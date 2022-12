Paquetaaaaaa pour le 4e ! Le Brésil roule sur la Corée du Sud !

19:16



La compo du Brésil, avec Neymar !

La star et deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Selecao est bel et bien aligné d'entrée ! Globalement, les titulaires habituels depuis le début du tournoi, notamment en attaque (Vinicius, Richarlison) retrouvent leur place dans le 11 après le match contre le Cameroun

Equipe confirmada! 💪🇧🇷



Com os retornos de Neymar Jr e Danilo, a Seleção Brasileira está escalada para a partida das oitavas de final da Copa do Mundo FIFA Qatar 2022.



🇧🇷 x 🇰🇷 - 16h (de Brasília)



Vamos juntos por mais uma ⭐! pic.twitter.com/DmNAGz7Esq — CBF Futebol (@CBF_Futebol) December 5, 2022