(Direct) Début de la seconde période (0-0)

La Roja avait ébloui tout le monde après le premier match contre le Costa-Rica. Depuis, c'est la panne (presque) sèche.

Après le premier match de l'Espagne, et sa belle victoire sur le score de 7-0, tout le monde voyait les hommes de Luis Enrique dérouler et terminer à la première place du groupe. Si un nul comme l'Allemagne n'est pas une contre-performance en soi, la défaite contre le Japon a laissé des traces.

Les Espagnols ont donc terminé à la seconde place de la poule, et font donc face au Maroc ce mardi. Un duel qui ne sera pas simple tant les Marocains mettent de l'impulsion, de l'impact et de la profondeur dans leur jeu. De plus, ne pas avoir la balle ne leur posera aucun problème.

Offensivement, l'Espagne doit absolument se ressaisir et redevenir une équipe dangereuse. Sinon, il est clair que le festival d'entrée n'aura servi à rien, si ce n'est à amuser gratuitement les foules.