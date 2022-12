Harry Kane enfin, l'Angleterre lancée (2-0)

Place au quatrième huitième de finale, déjà, dimanche soir au Qatar. Avec un duel prometteur entre les Lions de le Téranga du Sénégal et les Three Lions d'Angleterre

Une rencontre entre deux nations qui faisaient partie des outsiders au coup d’envoi de cette Coupe du monde et qui ont confirmé ce statut en phase de poules.



Demi-finaliste du Mondial 2018 et finaliste de l’Euro l’an dernier, l’Angleterre a fait le job dans son groupe et arrive en pleine confiance dans la phase à éliminations directes. Grâce à ses neuf buts inscrits en trois matchs et grâce à une division offensive efficace. De Bukayo Saka (2 buts) à Marcus Rashford (3 buts) en passant par Phil Foden (1 but) et Raheem Sterling (1 but, 1 assist), les attaquants anglais ont assuré en ce début de tournoi.



Et si Harry Kane, meilleur buteur du dernier Mondial, n’a pas encore trouvé l’ouverture dans cette Coupe du monde, il a assumé son statut de capitaine en délivrant les caviars à ses coéquipiers (3 passés décisives).



En face, le Sénégal n’a pas été aussi prolifique, mais a su faire oublier sa défaite inaugurale contre les Pays-Bas en domptant facilement le Qatar, puis en venant à bout de l’Equateur. Privés de leur leader, Sadio Mané, les Lions de la Téranga ont rien à perdre, mais ils rêvent désormais d’imiter leurs aînés de 2002 et d’offrir un deuxième quart de finale de Coupe du monde au Sénégal. Une mission qui s’annonce difficile contre cette Angleterre-là. Mais pas impossible…