4-1 Estonie Estonie
Azerbaïdjan Azerbaïdjan 0-2 Islande Islande
Arménie Arménie 0-1 Hongrie Hongrie
France France 4-0 Ukraine Ukraine
Moldavie Moldavie 0-2 Italie Italie
Angleterre Angleterre 2-0 Serbie Serbie
Andorre Andorre 0-1 Albanie Albanie
Irlande Irlande 2-0 Portugal Portugal
Finlande Finlande 0-1 Malte Malte
Luxembourg Luxembourg 0-2 Allemagne Allemagne
Gibraltar Gibraltar 1-2 Montenegro Montenegro
Croatie Croatie 3-1 Iles Féroë Iles Féroë
Pologne Pologne 1-1 Pays-Bas Pays-Bas
Slovaquie Slovaquie 1-0 Irlande du Nord Irlande du Nord
Kazakhstan Kazakhstan 1-0 Belgique Belgique
Georgie Georgie 18:00 Espagne Espagne
Chypre Chypre 18:00 Autriche Autriche
Liechtenstein Liechtenstein 18:00 Pays de Galles Pays de Galles
Turquie Turquie 18:00 Bulgarie Bulgarie
Slovénie Slovénie 20:45 Kosovo Kosovo
Suisse Suisse 20:45 Suède Suède
Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 20:45 Roumanie Roumanie
Danemark Danemark 20:45 Biélorussie Biélorussie
Grèce Grèce 20:45 Ecosse Ecosse
