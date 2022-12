(Direct) - Début de la rencontre (0-0)

Si Didier Deschamps avait choisi de faire tourner lors de la troisième rencontre face à la Tunisie, contre la Pologne il n'est plus temps de rigoler. En effet, le coach français aligne l'équipe qui avait débuté contre le Danemark. Koundé a encore la préférence sur Pavard, Ousmane Dembélé est bien là, tout comme Kylian Mbappé bien évidemment.

Pour cette rencontre qui semble à la portée de la France, les Bleus ne veulent plus connaître la mésaventure de la Suisse à l'Euro. Ces derniers avaient remonté un écart de 2 buts pour l'emporter aux tirs au but.

🇫🇷🇵🇱 Face à la Pologne, le sélectionneur des Bleus fait confiance à la même formation alignée face au Danemark (2-1) avec Varane et Upamecano en défense, Griezmann au milieu et Mbappé et Dembélé sur les côtés.