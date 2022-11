Les compositions Portugal - Ghana (Coupe du Monde)

Le Portugal entame sa Coupe du monde ce soir (coup d'envoi à 17h, heure belge) contre le Ghana et tous les regards seront forcément tournés vers Cristiano Ronaldo.

Il n’est évidemment pas le seul atout offensif du Portugal. Avec des Bruno Fernandes, Joao Felix ou encore Rafael Leao, et malgré l’absence de Diogo Jota, la Seleçao dispose d’une impressionnante armada offensive.

Mais Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de l’histoire en selection, reste le leader naturel du Portugal. Et il abordera cette Coupe du monde, la cinquième de sa carrière, avec appétit, étant donné sa situation personnelle qui a fait couler beaucoup d’encre ces derniers jours.

En tout cas, le capitaine portugais est prêt. "Je me sens bien, je me suis préparé pour ce Mondial et l’équipe est prête", affirme-t-il avant d’entrer dans le tournoi.