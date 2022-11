Suivez en direct commenté la rencontre entre la Belgique et le Canada

Pour le début en Coupe du monde, Roberto Martinez n'a pas osé bousculer sa hiérarchie. Une seule petite surprise dans le onze belge.

Courtois aura une défense à trois devant lui avec Vertonghen à gauche, Alderweireld au centre et Dendoncker à droite. Ce dernier est finalement préféré à Debast alors qu'il n’a pourtant reçu aucune minute de temps de jeu avec l'équipe nationale depuis le mois de juin. C'est donc une petite surprise.

Au milieu, on retoruve le duo Witsel-Tielemans. Sur les ailes, Carrasco est à gauche et Castagne à droite. Devant, Hazard et De Bruyne entoureront Batshuayi.

Belgique : Courtois - Dendoncker, Alderweireld, Vertonghen - Castagne, Witsel, Tielemans, Carrasco - De Bruyne, Batshuayi, E. Hazard

Remplaçants : Mignolet, Casteels, Debast, Faes, Theate, Meunier, Onana, Vanaken, T. Hazard, Mertens, De Ketelaere, Doku, Trossard, Openda

Canada : Borjan - Johnston, Vitoria, Miller, Laryea - Hoilett, Eustáquio, Hutchinson - Buchanan, David, Davies

Remplaçants : St. Clair, Pantemis, Waterman, Cornelius, Johnstone, Piette, Fraser, Koné, Osorio, Kaye, Wotherspoon, Millar, Larin, Ugbo, Cavallini