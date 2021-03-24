Belgique - Pays de Galles
Journée 1 - 24/03/2021 20:45 @ Koning Boudewijn Stadion
|0-1
|10' Harry Wilson
|(Thorgan Hazard) Kevin De Bruyne 22'
|1-1
|(Thomas Meunier) Thorgan Hazard 28'
|2-1
|Romelu Lukaku (Pen) 73'
|3-1
|0-1
|10' Harry Wilson
|(Thorgan Hazard) Kevin De Bruyne 22'
|1-1
|(Thomas Meunier) Thorgan Hazard 28'
|2-1
|Romelu Lukaku (Pen) 73'
|3-1
|Journée 1
|Corée du Nord
|2-0
|Liban
|Cambodje
|1-1
|Hong Kong
|Thailand
|0-0
|Vietnam
|Palestine
|2-0
|Ouzbékistan
|Tadjikistan
|1-0
|Kirghizistan
|Sri Lanka
|0-2
|Turkménistan
|Bahrein
|1-1
|Iraq
|Quatar
|6-0
|Afghanistan
|Koweit
|7-0
|Nepal
|Belgique
|3-1
|Pays de Galles
|Estonie
|2-6
|République tchèque
|Portugal
|1-0
|Azerbaïdjan
|Serbie
|3-2
|Irlande
|Quatar
|1-0
|Luxembourg
|Gibraltar
|0-3
|Norvège
|Lettonie
|1-2
|Montenegro
|Finlande
|2-2
|Bosnie-Herzégovine
|France
|1-1
|Ukraine
|Israël
|25/03
|Danemark
|Moldavie
|25/03
|Iles Féroë
|Ecosse
|25/03
|Autriche
|Espagne
|25/03
|Grèce
|Suède
|25/03
|Georgie
|Bulgarie
|25/03
|Suisse
|Italie
|25/03
|Irlande du Nord