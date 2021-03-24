Belgique - Pays de Galles

Belgique Belgique
3-1
Pays de Galles Pays de Galles
Journée 1 - 24/03/2021 20:45 @ Koning Boudewijn Stadion

Coupe du Monde 2022

 Journée 1
Corée du Nord Corée du Nord 2-0 Liban Liban
Cambodje Cambodje 1-1 Hong Kong Hong Kong
Thailand Thailand 0-0 Vietnam Vietnam
Palestine Palestine 2-0 Ouzbékistan Ouzbékistan
Tadjikistan Tadjikistan 1-0 Kirghizistan Kirghizistan
Sri Lanka Sri Lanka 0-2 Turkménistan Turkménistan
Bahrein Bahrein 1-1 Iraq Iraq
Quatar Quatar 6-0 Afghanistan Afghanistan
Koweit Koweit 7-0 Nepal Nepal
Belgique Belgique 3-1 Pays de Galles Pays de Galles
Estonie Estonie 2-6 République tchèque République tchèque
Portugal Portugal 1-0 Azerbaïdjan Azerbaïdjan
Serbie Serbie 3-2 Irlande Irlande
Quatar Quatar 1-0 Luxembourg Luxembourg
Gibraltar Gibraltar 0-3 Norvège Norvège
Lettonie Lettonie 1-2 Montenegro Montenegro
Finlande Finlande 2-2 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
France France 1-1 Ukraine Ukraine
Israël Israël 25/03 Danemark Danemark
Moldavie Moldavie 25/03 Iles Féroë Iles Féroë
Ecosse Ecosse 25/03 Autriche Autriche
Espagne Espagne 25/03 Grèce Grèce
Suède Suède 25/03 Georgie Georgie
Bulgarie Bulgarie 25/03 Suisse Suisse
Italie Italie 25/03 Irlande du Nord Irlande du Nord
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