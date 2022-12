Suivez Brésil - Corée du Sud en direct commenté

Ce lundi, 20h, le Brésil rencontre la Corée du Sud en huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Le parcours

Le Brésil s'est qualifié pour ces huitièmes sans réellement d'embûches. Certes bousculés par la Serbie (victoire 2-0) puis la Suisse (victoire 1-0), les Brésiliens n'ont jamais réellement donné l'impression de douter. Leur aisance technique en a sûrement d'ailleurs marqué plus d'un, notamment dans le dernier tiers. Attention néanmoins aux bloc bas, qui partent vite en reconversion, comme la Corée du Sud. Attention également à la suffisance et l'excès de confiance, comme cela a été le cas contre le Cameroun (défaite 0-1).

La Corée du Sud s'est quant à elle hissée en huitièmes de finales au prix d'un petit miracle. Partageant face à l'Uruguay en ouverture (0-0) puis concédant une défaite frustrante face au Ghana, les Guerriers Taeguk sont allés chercher la qualif' grâce à un mouvement énorme dans les arrêts de jeu de leur star, Heung-Min Son, crucifiant le Portugal (2-1).

L'historique

Ce 5 décembre 2022 est à marquer d'une croix au calendrier. En effet, aussi étonnant que cela puisse paraître, ce sera le premier duel entre le Brésil et la Corée du Sud en Coupe du monde de l'histoire. Les deux équipes ne s'étaient rencontrées qu'en amical (à 7 reprises) dans le passé, avec un net avantage pour le Brésil (6 victoires, 1 défaite).

Les forces en présence

Au Brésil, l'incertitude règne toujours autour du numéro 10, Neymar. Le deuxième meilleur buteur de la sélection avec 75 buts (77 pour Pelé) s'est entraîné ces derniers jours avec le groupe. Tite, le sélectionneur, a même déclaré que son maître à jouer sera disponible pour ce match. A voir si ce sera en tant que titulaire, ou sur le banc. Certains autres joueurs ont été embêtés par des soucis physiques dernièrement (Danilo, Alex Sandro,...) tandis que Gabriel Jesus et Alex Telles voient déjà leur tournoi s'arrêter pour cause de blessure. On portera attention à Richarlison, qui marche sur l'eau en sélection (9 buts lors de ses 8 dernières apparitions).

Du côté coréen, Heung-Min Son sera à nouveau attendu pour être le guide de son pays. Kim Min-jae, défenseur central du Napoli, est incertain mais semble bien décidé à tout de même jouer ce match historique. Hwang Hee-Chan, buteur héroique face au Portugal, pourrait cette fois-ci débuter la rencontre.