Les Diables régalent, s'imposent et fêtent dignement Lukaku

Les Diables Rouges ont retrouvé leurs supporters sur le sol belge et leur ont offert une victoire qui rapproche un peu plus les hommes de Martinez du Qatar.

Le 27 mars dernier, il y a bien longtemps, les Tchèques nous avaient bousculés, pressés, avaient ouverts le score et heureusement, nous avions pu compter à l'époque sur un Romelu Lukaku réaliste pour revenir avec un point de Prague.

Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, l'Euro est passé, Patrick Schick a illuminé cette compétition que nos Diables ont quitté bien trop tôt au goût d'un pays tout entier. Mais tout cela, c'est du passé, et il faut désormais se tourner vers le Qatar et sa coupe du monde hivernale. Après la mise en bouche de Tallin, les choses sérieuses reprenaient vraiment ce dimanche avec la venue de nos amis Tchèques, dont le 11 de départ est amputé de plusieurs membres.

© photonews

Mais cela, Romelu le centenaire n'en a cure, et il ne lui faut que 8 minutes pour aller ouvrir le score calmement (8', 1-0), bien lancé par un Hans Vanaken titulaire à la surprise générale mais qui a ce dimanche élevé son niveau pour se mettre au diapason de l'équipe numéro 1 au classement de la FIFA.

Un autre qui n'attendait que ce dimanche pour briller, c'est Eden Hazard. On le sait, depuis son transfert au Real Madrid, tout est compliqué pour lui. Entre les blessures, les méformes, les doutes, et les espoirs sans cesse déchus, le capitaine des Diables se cherchait un nouveau match référence, un peu comme un deuxième départ dans une carrière déjà bien remplie.

Alors ce duel contre le deuxième de notre groupe fera date. Non seulement parce que le Madrilène a marqué peu avant la pause (41', 2-0) à la suite d'une superbe inspiration de Vanaken, mais surtout parce qu'on le sent bien plus à l'aise désormais. Ses doutes semblent partis, il va au contact, dribble, percute, donne des ballons de buts: le stade Roi Baudouin est à nouveau sous le charme.

La seconde période reprend calmement, avec cependant une belle sortie de Thibaut Courtois dans un face à face avec Hlozek. Lukaku est toujours aussi tranchant, Eden se promène, les duels sont remportés par nos Diables: bref, tout va bien et le chrono est bien géré, tout en cherchant le troisième but. Celui-ci va venir des pieds d'un nouvel entrant, qui avait déjà fait sensation en Estonie: Alexis Saelemaekers. Le Milanais ne loupe pas son un contre un face au gardien et tue le peu de suspense qu'il restait dans cette rencontre (66', 3-0).

La fin de la rencontre sert à faire quelques changements, à faire applaudir Eden Hazard lors de sa sortie et de voir aussi à quel point Romelu est en grande forme physique pour aligner deux rencontres de suite.Bref, une belle victoire, des supporters, un Eden retrouvé et un Lukaku adulé: tout va bien pour le meilleur des mondes.