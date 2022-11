LIVE : C'est 4-1 entre l'Angleterre et l'Iran !

Harry Maguire en prend pour son grade.

Le défenseur de Manchester United et capitaine de la sélection anglaise est titulaire face à l'Iran...et visiblement, les supporters iraniens en sont ravis. Harry Maguire est en effet ciblé par quelques banderoles humoristiques dans les tribunes : "It's not coming home because of Harry Maguire", "Harry Maguire, your defense is terrifying", lit-on notamment. Le décor est planté avant le coup d'envoi à 14h !