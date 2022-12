Le japon face au révélateur croate en huitième de finale de la Coupe du Monde (live 16h)

Les deux équipes jouent pour une place en quart de finale face au vainqueur de Brésil - Corée du Sud.

Après des huitièmes de finales où les favoris ont assumé leur statut, l'affiche de l'après-midi s'annonce comme une des plus ouvertes à ce stade de la compétition. En tête de son groupe après avoir battu l'Allemagne et l'Espagne (avec respectivement 26% et 17,7% de possession de balle) mais aussi en ayant connu de grosses difficultés face au bloc bas du Costa Rica, le Japon va devoir se montrer costaud dans tous les compartiments du jeu pour vaincre des Croates qui ont à la fois montré leur résillence (demandez aux Diables ce qu'ils en pensent) tout en faisant preuve d'une belle variété dans leur jeu offensif.

Pour mettre à mal une défense croate menée de main de maître par l'expérimenté Dejan Lovren mais surtout par Josko Gvardiol, véritable révélation de la compétition, les Samouraïs compteront sur la vivacité de leur secteur offensif. Alignés d'entrée, Ritsu Doan, la sensation de cette équipe japonaise, et Junya Ito (Ex Genk) devront mettre en lumière le manque de vitesse de la Croatie sur certaines actions, comme lors de la première demi-heure face au Canada. Autres belgicains dans le onze nippon, Daichi Kamada et Takehiro Tomiyasu (deux anciens Trudonnaires) débutent également, contrairement à Kaoru Mitoma (ex Union Saint-Gilloise) et Ayase Ueda (Cercle Bruges).

Du côté de la Croatie, Zlatko Dalic opère deux changements par rapport à l'équipe qui a contraint la Belgique au match nul : en attaque, Bruno Petkovic renvoie Marko Livaja sur le banc tandis que sur le flanc gauche, Borna Barisic est aligné pour pallier le forfait de Borna Sosa.