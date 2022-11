LIVE : Fantastique but de Richarlison ! (2-0)

Le Brésil entre dans la compétition face à la Serbie, ce jeudi.

Ce jeudi, le Brésil entamera sa Coupe du Monde 2022 face à la Serbie (20h00). Le grand favori, éliminé face à la Belgique en quarts de finale de la précédente édition, attend de remporter la plus prestigieuse des compétitions depuis 20 ans. Une éternité. En mission, Neymar et ses coéquipiers n'ont pas le droit à l'erreur : ils doivent débuter le tournoi par une victoire.

La Serbie, qui aura un bon coup à jouer face à la Suisse et au Cameroun pour accrocher la deuxième place du groupe, devra se montrer très sérieuse défensivement et exploiter ses - probablement rares - occasions de but pour tenter de créer la surprise.