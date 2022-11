(Direct) - Messi ouvre le score (1-0)

Le petit Argentin part en conquête, mais pour cela, il devra être porté aussi par son équipe.

En 2014, Lionel Messi avait tout simplement été le moteur de l'Argentine. L'ancien joueur du FC Barcelone était au four et au moulin pour son pays, quitte à jouer à des positions inhabituelles pour tenter de remporter la première Coupe du Monde de son histoire. Mais en finale, l'Allemagne a eu raison de son rêve.

Huit ans plus tard et alors que le petit numéro 10 sait, comme tout le monde, que l'évènement Qatar 2022 est le dernier grand tournoi mondial de sa carrière de joueur, tout a changé. Comme l'équipe l'a démontré lors de la dernière Copa América, 7 ils sont tous capables, cette fois, de joueur pour le multiple Ballon d'Or et de se mettre à son service.

D'entrée de jeu, l'Albiceleste va affronter l'Arabie Saoudite. Certainement pas le match le plus compliqué à jouer et ce duel pourrait très bien lancer la Coupe du Monde argentine. Messi sera-t-il au rendez-vous malgré quelques petites blessures ? Réponse ce mardi.

Lionel Messi va-t-il trouver l'ouverture d'entrée de jeu dans cette Coupe du Monde ? Si vous le pensez, cliquez ici !