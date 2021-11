Sans trop sourciller ni trop forcer, les Diables sont au Qatar

Les Diables Rouges n'ont évidemment pas tremblé contre l'Estonie. Seule l'efficacité n'a pas été au rendez-vous, surtout en première période. Carrasco a été doublement décisif.

Une campagne de qualification, cela se joue jusqu'au bout. Roberto Martinez le sait, et il ne sous-estime surtout pas l'Estonie. La preuve: il aligne la meilleure équipe possible ce samedi soir, en tenant bien évidemment compte des absents que sont Romelu Lukaku, Toby Alderweireld ou encore Thomas Vermaelen. Au coup d'envoi, on retrouve Eden Hazard, De Bruyne, Benteke, Witsel ou encore Courtois. La petite surprise, c'est la présence de Castagne dans le trio défensif. Boyata est donc sur le banc, tout comme Theate.

La donne est simple pour le 11 de départ de Martinez: prendre les trois points et assurer la qualification avant de se rendre au Pays de Galles mardi, et sans tenir compte du résultat de l'autre match. Le duel face à l'Estonie, petite nation du football, se doit donc d'être pris au sérieux. Dès les premières minutes, il l'est, on sent que les joueurs de Martinez vont vers l'avant, sans désorganisation, sans s'affoler.

Un premier tir, dévié, de Benteke sonne la charge, De Bruyne joue assez bas dans le bloc et délivre des longs ballons parfaits et Eden Hazard est en pleine forme. Mais c'est Carrasco qui centre vers Benteke, permettant à "Big Ben" de marquer dans le but vide pour l'ouverture du score. Entre les deux, le gardien estonien Igonen se troue complètement, mais personne ne s'en souviendra (11', 1-0). La qualification est donc déjà dans la poche car sans vouloir manquer de respect à l'adversaire du soir, ils n'ont pas les armes pour répliquer. De Bruyne, sur coup franc, trouve d'ailleurs la barre adverse dans la foulée, puis c'est Benteke qui trouve le poteau de la tête. Tout le monde s'amuse sur les hauteurs du plateau du Heysel, et Igonen a du boulot: il est canardé de tous les côtés, mais à la pause c'est toujours 1-0.

© photonews

Roberto Martinez ne change rien à la pause, et c'est en dominant que la différence va une nouvelle fois se faire. Après une longue possession, Carrasco décoche une frappe lourde dans la lucarne adverse pour rassurer tout le monde et assurer les trois points et la qualification, même si personne n'en doutait (52', 2-0). Eden Hazard peut alors être remplacé par son frère, Alexis Saelemaekers prend la place de Meunier.

Le temps passe, les Diables contrôlent la rencontre même si les Estoniens tentent de mettre un peu le nez à la fenêtre. Cela marche, car Sorga, sous les sifflets du stade Roi Baudoin, réduit la marque en étant à la bonne place après un ballon repoussé par Courtois (70', 2-1). Heureusement, dans la foulée, De Bruyne sort de son écrin son plus bel assist pour Thorgan Hazard qui marque de la tête et remet un peu les choses en ordre (74', 3-1).

Au final, les Diables s'imposent donc, sans trop forcer et en asssurant l'essentiel: la qualification pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Le match de ce mardi à Cardiff comptera donc pour du beurre... et pour le classement FIFA.