Première énorme surprise : l'Arabie Saoudite se paie l'Argentine de Messi !

On tient la première surprise de cette Coupe du Monde, et elle est de taille : l'Argentine de Léo Messi s'est incliné pour l'Arabie Saoudite après avoir mené au score.

Pour beaucoup, l'Argentine fait partie des équipes favorites de ce tournoi, au même titre que le Brésil ou que la France. Mais pour remporter une Coupe du Monde, il faut le montrer sur le terrain. Ce mardi, l'Argentine n'a pas fait le travail.

Pourtant, le début de rencontre est à l'avantage des coéquipiers de Lionel Messi, bien présent au coup d'envoi. Sur un des premiers corners de la partie, Paredes est ceinturé dans le rectangle et le VAR le signale. Penalty d'entrée de jeu, Lionel Messi ouvre le score (9', 1-0). À ce moment du match, on ne voit pas ce qui pourrait empêcher les Argentins de prendre les trois points. Surtout que dans la foulée, et par trois fois, l'Argentine trouve le chemin des filets... mais les buts sont annulés pour position de hors-jeu. La mi-temps arrive sur un rythme de sénateur.

Au retour des vestiaires, coup de tonnerre. Al-Shehri profite d'une hésitation de Romero pour s'emparer du ballon, accélérer et aller tromper Martinez (51', 1-1). Les Argentins sont dans les cordes et sur un coup de pied arrêté, les défenseurs de l'Albiceleste sont encore à la ramasse, notamment Romero qui oublie d'aller au duel. Dans la foulée, Al Dawsari enroule et donne l'avantage à l'Arabie Saoudite (56, 1-1).

Scaloni fait entrer des joueurs offensifs, mais en face, les Saoudiens défendent bien, haut, et agressivement. Messi et ses coéquipiers ne parviennent pas à accélérer le rythme. Le siège s'installe, Di Maria multiplie les centres sans jamais trouver un coéquipier dans la bonne zone.

Le dernier quart d'heure approche, la tension monte, car les Saoudiens gagnent n'importe quelle seconde, accumulent les fautes et cassent le jeu. Le temps passe, et rien ne se passe. Les huit minutes de temps additionnel n'y feront rien : l'Arabie Saoudite tient là le plus grand exploit de son histoire. L'Argentine est de son côté déjà dans les cordes : les coéquipiers de Messi n'ont plus droit à l'erreur face au Mexique et à la Pologne.