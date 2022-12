LIVE : Suivez Argentine - Australie en direct commenté (20h)

Qui de l'Argentine de Lionel Messi ou d'une Australie aux allures de petit poucet de ces 8es continuera en quarts ? Les Socceroos veulent continuer à créer la sensation, tandis que Lionel Messi veut absolument aller chercher cette Coupe du Monde qui manque tant à son palmarès. Inutile de dire que les pronostics ne sont pas en faveur de l'Australie : vous sentez-vous en veine ?

Lionel Messi is set to play his 1000th professional game tonight when Argentina 🇦🇷 face Australia in the Round of 16 at the World Cup.



Barcelona: 778 appearances

Argentina: 168 appearances

PSG: 53 appearances pic.twitter.com/8X0NRY4wWb