LIVE : Le Kazakhstan a frôlé le 2-0... match difficile pour les Diables

45+2

Le Kazakhstan balance les ballons vers l'avant avec un seul objectif : atteindre la mi-temps sur ce score de 1-0



45+1

De Ketelaaaere ! Sa première vraie phase offensive, il est trouvé par Doku, crochète et frappe sur Anarbekov !



45

Centre de Seys... personne ! Kenzhebek repart en contre...



43

Et encore un arrêt nécessaire de Matz Sels après que Kenzhebek ait été trouvé côté gauche et soit bien rentré dans le rectangle...



42

Mauvaise nouvelle pour Amadou Onana averti pour un petit geste vers le visage de Kenzhebek



40

Carte jaune pour Amadou Onana





37

Jérémy Doku met encore le feu côté gauche, il centre... Raskin reprend, au-dessus



36

Vanaken hésite, centre au second poteau... Castagne centre, la défense kazakhe se dégage mais c'est corner belge



34

Samorodov se balade après un corner, passe Raskin facilement, dépasse Seys et obtient un énième coup de coin...



33

Kenzhebek lance encore un raid sur une perte de balle de Castagne, c'est chaud... frappe de seconde ligne ensuite de Satpaev et De Winter met en corner !



31

Centre de Leandro Trossard au second poteau vers Seys, qui reprend au-dessus



30

Phase offensive kazakh intéressante, Theate reste debout et défend bien... ça relance Doku qui force un carton jaune



29

Carte jaune pour Erkin Tapalov





27

Vanakeeen... au-dessus ! Phase plein axe entre Raskin, Trossard et qui revient au capitaine du soir dont la frappe s'envole



26

Contre kazakh... et Kenzhebek avance devant De Winter qui recule et le laisse enrouler, juste au-dessus



23

TROSSARD ! Arrêt d'Anarbekov encore ! Ca partait d'une belle balle de Charles De Ketelaere pour Castagne qui va chercher le joueur d'Arsenal en retrait...



20

VANAKEN ! Reprise sur un excellent centre signé Castagne, et bel arrêt d'Anarbekov, le portier kazakh



17

Frappe de Onana loin au-dessus



17

Début de match de cauchemar pour la Belgique en tout cas, le Kazakhstan est très calme et bien dans sa rencontre, ça défend bien...



14

Seys et Doku combinent, Kassym tacle et concède le corner, le ballon de Doku était un peu fort



12

Doku passe deux hommes et obtient encore une faute, l'ailier de City est dans son match



12

Centre venu de la droite encore que Castagne remet calmement à Sels... mais il y avait hors-jeu au début de la phase quoi qu'il en soit



10

GOAAAAAAAL POUR LE KAZAKHSTAN !!! Une perte de balle de Theate, Satpaev frappe dans l'angle fermé de Sels ! C'est 1-0 !



9



But de Dastan Satpaev





8

KENZHEBEK !! Incroyable frappe de l'ailier qui rentre depuis le flanc gauche, il enroule une superbe frappe que Sels va chercher main opposée, corner !



7

Sels boxe le ballon, De Winter protège son ballon... mais il redevient kazakh



7

Et dans la foulée, Matz Sels offre bêtement un corner au Kazakhstan !



6

Contre kazakh emmené par Samorodov qui ouvre côté droit, le centre de Chesnokov ne trouve personne !



5

Bon coup-franc côté droit pour les Diables... Trossard le donne bien et c'est dévié en corner !



3

Les Belges faisaient tourner, première perte de balle signée Trossard mais le Kazakhstan n'en profite pas...



1

Kazakhstan - Belgique: 0-0





14:51

Vous pouvez découvrir le onze des Diables ci-dessous ; notez que le capitaine de l'équipe est Hans Vanaken, en l'absence de Tielemans



14:51

Bonjour à tous et bienvenue dans ce live du match entre le Kazakhstan et la Belgique à Astana !

