Tunisie et Danemark se quittent dos à dos

Les deux équipes ont mis beaucoup de cœur dans ce duel, mais les cages sont restées inviolées.

Dans ce groupe qui comprend aussi la France et l'Australie, la Tunisie et le Danemark s'affrontaient d'entrée de jeu ce mardi. Si certains se posaient des questions sur les petites nations ce matin au réveil, l'Arabie Saoudite et la Tunisie ont démontré que tout est toujours possible.

Face aux Danois, les Tunisiens de Dylan Bronn ont tout donné, que ce soit dans les courses, les duels et l'intensité. La première période est d'ailleurs un peu désorganisée, des deux côtés. Nsakni, au milieu du terrain, régale, alors qu'en face Skov Olsen ne reçoit pas énormément de ballons.

Les gardiens de buts sont cependant assez peu sollicités. Schmeichel sort un arrêt de classe mondiale face à Jebali, qui avait déjà vu un but être annulé pour une position de hors-jeu. Les Danois rôdent autour du rectangle, mais ne trouvent pas la faille. L'absence d'un réel numéro 9 se fait ressentir.

D'ailleurs, après la pause, Dolberg prouve que ce n'est pas sa meilleure position en passant un peu à côté d'une tête sur un centre de la gauche, juste avant que Skov Olsen ne voie à son tour son but annulé pour une position de hors-jeu. Le poteau tremble sur une tête de Cornelius, sur le contre les Tunisiens réclament un penalty pour une main, qui n'est pas accordée ni revue (le ballon semble toucher d'abord le pied danois puis la main du même joueur). La valse des changements casse le rythme d'une rencontre que les acteurs quittent fatigués. Dahmen, le gardien tunisien, sort les derniers ballons chauds.

Le score reste donc de 0-0, ce qui n'arrange vraiment aucune des deux équipes qui devront encore jouer la France et l'Australie. Ce groupe sera serré jusqu'au bout.