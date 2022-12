Suivez la FINALE Argentine - France en DIRECT commenté

C'est le grand jour de la finale de la Coupe du Monde.

Après un bon gros mois de rencontres, de polémiques, de buts, de penalties, de VAR et de beaucoup de déclarations, nous y sommes enfin : ce dimanche, c'est la finale de la Coupe du Monde et avec une finale inédite entre la France et l'Argentine.

Un nom est sur toutes les lèvres ce jour : celui de Lionel Messi. L'Argentin a tout gagné et rêve d'une chose : de remporter le titre qui le ferait entrer un peu plus dans la légende. Devenir champion du monde est le Graal ultime pour le joueur du PSG, qui a pratiquement tout gagné dans sa carrière à part ce titre. Pour cela, il peut compter sur une équipe de guerriers qui va se donner corps et âme pour son capitaine. Entourés de joueurs d'expérience, mais aussi de la jeunesse d'Alvarez, Lionel Messi est en mission et seule la victoire sera belle.

La France, de son côté, est aussi un savant mélange d'expérience et de jeunesse. Si on ne doit plus présenter Kylian Mbappé, d'autres jeunes joueurs ont encore franchi un cap : Tchouaméni, Upamecano ou encore Konaté ont passé un cap et démontrent surtout que cette équipe a de l'avenir. Mais avant le futur, il y a le présent et si le talent de cette équipe est bien présent, une finale de Coupe du Monde se joue et se gagne et les hommes de Didier Deschamps ont déjà montré qu'ils savaient être présents dans les grands rendez-vous.

Qui va l'emporter ? Réponse ce dimanche soir, avant de se replonger dans les championnats nationaux dans quelques jours.