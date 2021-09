Les compositions Biélorussie - Belgique (Coupe du Monde 2022)

20:30



Concernant le 11 des Diables : Casteels remplace un Courtois rentré à Madrid ; la défense est celle qui a affronté l'Estonie, Denayer et Alderweireld jouant donc les trois matchs ; Praet et Tielemans se retrouvent au milieu, Castagne et Saelemaekers arpenteront les flancs tandis que l'attaque est composée de Trossard, Lukebakio (la surprise du chef) et Batshuayi !